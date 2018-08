Wir hatten schon länger keinen Kontakt, ich konnte ihre Oberarme einfach nicht mehr sehen. Die Stärke, mit der sie sie war und bleiben wollte, konnte ich nicht mehr ertragen. Zuerst hatte ich das Fitnessstudio (ernsthaft: Hard Candy, wie kann man nur so verrückt sein?) gewechselt, dann das Workout ganz sein gelassen. Stattdessen ging ich einmal die Woche zu McDonald's, und während ich mir die Pommes in den Mund schmiss, dachte ich an sie, lächelte und postete ein Foto von mir und den Pommes bei Insta, denn ich wusste, dass sie es sehen würde.

Als ich selbst Mutter wurde, hatte ich ihr mein Baby nicht gezeigt, weil ich wusste, dass sie sofort fragen würde, wann das nächste kommt und dass ich als die badass bitch, zu der sie mich erzogen beziehungsweise ausgebildet hatte, aber pronto wieder am Arbeitsplatz performen müsse. "Aber M.", hätte ich dann zu ihr sagen müssen, "ich will bei meinem Baby sein!" "Dann mach es wie die Mütter in Malawi", hätte sie aus dem Bildschirm meines Telefons gebrüllt. "Die tragen ihre Kinder beim Arbeiten auf dem Rücken." Das wollte ich mir ersparen.

Es hatte eh schon regelmäßig zwischen uns geknallt. Als ich ihr sagte, dass ich Yoga langweilig finde, verdrehte sie ihre großen Augen bis an den Rand ihrer schönen Augenbrauen (wie Vogelschwingen, fand ich immer), turnte per Handstandüberschlag in die Küche und bewarf mich mit makrobiotischem Essen. Als sie mich rauchend auf dem Dachboden erwischte, hatten wir ein Handgemenge, das selbstverständlich sie gewann. Sie saß auf mir drauf, ihre Oberschenkel fixierten meine Arme. Sie lächelte zu mir hinab und zischte durch ihre Zahnlücke: "Und jetzt gehen wir joggen. 15 Kilometer." Als ich einen Job nicht bekam, haute sie mir mit einer Peitsche auf den Hintern und zwang mich, 27-mal "I’m a bitch, bitches get shit done" zu sagen. Danach beteten wir, auf dem Boden kniend, und schließlich weinte ich in ihren Armen und schwor bei Gott und vor allem ihr, mich zu bessern. "It’s okay, baby", sagte sie, und dass ich auch sie verstehen müsse. "You let bitches get away with bad behaviour, they gonna do it again."

Sie war einfach zu krass für mich. Und so beschloss ich entgegen dem Rat meiner Therapeutin (die sie mir ausgesucht hatte), dass ich erst mal allein weitermachen würde. Am Anfang der Kontaktsperre war es okay. Ich bildete mir ein, dass ich viel besser zurechtkäme, und tat unentwegt das Gegenteil von dem, was sie getan hätte. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich verstand, dass sie somit immer dabei war, egal was ich tat. Und das machte mich komplett wahnsinnig. Wenig später erwischte ich mich dabei, wie ich versuchte, meinem neun Monate alten Säugling den Sonnengruß beizubringen und wütend das Zimmer verließ, weil er es einfach nicht checkte. Als ich dann bei Starbucks einen Tobsuchtsanfall bekam, weil die Sojamilch aus war und in Handschellen abgeführt wurde, musste ich endgültig einsehen, dass der Versuch, sie loszuwerden, gescheitert war.

Die Selbsthilfegruppe für toxic mother-daughter relationships traf sich in einem riesigen verspiegelten Raum. Unzählige Frauen saßen im Schneidersitz auf dem Holzfußboden. Beyoncé war die Gruppenleiterin, und sie sagte: "Wir alle sind heute hier wegen ihr. Wegen unser aller Mutter. Madonna." Wir nickten. Viele hatten ein Foto von ihr mitgebracht, das sie auf Bauchhöhe hielten und das sie hin und wieder ernst betrachteten.