"Was sind meine Handicaps? Meine Stimme. Mein kleiner Wuchs. Meine Gesten. Meine geringe Bildung. Meine Offenheit. Meine fehlende Persönlichkeit." In Aznavour, der ersten Fernsehdokumentation über ihn aus dem Jahr 2014, liest Charles Aznavour von einem Zettel ab, was er sich vor Jahrzehnten einmal als seine individuellen Schwächen notiert hat.

In Bezug auf seine Persönlichkeit habe er sich wohl geirrt, gibt er später in der Dokumentation zu, aber selbst das macht er auf eine Art, die jede Bewunderung und jeden Stolz abwehren will. In dieser tief greifenden Zermürbung vereint Aznavour auf sich, was das spezielle Wesen des Chansonniers ausmacht: das Zweifeln, die Überwindung, auf die Bühne zu gehen und in den Texten das Innerste nach Außen zu kehren.



Wer Chansons vorträgt, kann damit vielleicht als Star wahrgenommen werden, wovon man in diesem Fall ausgehen darf. Charles Aznavour hat in einer mehr als 70 Jahre andauernden Karriere mehr als tausend Chansons komponiert und getextet und mehr als 180 Millionen Tonträger verkauft. Außerdem hat er als Filmschauspieler gewirkt, beispielsweise in der Blechtrommel, er war armenischer Botschafter in der Schweiz sowie ständiger Vertreter Armeniens bei den Vereinten Nationen in Genf.

Der Chansonnier – und ebenso die Chansonnière, etwa Juliette Gréco – will von Berufs wegen nicht Star sein. Sondern eine Geschichte erzählen, mit den Mitteln des Gesangs. So lautet ja eine der inhaltlichen Grundanforderungen an das Genre des Chansons, das sich musikalisch aus dem Walzer heraus entwickelt hat: eine in drei Minuten zu erzählende Geschichte, die auch als Gedicht Bestand haben könnte. Aznavour hatte ohnehin immer eher die Stimme eines Geschichtenerzählers, nicht strahlend, sondern melancholisch. Nicht groß im Umfang, sondern stets wie mit etwas Sand im Getriebe.



"Meine Stimme klingt nicht typisch französisch, sie klingt mediterran, ein bisschen rau. Es ist etwas von einem Muezzin drin und etwas von einem Kantor, auch etwas Persisches und Nordafrikanisches", hat er im Interview mit der ZEIT einmal gesagt.



Schwarz war Pflicht

Diese Brüchigkeit gehört im Grunde auch dazu, wenn man im Chansonfach etwas werden will. Es geht darum, eine intime Situation zu erschaffen, zu einem Vertrauten für jeden und jede der Zuhörer zu werden. Diese Situation war bisweilen ein wenig schwer heraufzubeschwören. Aznavour, der bis zuletzt immer gerade wieder auf Tournee zu sein schien, zog es in die großen Hallen. Auf solchen Bühnen kann man leicht verloren gehen.

Aznavour, um damit anzufangen, hat selbst genug über seine Körpergröße von 1,61 Meter geredet und sich doch nie pompöse Gesten angeeignet, sondern einfach mit seinem sanften Zögern zu singen begonnen. Stets erschien er zu seinen Konzerten in Schwarz, schwarz schillerndes Conférencier-Sakko, schwarze Tanzschuhe, schwarze Hose, schwarzes Hemd: Die Farbe muss wohl Pflicht sein für die Vertreter des Nachkriegschansons, die sich in der Tradition des Existenzialismus sahen.

