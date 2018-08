Wenn große Stars plötzlich klein werden, sind es meist Momente von furchtbarer Tragik. Schon vor einem Jahr, auf Elton Johns Aids-Gala, wirkte Aretha Franklins Stimme so dünn wie die Sängerin selbst, als seien beide gar nicht mehr da. Und doch: Sie sang weiter.



Auch mit einem Bruchteil ihrer Stimme, im Würgegriff einer unheilbaren Krebserkrankung, hatte die "Queen of Soul" mehr Leidenschaft, mehr Kraft, mehr Stolz und Anmut als alle, die ihr nachfolgen wollten. Nun ist sie verstummt. Und all die guten Wünsche der vergangenen Tage, mit denen Freunde, Begleiter, das halbe Showbiz für die Sterbende beteten, sie zeigen: Aretha Franklin wird unvergessen bleiben. Sie hatte nicht nur unvergleichlichen Soul. Hinter ihr liegt auch ein langes Leben im Dienste von etwas Höherem als der Musik allein.



Alles beginnt, wenig überraschend, in Detroit, als die Motown noch Autos am Fließband produziert statt Welthits. Am 25. März 1942 kommt Aretha Louise als Tochter des landesweit populären Baptistenpredigers Clarence LaVaughn Franklin zur Welt, der seine vier Kinder frühzeitig mit dem Sound seiner Kirche in Kontakt bringt. Aretha wird umschallt vom Gospel. Er erklingt daheim, in der Gemeinde und zwangsläufig auch auf ihrem Debütalbum, das sie mit kaum 18 Jahren einspielt. Schon damals öffnet sie sich dem Pop, mischt den Bebop, Jazz, Soul, gar Rock-Elemente unter ihren R 'n' B und feiert nach dem Wechsel von Columbia zu Atlantic Records Anfang der Sechzigerjahre erstmals Erfolge.

Ihr Durchbruch folgt jedoch erst 1967 mit Respect. Als Otis Redding den Song zwei Jahre zuvor schrieb, klang die Forderung nach allabendlicher Anerkennung für den Brötchenverdiener noch ziemlich traditionell: "I'm about to give you all my money / and all I’m asking in return is honey". Von einer Frau interpretiert wird er allerdings rasch zur Hymne weiblicher Selbstbehauptung und macht die Frau dahinter zur Ikone der erstarkenden Emanzipationsbewegung – ohne den Furor der 68er, sondern mit Stil, Eleganz und sehr, wirklich sehr, sehr viel Liebe. Der Song Think schlägt ein Jahr später in dieselbe Kerbe.



Der Großteil der etwa 300 bekannten Lieder, die Aretha Franklin interpretiert hat, handelt von Typen und wie man sie vergöttert, ergattert und offenbar wichtiger noch: auf ewig an sich bindet. Genau dies besingt sie so humorvoll, selbstbewusst, trotzig und schön, dass noch die öligste Sehnsuchtsbekundung nach Befreiungskampf klingt. Und obwohl sie vom Rolling Stone – als einzige Frau in der Spitzengruppe – zur besten Sängerin ever gewählt wurde, hatte sie keinesfalls die beste Stimme des Genres. Ella Fitzgerald klang wärmer, voller, nahezu perfekt, Whitney Houston kraftvoller, Tina Turner dreckiger, von Amy Whinehouse ganz zu schweigen. Und The Supremes, na ja, die waren zu dritt.

Aretha Franklin hatte diesen aufmüpfigen Schalk im Soul, gepaart mit einer Bühnenpräsenz, die ganz unmittelbar mit ihrer Körperlichkeit zusammenhing. Ihre Figur war nahezu zeitlebens ein Statement für femininen Eigensinn, der das herrschende Schönheitsideal attackiert, ohne es frontal anzugreifen. Mit all ihren Rundungen war sie auf natürliche Art so attraktiv, wie sie es im Welthit (You Make Me Feel Like A) Natural Woman besang. Dieser Gestus kooperativer Renitenz begleitete sie gut 50 Jahre durch mindestens 100 Studioalben, Compilations, Livemitschnitte, Kollaborationen – und grundierte ihren ersten Nummer-eins-Hit Respect ebenso wie 20 Jahre darauf den letzten namens Knew You Were Waiting mit George Michael.



Nie aber klang Aretha Franklin mehr bei sich und allem, was sie ausmachte, als im Januar 2009. Bei Barack Obamas Inaugurationsfeier sang sie nicht nur für den ersten Präsidenten dunkler Hautfarbe, sondern für eine Nation, die sich nach Jahrhunderten legalisierter Unterdrückung dem Ziel wahrer Gleichberechtigung näher fühlte denn je. Im Jahr 2015, als sie in Washington im Pelzmantel am Piano auftrat, rührte es selbst den mächtigsten Mann der Welt zu Tränen, wie die Urgewalt dieser unbeugsamen Frau noch dem tückischsten Tumor trotzte. Am Ende hat er doch gesiegt.

Aretha Franklin kämpfte für das Gute mit den Mitteln der Musik und richtete einen würdevollen, ergreifenden, nie wütenden oder melodramatischen Appell ans weibliche Selbstbewusstsein. Um es mit einem ihrer schönsten Songs zu sagen: Forever and ever you'll stay in our heart.