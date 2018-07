© Domino

Pram: Across The Meridian (Domino)

Wenn Musik ohne viel Text Bilder im Kopf erzeugt, muss sie so einiges richtig machen. Pram machen diesbezüglich seit 30 Jahren alles richtig. Als die Experimentalband Ende der Achtziger in Birmingham entstand, konnte (oder wollte) keines der vier Gründungsmitglieder richtig singen. Was schon deshalb auffiel, weil es bis auf ein antiquiertes Vorläufermodell des Synthesizers auch kein richtiges Instrument gab. Dennoch erzeugten Samantha Owen und Matt Eaton im luftleeren Zwischenraum des klanglich Denkbaren Töne, die wie Soundtracks ohne Film funktionierten. Akustische Epen ohne Struktur, aber von einer rhythmischen Schönheit ohnegleichen. Zwölf Personalwechsel später hat sich das Instrumentarium nicht nur erweitert, sondern multipliziert. Das erste Album nach elfjähriger Studiopause wirkt daher verglichen mit früher fast orchestral. Im Kreise reitendes Zirkusklavier mischt sich mit Sirenengesang, Räuberhöhlenposaune, Krautrockgitarren und Zaubersamples zu derart ergreifenden Psychopopserenaden, dass man intuitiv die Augen schließt und in Across The Meridian abtaucht, als vertone es einen Tagtraum. Selbst Taktstrukturen gibt's mittlerweile. Manchmal. Film ab!









© 1984 Records

Ebony Bones: Nephilim (1984 Records)

Wenn Künstler ganz ohne Musik Bilder im Kopf erzeugen, sollte man hingegen nie dem ersten Eindruck glauben. Wer etwa Ebony Bones vor Augen hat, dürfte ein irres Pop-Esperanto aus Björk und Bonaparte auf Finnisch und Koks erwarten. Tatsächlich macht die Produzentin aus London das exakte Gegenteil von ulkigem Mash-up. Nach dem Intro aus militärischen Drums und Trauermarschbläsern verhallt ihr drittes Album Nephilim im getragenen Trip-Hop des Titelstücks, den leiernde Geigen eher vorwärts quälen als treiben. Und wenn die 35-Jährige am düsteren Bass vorbei traurig schön übers schwere Kreuz singt, das auf ihr lastet, wird das karnevaleske Outfit aus zitronengelbem Afroturm und tausendfarbigen Gaultier-Kostümen vollends dialektisch. Zur Mitte hin nimmt das Album zwar viel Fahrt und Furor auf. Wenn Ebony Bones jedoch in Kids of Coltan das Leid schwarzer Minenarbeiter beklagt oder "there's no black in the Union Jack", täuscht auch das Tempo nicht darüber hinweg, wie sie ihre politische Wut mit eleganten Elektroflächen kontrastiert. Wenn du deine Gegner nicht besiegen kannst, meint der kluge Kater Garfield, verwirr' sie. Hoffentlich wirkt es.









© DevilDuck

PR Newman: Turnout (DevilDuck)

Ach, was waren das für selige Zeiten, irgendwann in den Siebzigern, als die Technikgläubigkeit zwar Risse bekam, aber trotz Arbeitslosigkeit oder Terrorismus alles irgendwie unter Kontrolle zu sein schien, und falls nicht, zumindest weggefeiert werden konnte. Kein Wunder, dass damals Stile wie Disco, Funk und Glamrock entstanden sind, die der Miesepetrigkeit fröhlich den Marsch geblasen haben. Mit derlei Nostalgie wedelt sich nun auch der amerikanische Ex-Punk Spencer Garland die Sorgen fort. Und weil er dafür unterm Pseudonym PR Newman auch noch Country, Folk und Mariachi auf seinem Debütalbum mischt, ist Turnout der lustigste Kommentar auf die Spaltung seiner trumpgeschädigten Nation. Wie Teenager mit zu viel Abschlussballbowle intus scheppert der blecherne Gesang über den Rock'n'Roll, bevor ein Stück später die Steelguitars wimmern als hätte Willie Nelson in der Schüssel gebadet. Und manchmal ist PR aka Punk Rock derart euphorisiert vom Optimismus im Unheil, dass er mit fröhlichen Flamenco-Bläsern zu pfeifen beginnt. "I been confused, misguided and blind but happy", singt er in Everything. Falls von der Droge was übrig ist, nur her damit…









© DevilDuck

Whiskey Shivers: Some Part of Something (DevilDuck)

Über ein paar Bier und Bourbon hinaus brauchen Whiskey Shivers dagegen keine Drogen, um auf demselben Label wie PR Newman zu veröffentlichen. Die fünf Freunde aus Austin machen total ironiefreien Bluegrass mit Kontrabass und Fidel und Waschbrett und Banjo und überhaupt allem, was Traditionalisten von dieser Art Folk erwarten. Wie gut, dass Andrew Van Voorhees, Bobby Fitzgerald, James Gwyn, James Bookert und der Sänger Jeff Hortillosa aus allen Ecken der USA nach Texas gekommen sind, um die ortsübliche Nostalgie kosmopolitisch zu radikalisieren. Denn trotz des klassischen Instrumentariums schwitzt ihr fünftes Album Some Part of Something unüberhörbar Elemente von Punk und Wave aus. Die Washington Post schrieb bereits von "apocalyptic Americana", was die filigranen Arrangements auch für die Ostküste nutzbar macht. Gewiss, man sollte schon einen Bezug zu dieser Volksmusik haben, um sie zu ertragen. Aber wenn sich rasanter Alternative-Country wie Like A Stone und No Pity In The Rose City mit pathetischen Traditionals über die Weite der Prärie reibt, ist horizontal zumindest für gute Abwechslung gesorgt.