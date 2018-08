Man muss nur lange genug darüber nachdenken, dann wird auch ein Hawaiihemd zum Statement. Vor allem wenn sein Träger auf einer Bühne sitzt und es, wie Justin Vernon, mit kurzer Hose und Flip-Flops kombiniert. Vernon ist eigentlich Songwriter und Sänger der Crypto-Folkband Bon Iver, mit ihr hat er Grammys gewonnen und Weltruhm erlangt – oder, wie er selbst sagen würde: erlitten. Beim People Festival in Berlin spielt das jedoch keine Rolle. Hier ist Vernon einer unter vielen gleichberechtigten Musikern und kleidet sich auch so.

Vor wenigen Tagen fand die Veranstaltung zum zweiten Mal im Funkhaus Nalepastraße statt – dort, wo bis zur Wiedervereinigung der Rundfunk der DDR untergebracht war. Das Gebäude ist weitläufig, seine Säle sind prächtig verfallen. Der Vibe des Festivals ist trotzdem mehr Hawaiihemd als Abendkleid: Es gibt keine Gagen, Sponsoren oder Zeitpläne. 160 Musikerinnen und Musiker haben stattdessen in der Woche vor dem Event ein Programm erarbeitet, das aus vielen kleinen Weltpremieren besteht. Bei überwiegend kurzen Konzerten werden sie in den unterschiedlichsten Konstellationen zur Aufführung gebracht.



Allein Vernon und sein Freizeitoutfit sind an sieben Projekten mit mehr als 40 Künstlern beteiligt, die vom Liedermacher-Singkreis bis zum Techno-Set für Nichttänzer reichen – spontane Auftritte im Garten nicht mitgerechnet. Neben Aaron und Bryce Dessner von der denkfähigen Stadionrockband The National und den Berliner Hotelbetreibern Nadine und Tom Michelberger gehört er außerdem zu den Organisatoren des Festivals. Allen Beteiligten geht es darum, eine Atmosphäre zu schaffen, die kollektive Experimentierfreude und künstlerischen Austausch über die Vorzeigbarkeit der Ergebnisse stellt. Was nicht bedeuten soll, dass die People-Macher keine ambitionierten Ziele verfolgten.



Vernon und Co. geht es darum, Pop in all seinen Teilbereichen anders zu denken. Oder wenigstens wieder so zu denken, wie man es früher getan hat, zur vermeintlichen Blütezeit der Kunstform. Deshalb spielt er mit Bon Iver eine zunehmend zerbröselnde Form von Gitarrenmusik, manipuliert seine Stimme durch Auto-Tune und nutzt jeden denkbaren Effekt, mit dem sich klassische Songstrukturen und Viervierteltakte verbiegen lassen. Das Klischee vom Großkünstler, der in genialer Weise aus sich selbst schöpft, weicht bei Bon Iver einem Kollektiv aus Studiotricksern und anderen Querdenkern, die keine Genregrenzen mehr anerkennen. Starkult und Folk-Purismus sind abgemeldet.



Die People-Leute wenden ähnliche Prinzipien auf den Festivalbetrieb an. Sie präsentieren einen Gegenentwurf zu jenen allsommerlichen Großspektakeln, mit denen die Musikindustrie längst jede Grünfläche der westlichen Welt plattgetrampelt hat. Im Namen des guten Volkes fragen sie: Wie könnte ein Festival aussehen, das sich vom Line-up-Lattenmessen der Konkurrenz mit ihrer sagenhaften, ebenso bildlichen wie buchstäblichen Müllproduktion abwendet? Was bleibt noch übrig von so einer Veranstaltung, wenn man Volksfeststimmung und Fressbudencharakter dem ergebnisoffenen Umgang mit der Musik unterordnet?



Zeitgleich mit dem Festival ging ein Radio- und Streamingdienst online, der sich als digitale Fortführung des People-Gedankens versteht. Auf einer denkbar schlichten Website kann man neue und alte Musik von Vernon, den Dessner-Brüdern und ihren zahlreichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern hören. Die Künstler entscheiden selbst, was online und wieder offline geht. Sie behalten alle Rechte an ihrer Musik und fungieren zugleich als Kuratoren der werbe- und kostenfreien Plattform. Stundenlang kann man sich von Klavierimprovisationen über Afrobeats bis hin zu Artschool-Rap durchhangeln.