GAS: "Rausch" (Kompakt) © Kompakt

Waldeinsamkeit! Lieblich wogende Wipfel! Glücklich murmelnde Bächlein! Zart zwitschernde Zeisige! Aber dann hört man von weit fern – oho! – ein Horn. Und keck beginnt ein Becken dazu zu klickern. Und ein Beat setzt ein. Untsch-untsch-untsch. Ein giftig wirkender Wind weht nun heran und schüttelt die müd sich im Abendrot wiegenden Wipfel, während drunten im Wald das bislang herrschende Grün sich allmählich in nächtliches Schwarz wandelt. Untsch-untsch-untsch. Hase, Fuchs und Igel gehen zur Ruh; auch Amsel, Spatz und Star machen die kleinen Äuglein zu. Untsch-untsch-untsch. Nur ein einsamer Waldschrat mit Marilyn-Monroe-farbenen Haaren stapft immer noch unbeirrt im strammen Marschrhythmus über die einsam gewordenen Wege. Untsch-untsch-untsch. Und durchs Unterholz. Untsch! Raschel! Doch je länger er läuft, desto lauter wird der Schrat auch, und desto weniger still und einsam erscheint sein Wald. Über den Rhythmus seiner marschierenden Stiefel legt sich langsam ein fies flirrendes Fiepen und ein dissonantes Geigengeräusch, die ersten Vögel fallen mit brummenden Schädeln aus dem Walddach herunter, Hirschsippen und Hasenschulen suchen hektisch das Weite. Lediglich ein paar masochistische Maulwürfe genießen tief drunten in ihren Gängen das schwere Vibrieren der Bässe und lassen sich lustvoll die pelzigen Körper durchwalken: untsch-untsch-untsch.



Rausch heißt das neue Album des Kölner Technoproduzenten Wolfgang Voigt alias GAS; es schließt in seiner Verbindung von sturem Beat und schwelgenden Klängen, von Naturromantik und minimalistischer Ambient-Elektronik an frühere Werke wie Königsforst und Zauberberg an und ist erfreulicherweise zugleich nicht so öde wie das letzte GAS-Werk Narkopop aus dem Jahr 2017. Wie stets, hat der Künstler das Cover mit einem selbst fotografierten Waldbild versehen. Nach dem Hören der Platte möchte man sofort eine Ecstasy-Pille werfen und sich von Thea Dorn Eichendorff-Gedichte vorlesen lassen.









Aïsha Devi: "DNA Feelings" (Houndstooth) © Houndstooth

Auch die Musik der tibetisch-schweizerischen Produzentin Aïsha Devi versucht sich an einer zeitgemäßen Verbindung von elektronischem Minimalismus und romantischer Subjektivität. Ihre wesentlichen Inspirationen bezieht Devi aber nicht aus Gedichten toter deutscher Männer, sondern aus Buddhismus, Yoga und den spirituellen Fraktionen der älteren Frauenbewegung. Auf ihrer Debüt-EP Aura 4 Everyone bot sie 2013 eine dunkle, wohlig-weiche Tanzmusik dar. Auf den Nachfolgewerken Conscious Cunt und Of Matter and Spirit (2015) legte sie über repetitive Euro-Dance-Beats beispielsweise vocoderverfremdeten Gutturalgesang von feministischen Gedichten auf Urdu.



DNA Feelings ist nun ihre bislang abwechslungsreichste Platte geworden, spirituell und politisch ambitioniert: In der ersten Single-Auskopplung Dislocation of the Alpha plädiert Devi dafür, das A aus dem Alphabet zu entfernen, um der Menschheit auf diese Weise einen postpatriarchalen Neustart zu ermöglichen. Eine gute Idee und auch die Musik weiß zu gefallen: Archaisch anmutende Geisterbeschwörungsgesänge wechseln mit kompetent geklöppelten Xylophon-Techno-Strecken und sonderbar verquietschten Ibiza-Rave-Fanfaren. Mit ihrer fabelhaft wandlungsreichen Stimme brilliert Devi ebenso im Fach der glockenhell gegurgelten Obertonmelodie wie in einem brünftigen Brummen, das nicht nur bassverliebte Maulwürfe zur Ekstase treibt. Nach dem Genuss dieser auf stolze Weise schwer sexuellen Musik fühlt man sich entschlackt und chakramäßig gereinigt.









