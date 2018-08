© Dead Oceans/Cargo

Mitski – Be The Cowboy (Dead Oceans/Cargo)

Das fünfte Album von Mitski Miyawaki geht nicht einfach los, es beginnt mit einer Ouvertüre. Zunächst dröhnt nur eine Orgel, dann quietscht es kurz, Mitski probiert ihre Stimme aus, und langsam schaukeln sich weitere Instrumente hoch. Gitarre, Schlagzeug und Synthesizer erkunden eine Welt jenseits ihrer gewohnten Einsatzgebiete, Computerbläser funken dazwischen, und als man sich gerade ekstatisch das Hemd von der Brust reißen will, stürzt alles schon wieder in sich zusammen. Der erste Song auf dem Album Be The Cowboy heißt Geyser und ist ab sofort die Mottomusik Ihrer inneren Elbphilharmonie.

An der Musikschule stand Mitski ein ganzes Orchester zur Verfügung, und das hört man bis heute. Die Wahl-New-Yorkerin schreibt Zwei-Minuten-Songs, mit denen sie Spannungsbögen zwischen Frank Sinatras wehleidigsten Momenten, Elvis in Vegas und dem aufgewühlten Jahrtausendwendenrock längst vergessener Bands wie Rilo Kiley erkundet. Be The Cowboy ist aber nicht nur die Kompaktversion von allem, sondern auch an allen Themen interessiert, die in einen Popsong passen: guter Sex, schlechter Sex, Klimawandel, Tagebuchromantik und das dringende Bedürfnis der Künstlerin, nicht als Tagebuchromantikerin abgetan zu werden. Wer könnte jetzt noch blöd genug sein und ihr so was unterstellen?











Travis Scott – Astroworld (Epic/Sony)

Travis Scott ist der Rapper, den man sich auch auf einem Grateful-Dead-Konzert vorstellen könnte. Aus den aktuellen Erfolgsmenschen des Trap-Rap-Booms sticht er einerseits durch sein vages Interesse an psychedelischer Musik und Lebensbewältigung heraus – sowie andererseits, weil er noch erfolgreicher ist als alle anderen. Mit seinem dritten Album Astroworld löste Scott erst vor wenigen Tagen Drake an der Spitze der US-Charts ab. Der Texaner ist mehr Geschmackskurator als Musiker und wird deshalb gern als nächster Kanye West angepriesen. Was sicher auch nicht schadet: die gemeinsame Tochter mit Kylie Jenner.

Astroworld läuft in standesgemäßer Mannschaftsstärke ein: Frank Ocean singt einen Refrain, Stevie Wonder spielt Mundharmonika, Drake rappt über Louis-Vuitton-Gürtel, The Weeknd tut, was The Weeknd eben tut, und Scott selbst meldet sich gerade oft genug zu Wort, dass man ihn nicht vergisst. Alles klingt teuer und manches durchaus edel – doch unter der Oberfläche von Astroworld klafft eine Leere, die keine psychedelische Superdroge der Welt füllen könnte. Was will Scott, außer geil sein, warum rappt er und für wen? Man müsste wohl mit ihm beim Burning-Man-Festival abstürzen, um das zu erörtern.









Stefflon Don – Secure (Polydor/Universal)

Die Lösung lautet Dancehall, doch Stefflon Don will zunächst nichts davon wissen. Mit den ersten fünf Songs ihres zweiten Mixtapes Secure kümmert sich die Rapperin und Sängerin aus London um die Ausdünnung ihrer Rivalen und Neiderinnen – strammer auf Krawall gebürstet war schon lange keine Rap-Platte mehr. Dann jedoch erinnert sich Stefflon Don an ihre jamaikanischen Wurzeln und wahrscheinlich auch an die Charts: Mit dem vergnügt voranhoppelnden Pretty Girl gelingt ihr ein Dancehall-Hit, der so formvollendet hirnverbrannt daherkommt, dass man sich gleich neben die Dieter-Bohlen-Bruzzlerwurst auf den Grill legen will.

Dancehall ist also nicht nur die Lösung, sondern auch Teil des Problems. Am besten ist Stefflon Don, wenn sie hasst, und hassen will sie nach Pretty Girl niemanden mehr. Gut für sie, schlecht für Secure: Statt klare Verhältnisse zu schaffen und das eigene Profil zu schärfen, reiht sich die Künstlerin mit der seichten zweiten Hälfte ihrer Platte bei britischen Ex-Rap-Hoffnungen wie Stormzy ein, die den Mainstream schon im Visier hatten, als der Underground sie noch gar nicht verstoßen wollte. Das ist wahrscheinlich so klug wie vorausschauendes Autofahren. Aber auch so langweilig.









Animal Collective – Tangerine Reef (Domino/GoodToGo)

Dieser Text begann mit einer Ouvertüre, enden soll er auf dem Meeresgrund. Dorthin hat es Animal Collective verschlagen, und dorthin gehören diese Musiker auch. Nach einer erkenntnisreichen Phase zwischen 2007 und 2012, in der sie durch eine Verkettung von Betriebsunfällen zur coolsten Popband der Welt geworden waren, finden die Experimente der Gruppe mit Synthesizern, Drumcomputern, Loops und verfremdeten Stimmen inzwischen wieder unter Ausschluss einer breiteren Öffentlichkeit statt. Das elfte Album von Animal Collective profitiert von dieser Entwicklung: Tangerine Reef ist eine Einladung zum Abtauchen.

Das gilt nicht nur für seine freiförmig umhertreibenden Ambientstücke, denen jene übertriebene Wuseligkeit abgeht, mit der Animal Collective zuletzt der Relevanz ihrer kommerziellen Hochphase hinterherrannten. Es gilt auch für das visuelle Nebenprogramm der Platte, die in Verbindung mit einem Unterwasserfilm erscheint, der in Zeitlupe, Echtzeit und Zeitraffer die Schönheit und Vergänglichkeit von Korallenriffs dokumentiert. Ganz schöner Esokitsch also, und eine Soundtapete für das Aquarium in Ihrem Herzen noch dazu. Aber man kann ja auch nicht den ganzen Tag Traprap hören.