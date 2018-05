© Marathon Artists / AWAL Recordings

Jamie Isaac: (04:30) Idler (Marathon Artists / AWAL Recordings)

Er liebt den Jazz, die kalifornische Sonne und die Bossa Nova – schwierig, wenn man im tristen Süden Londons lebt und unter Schlafproblemen leidet. Jamie Isaac drückte mit King Krule die Schulbank und machte Musik mit ihm, sein Debüt Couch Baby stand 2016 noch im Zeichen von R&B- und Hip-Hop-Einflüssen. Das zweite Album (04:30) Idler führt ihn jetzt ziemlich weit an den Rand der Brit-Rap-Szene. Die Mischung aus Pop, Electronica und satten Bossa-Nova-Grooves atmet im schönsten Sinne zu viel Chet Baker, Stan Getz und João Gilberto.



Besonders das legendäre Latin-Jazz-Album Getz/Gilberto von 1964 hat es Isaac angetan. Er verschmilzt die überlieferten Tasten- und Bläserarrangements mit dem samtigen Wumms heutiger Beatkultur und singt dazu gefühlvoll, aber federleicht vom modernen Nachtmahr. In Doing Better knistert die Unruhe durch experimentell holpernde Piano-Loops und Überlagerungen, aus der Tiefe flüstert das Saxofon der Sehnsucht. Der Fuzz knarzt im Klangfluss von Delight, bevor die aufgekratzte Großstädterseele sich wieder in die Elegien vergangener Balladenvirtuosität schmiegt. Dabei gibt Isaac dem Jazz die Stimme des Pop, mal klingt sein Falsett wie das von Alexis Taylor, mal schimmern die filigranen Hooklines von Prefab Sprout auf. Chillen mit Hingabe!





© 7K! / !K7 Music

Henrik Schwarz & Metropole Orkest: Scripted Orkestra (7K! / !K7 Music)

Eine Bossa Nova wäre auch in der wechselvollen Geschichte des niederländischen Metropole Orkest vorstellbar. Sie reicht vom Rundfunktanzorchester nach dem Krieg über Jazzfestivals bis zum ESC, von Pop bis Avantgarde, Film und Experiment. Elektronikmusiker wie Squarepusher suchten die Zusammenarbeit, da kommt der House-Produzent Henrik Schwarz mit seiner Leidenschaft fürs Orchestrale gerade recht. Die Feuerprobe für das Kooperationsalbum Scripted Orkestra fand 2016 während des Eröffnungskonzerts des Amsterdam Dance Event statt.



Um mehr als der DJ und Beats-Lieferant zu sein, nutzt Schwarz Computerprogramme zum Komponieren mit den 65 Live-Instrumenten. Trotz der hochkomplexen Prozesse zwischen analog und digital bersten Stücke wie Gygylili vor Lebendigkeit. Oft übernehmen die Streicher die Rhythmusfraktion, manchmal bebt und pulsiert der orchestrale Klangkörper ganz nah am Technoherz. Wilde Bläser sprengen die algorithmische Strenge, elektronisch filetierte Pianocluster preschen aufgeregt davon – so könnten Ravels Träume als Science-Fiction-Drama klingen. Ergreifend auch der Brahms-Blues Me Vibrate, der sich überraschend als Holzbläserharlekinade hinfort trollt. Daneben wirkt das Diversity-Loblied Counter Culture fast einfältig.





© Innervisions

Âme: Dream House (Innervisions)

Von Henrik Schwarz zum Produzentenduo Âme ist es nicht weit, der Wahlberliner teilt sich ein Studio mit Frank Wiedemann und Kristian Beyer, gemeinsame Plattenprojekte inklusive. Nach 20 Jahren Clubmusikschrauberei war es Zeit für etwas anderes, erläutert Wiedemann im Making-of zum ersten Langspielalbum. Zu sehen ist viel Gerätetechnik, aber das französische Âme bedeutet nicht umsonst Seele: Dream House ist eine Hommage an die gleichnamige Licht- und Akustikinstallation von dem Minimal-Music-Komponisten La Monte Young und der Künstlerin Marian Zazeela. Die mystische Klangarchitektur aus Dauertönen inspirierte Âme zu einem von losen Beats vertikutierten Krautrock. Gleich das Eröffnungsstück The Line mit dem Geräuschejongleur und Gastsänger Matthew Herbert führt linear ausfransend ins Ungewisse. Wo der House-Groove auftaucht, wirkt er eher würfelig als geschmeidig, die Elektroexperimentalistin Gudrun Gut lässt ihn raubeinig rumpeln. In Deadlocked ft Roedelius öffnet statt der nur hingetupften Echoeffekte das stotternde Schlagzeug die Raumperspektive. Die Elektropopschamanin Planningtorock vollzieht den Seelenstriptease in Âmes Traumhaus, das sich wie eine Ausstellung durchwandeln lässt.





© Warp Records

Oneohtrix Point Never: Age Of (Warp Records)

Unter allen schrägen Vögeln der Songschreiberkunst empfiehlt er sich mit dem neuen Album Age Of auch dieses Jahr als der besonderste: der Amerikaner Daniel Lopatin alias Oneohtrix Point Never. Nicht nur die Freundschaft zur Ausnahmekünstlerin Anohni, deren Stimme mehrmals zu hören ist, vor allem Lopatins umfangreiches Filmmusikschaffen (unter anderem für Sofia Coppolas The Bling Ring und Good Time von den Brüdern Safdie) schlägt sich in jedem Song als szenische Brillanz mit hintergründigem Leuchten nieder. Doch auch ohne Kenntnis der mannigfaltigen Bezüge in Lopatins Werdegang offenbart sich der Zauber aus Folk, Country, Alter Musik – und elektronischen Ameisensounds.



Titel wie das instrumentale Last Known Image of a Song, myriad.industries und Black Snow fügen sich zur dystopischen Genesis. Fließt da die Sehnsucht oder der Angstschweiß über, wenn in Babylon der Vocoder-Android weint und das Cembalo in Age Of von Aliens, Wiedergängern oder rebellierenden Dronen malträtiert wird? Immer wieder flammt melodisch eine furchterregende Lieblichkeit auf, als käme sie aus Spielbergs Endzeitmelodram A.I. – Artificial Intelligence. Lopatin beherrscht dieses Vibrieren der Schönheit inmitten des Grauens einfach meisterlich!