oOoOO & Islamiq Grrrls: "Faminine Mystique" (Nihjgt Feelings) © Nihjgt Feelings

Einen Schlüsseltext des Feminismus der Sechzigerjahre haben wiederum oOoOO und Islamiq Grrrls auf ihrem Duettdebüt Faminine Mystique vertont: In The Feminine Mystique (deutsch: "Der Weiblichkeitswahn") beschrieb Betty Friedan das entfremdete Dasein der Frauen im kapitalistischen Nachkriegspatriarchat und ihre bizarre Reduktion auf die Rolle als Hausfrau und Mutter. In manchen Bereichen der Gesellschaft haben Bücher wie dieses zu emanzipatorischen Fortschritten geführt. In anderen hingegen nicht: Die Produzentin Fatma alias Islamiq Grrrls verlebte eine – nach eigenen Angaben – äußerst triste Kindheit als muslimisches Mädchen im Ruhrgebiet und floh vor der Misogynie ihrer Herkunftswelt erst nach Paris und schließlich nach Berlin, wo sie 2017 ihre Debüt-EP Night Call herausbrachte. In den dazugehörigen Videos trug sie zunächst gern Burka, ihre Musik verkaufte sie auf einer Seite mit dem Namen sexshopclothing.com, auf der man zunächst das bewegte Bild einer jungen Japanerin sah, die ihr Gesicht in erotisierender Weise in einen Brötchenteig drückte.



Islamiq Grrrls' neuer musikalischer Partner Charles Dexter Greenspan alias oOoOO spielte in den Nullerjahren in Alaska und Utah in Countrybands, bevor er in San Francisco zu einem Pionier des Witch-House-Genres wurde. Dessen sonderbar verwischte Klangnostalgie ist auch auf Faminine Mystique zu hören; doch paart sie sich mit einem postglobalisierten Stileklektizismus: Es gibt patinierte Arab-Pop-Melodien über Milli-Vanilli-Breakbeat-Geschunkel zu hören, aber auch verwehte Klagegesänge zu wengelnden Power-Rock-Läufen, untotes Frauenhauchen und kunstvoll verblichene Soli aus der Keyboardburg-Ära. Vielleicht könnte man diese schöne und inspirierende Musik als eine Art Nostalgie zweiter Ordnung bezeichnen: Sie blickt zurück in die Vergangenheit der Rhythmen und Stile und stößt dabei auf die immer noch uneingelösten Zukunftsversprechen der politischen Emanzipation.









Kamaal Williams: "The Return" (Black Focus Recordings) © Black Focus Recordings

Und wo wir gerade dabei sind: Noch mehr kunstvoll verblichene Soli aus der Keyboardburg-Ära finden sich auf The Return, dem neuen Werk des britischen Düdel-Funk-Hip-Hop-Tastenfexes Kamaal Williams. Man möchte fast sagen: Im Fach des kosmisch beglitzerten Tastengedüdels ist dies jetzt schon das Album des Jahres. Williams kommt aus Südlondon und wirkt seit einem Jahrzehnt in den unterschiedlichsten Konstellationen. Zusammen mit dem Schlagzeuger Yussef Dayes bildete er bis 2017 das Duo Yussef Kamaal, auf ihrem gemeinsamen Album Black Focus ließen sie ihre lässigen Keyboardlinien und klickedi-brrt-klickernden Breakbeats von einem virtuos darüber improvisierenden Ensemble bereichern, zu dem unter anderem der tolle, Afro-Jazz-inspirierte Saxofonist Shabaka Hutchings gehörte.



Danach brach das Duo entzwei, seither musiziert Williams in einem Trio mit dem Bassisten Pete Martin und dem Schlagzeuger MckNasty. Die Arrangements auf The Return sind deutlich reduzierter als auf Black Focus, aber deswegen nicht weniger spirituell schwelgend. Mit allen möglichen analogen und elektronischen Tastengeräten vom Fender Rhodes bis zum Moog flicht Williams sternenbefunkelte Klangflächen zusammen und lässt sie von seiner synkopierenden Rhythmussektion zurück in das Zeitmaß menschlichen Empfindens führen. Eine hoch vergeistigte und zugleich körperfreundliche Musik, die sich für jede denkbare Bewegung eignet außer zum Marschieren durch einen dunklen deutschen Wald.