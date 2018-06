Der amerikanische Rockschlagzeuger Vince Paul Abbott, genannt Vinnie Paul, ist tot. Das teilte die Band Pantera, zu deren Gründungsmitgliedern Abbott gehörte, auf ihrer Facebook-Seite mit. Zur Todesursache gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Vince Paul Abbott wurde 1964 in Texas geboren, sein Vater war Countrymusiker. Mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Darrell Lance, genannt Dimebag Darrell, gründete er 1981 die Band Pantera. Vince spielte Schlagzeug, Darrell galt schnell als Virtuose an der Gitarre. Zunächst orientierte sich die Band an der New Wave of British Heavy Metal, hinzu kamen Elemente von Thrash- und Hair-Metal gegen Ende der Achtzigerjahre. Sie veröffentlichten drei Alben mit den Sängern Donnie Hart und Terry Glaze, bis sie 1987 mit dem Sänger Phil Anselmo zu ihrer musikalischen Hochform fanden.

Im Jahr 1990 nahmen sie ihr erstes Album bei einem Major-Label auf: Cowboys From Hell wurde zum Wendepunkt in der Laufbahn der Band. Pantera distanzierten sich vom Glam-inspierten Sound der Achtziger und prägten einen neuen Stil, in dem sich sowohl Hair-Metal-, wie auch Grunge-, Rap- und Nu-Metal-Elemente fanden: den sogenannten Groove Metal.

Damit schwangen sie sich auf in die erste Liga der Metalstars neben Metallica, Slayer, Megadeth und Anthrax. Es folgten Vulgar Display of Power (1992) und Far Beyond Driven (1994). Sie gehörten zu den beliebtesten Metalbands der Neunzigerjahre, zerstritten sich aber gegen Mitte des Jahrzehnts. Bis zur Auflösung erschienen 2003 noch drei weitere Alben. Vinnie Paul gehörte bis zum Schluss zum Kern der Besetzung.



Nach dem Ende der Gruppe gründeten die Abbott-Brüder die Band Damageplan. Sie konnten allerdings nur eine Platte in der neuen Formation aufnehmen. Im Dezember 2004, wenige Monate nach der Veröffentlichung des Albums New Found Power, stürmte ein Ex-Marine ein Konzert von Damageplan in Ohio. Vinces Bruder Darrell und drei andere Personen wurden erschossen, sieben weitere verletzt. Zwei Jahre später kehrte Vinnie Paul zurück mit einer neuen Band namens Hellyeah. Bis 2016 veröffentlichten sie insgesamt fünf Alben zusammen.



Auf Vinnie Pauls Tod am 22. Juni reagierten viele Musikerkollegen bestürzt. Abbott wurde nur 54 Jahre alt. Über Twitter kondolierten zahlreiche Größen der Szene, darunter Anthrax und Paul Stanley von Kiss. "Ein weiterer Metal-Held, der zu früh gegangen ist", schrieb Dave Mustaine von Megadeth.