1/14 Sie war seine Entdeckerin und machte ihn zu ihrem Tourbegleiter: Édith Piaf und Charles Aznavour (r.) 1950 in Paris, gemeinsam mit dem französischen Komponisten Michel Emer (l.) und dem amerikanischen Schauspieler Eddie Constantine (2. v. r.) © AFP/Getty Images 2/14 Charles Aznavour während des Filmfestivals von Cannes im Mai 1959. Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte er 1960, als ihm François Truffaut eine Hauptrolle in seinem Film "Schießen Sie auf den Pianisten" anbot. © AGIP/RDA/Getty Images 3/14 Die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale und Aznavour im Oktober 1961 © AFP/Getty Images 4/14 Heute würde man ihn womöglich als Workaholic bezeichnen: Aznavour komponierte 1.300 Lieder, veröffentlichte selbst 700 und verkaufte mehr als 180 Millionen Platten weltweit. Das Porträt zeigt ihn im Mai 1965. In diesem Jahr nahm er einen seiner bekanntesten Chansons auf: "La Bohème". © Reg Lancaster/Express/Getty Images 5/14 Lino Ventura und Charles Aznavour (r.) 1965 bei den Dreharbeiten zu "Ganoven rechnen ab" von Pierre Granier-Deferre © Reporters Associes/Gamma-Rapho via Getty Images 6/14 Charles Aznavour und seine dritte Ehefrau, die Schwedin Ulla Thorsell, im Januar 1967 in New York © Ron Galella, Ltd./WireImage/Getty Images 7/14 Das Paar bekam drei Kinder, das Bild zeigt den Sohn Misha. © Michel Ginfray/Sygma/Sygma via Getty Images 8/14 Aznavours Vater war Sänger, seine Mutter Schauspielerin, ihren Lebensunterhalt verdienten die Eltern jedoch mit dem Betrieb eines russischen Restaurants in Paris. Schon als Neunjähriger trat er dort vor den Gästen auf. Das Bild zeigt ihn 1970 auf seiner Deutschlandtournee in Düsseldorf. © Horst Ossinger/dpa 9/14 "Man muss seinem Publikum entgegengehen, aber man darf ihm nie nur das geben, was es erwartet", sagte Aznavour 2014 in einem Interview mit der ZEIT. Das Bild zeigt ihn 1974 im Aufnahmestudio. © Victor Blackman/Express/Getty Images 10/14 Nachdem er Probleme mit den französischen Finanzbehörden hatte, ließ sich Aznavour mit seiner Familie in der Nähe von Lausanne am Genfer See nieder. © PAT/Gamma-Rapho via Getty Images 11/14 Mireille Mathieu und Aznavour 1990 im Cabaret "Lido" in Paris © Pierre Verdy/AFP/Getty Images 12/14 Liza Minnelli und Aznavour umarmen sich am Silvesterabend 1990/91 in einem Pariser Nachtclub. © Mary Denis/AFP/Getty Images 13/14 Seine Eltern waren vor den Gräueltaten in ihrer Heimat Armenien geflohen, daher setzte sich Aznavour zeit seines Lebens für die Belange des Landes ein. Er engagierte sich aber auch für viele andere Zwecke, unter anderem 2010 für die Erdbebenopfer auf Haiti. © Bertrand Langlois/AFP/Getty Images) 14/14 Bis ins hohe Alter trat Aznavour auf internationalen Bühnen auf, zuletzt tourte er durch Japan. Nach einem Sturz im Sommer erlitt er einen Oberarmbruch und musste Konzerte in Regensburg und Köln sowie in anderen europäischen Städten absagen. Er starb im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in der Provence. © Nicolas Maeterlinck/AFP/Getty Images

Aznavours Eltern waren aus ihrer Heimat geflüchtet, um dem Völkermord an den Armeniern zu entkommen; er war 1924 im Pariser Studentenviertel Quartier Latin zur Welt gekommen. Im Jahr 1946 wurde er von Édith Piaf entdeckt und mit auf Tournee genommen. Er sang auf Französisch, auf Italienisch, auf Deutsch, auf Englisch. Du lässt dich gehen, die eingedeutschte Version von Tu t'laisses aller, nimmt in der zwischen harsch und charmant changierenden Anklage einer Frau, die sich nicht mehr schön macht, viele Ratgeberbücher über die Miseren des Ehelebens vorweg.



Charles Aznavour schrieb Lieder über Transvestiten und Kriegskinder, über das Alter, über die Liebe im Wandel ­– wie man sie eben über sieben Jahrzehnte hinweg professionell beobachtet. Immer schienen seine Texte, klassisch existenzialistisch eigenen elementaren Erfahrungen abgerungen, sehr nah an ihm selbst. She hat es in den Film Notting Hill mit Julia Roberts geschafft und gilt als eins von Charles Aznavours berühmtesten Liedern. Weil es der Liebe keine Bedingungen stellt, sondern sich ihr ergibt.

Am 1. Oktober 2018 ist er mit 94 Jahren in seinem Haus in der Provence verstorben.