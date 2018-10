Der Rapper und RnB-Sänger Trettmann ist mit dem diesjährigen Preis für Popkultur in der Kategorie Lieblings-Solokünstler ausgezeichnet worden. Der Preis wird ausschließlich an Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland leben vergeben. 2016 wurde er zum ersten Mal verliehen.

Die aktuell 791 Mitglieder der Jury sind Vertreter aus der deutschen Medien- und Musikszene und hatten seit Ende August Zeit, die Sieger aus allen nominierten Musikschaffenden zu wählen. Dasselbe Gremium hatte zuvor in einer mehrwöchigen Nominierungsphase 566 Personen, Werke und Beiträge für den unabhängigen Jury-Musikpreis nominiert.



Musikschaffende hatten den Preis vor drei Jahren als eine Alternative zu kommerziellen Preisen wie dem Echo gegründet. Doch obwohl das Ergebnis vielfältig sein sollte, kritisierte Mitgründerin Anne Haffmanns im Deutschlandfunk, dass es unter den Nominierten kaum Frauen gegeben habe: Der Frauenanteil unter ihnen lag bei nur etwa fünf Prozent. In der Jury waren demnach nur etwa 35 Prozent der Mitglieder Frauen.