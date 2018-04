Janelle Monáe: "Dirty Computer" © Warner

Seit den Zweitausenderjahren hinterlässt sie ihre Fußspuren im Glitzerstaub von Pop und Politik: die mit Auszeichnungen überhäufte R&B-Sängerin, Songwriterin, Produzentin, Schauspielerin und Aktivistin Janelle Monáe. Im Vorprogramm des afrofuturistischen Marvel-Films Black Panther bereits gefeiert, erscheint jetzt ihr drittes Soloalbum Dirty Computer.

Mit Songs wie Make Me Feel huldigt sie ihrem Idol und Mentor Prince, doch Monáes Nostalgie atmet Kampfgeist statt Wehmut. Sie trumpft auf mit Soul, Electropop und Oldschool-Hip-Hop und verortet darin den aktuellen Brennpunkt schwarzer Kultur und Identität. Selbstbewusst gebietet sie dem Männerbusiness Schweigen und setzt auf Vaginamonologe: Hit the mute button/Let the vagina have a monologue. Sie schickt die Übergriffigen auf die Reservebank und schafft Platz für gemeinsame Utopien: We gonna start a motherfucking pussy riot/We gonna put them on a pussy diet.



Auf gefühlvolle Hooklines und Melodien wie im bezaubernd mehrdeutigen Song Pynk mit Gastsängerin Grimes verzichtet sie dennoch nicht. Auch Pharrell Williams leiht seine Stimme und Brian Wilson gibt sich die Ehre für das selig machende Schmachtintro des Albums. Den Abschluss bildet eine furiose Gospel- und Discosoul-Hymne mit der flammenden Rede "This is not my America" zum Thema gleiche Bezahlung und gleiche Rechte für alle Gender und Hautfarben.

Vor diesem Hintergrund reinszeniert Monáe, die selbst aus einfachen Verhältnissen kommt, auf Dirty Computer den amerikanischen Traum. Nur dass sie für ihren Freiheitskampf keine Kunstfigur mehr braucht wie 2010 im Cyberpunk-Musical The ArchAndroid – jetzt tritt sie hinter der großen Vision hervor, um ganz sie selbst zu sein.











Drangsal: "Zores" © Caroline International

Schaut mich an! Ich werde älter, liedermachert der junge Grübler. Es folgt eine bombastische Breitseite vom Hardrockorchester, Auftakt für das Album nach dem viel beachteten Debüt Harieschaim. Drangsal alias Max Gruber versteht es, Songs mit unangreifbarem Hitpotenzial zu schreiben. Laufen lernen ist so einer: Ich will die Welt nicht sehen, will weder sie noch euch verstehen. Dem lyrischen Düsterpop steht das Tempo entgegen, in dem Gruber die Binnenreime rauskegelt und dabei elegante Wellen macht. Dazu das Achtziger-Erbe von Depeche Mode und The Smiths bis Prefab Sprout; von Letzteren hat er die leicht überspannte Vokaldehnung und den flirrenden taktverzerrenden Gesang übernommen. Genial, wie die deutschen Texte von den angloamerikanischen Synthieflächen abrutschen und ästhetisches Fremdeln erzeugen. Ein dialektisches Erbeben, das sich im bisexuellen Outing fortsetzt: Gegen die Wände meines Herzens halten hundert junge Jungs heiße Kerzen.



Kein Vergleich zu Isolation Berlin oder den Postpunkern von Die Nerven, deren Sänger Max Rieger Zores mitproduzierte. Manchmal hat Grubers Balanceakt zwischen Punkgitarren und Schlagerkitsch etwas zu viel von Die Ärzte – oder zu wenig von Blumfeld – und es fehlte der letzte Mut, die drei englischen Songs einfach wegzulassen.









Marsimoto: "Verde" © Four Music

Edel sei der Urban Hippie, hilfreich und gut – und ha-ha-high natürlich. Das ist doch mal eine andere Sorte Botschaft als alles zuletzt vom Deutschrap Gehörte. Aber Marten Laciny alias Marteria ist ja sowieso eher der Reinhard Mey der Szene. Um davon wiederum geschickt abzulenken, gibt es das zweite Alter Ego Marsimoto. In grüner Maske spendiert der Freak auf Verde die fünfte Runde Kifferspaß und Reimdusel. Die dopegeschwängerten Beats zu den intelligenten Versen über Smartphonesucht, Geflügelquäler und die Verlierer des modernen Kapitalismus liefern die Kumpel von Green Berlin. Marsis niedlich-schizoider Battle zwischen gepitchter Comicstimme und dem Original, inspiriert vom US-Rapper Madlib alias Quasimoto, kickt mit Wort(spiel)witz und Charme. Über die 14 Tracks läuft sich der missionarische Turbo-Reggae allerdings am Ende tot. Irgendwann wird's halt albern mit dem Weltverbesserismus aus dem Bodensatz der Bong.









Glenn Astro & Hodini: "Turquoise Tortoise" © Apollo

Ob Glenn Astro wohl als kleines Kind auf den Schultern seiner Eltern bei den Jazzfestivals im Ruhrgebiet mitgehört hat? Jedenfalls hat er mal in Essen gewohnt, und es wäre eine schöne Erklärung für das tiefe Jazzfeeling in seiner House Music. De facto lebt er in Berlin, kommt eigentlich vom Funk und Hip-Hop und hatte 2015 mit Throwback sein Albumdebüt. Zusammen mit dem Kölner DJ Hodini entstand jetzt das gemeinsame Werk Turquoise Tortoise, es schillert in allen Schattierungen von cool bis hot. Da rollen die dunkelsten Beats mit verzögertem Anlauf unter die Samples aus Tribal-Getrommel, geisterhaften Stimmen, Saxofonfetzen, Keyboardläufen und Hörspielschnipseln.



Außerirdischer Besuch aus E.T. schaut vorbei und auch Sun Ras Space Is The Place scheint nicht fern. Das Hin und Her zwischen Jazzphrasierungen, dem zappeligen Vorwärts der zischelnden Hi-Hat, den Broken-Beat-Synkopen, funky Bässen und samtigem House erzeugt doppelte Wärme – wo einen der eine Sound loslässt, fängt der andere einen auf. Das liegt an der besonderen Arbeitsweise der beiden Produzenten, sie haben aus den einzeln in Berlin und Köln entstandenen Tracks abschließend Sequenzen herausgenommen und als Leitmotiv neu in die Stücke umverteilt.