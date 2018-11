Die Höchstgeschwindigkeit eines wilden Herzens beträgt 25 Stundenkilometer. Das gilt nicht nur für deutsche Buddy-Movies, sondern auch für britische Buddy-Popmusik. Mumford & Sons aus dem Londoner Westen sind die Stars dieser Stilrichtung, vier gestandene Männer Anfang 30 mit Bartwuchs und Teddybärgesichtern, echten Instrumenten, Hüten und Hosenträgern. Gemeinsam singen sie Lieder über ein Licht, dem sie entgegenstreben, obwohl es sie gleichzeitig blendet, über die Sehnsucht nach Reinwaschung im nächsten Wasser und andere Probleme, aus dem Leben von Johannes dem Täufer oder einer Stechmücke im Spätsommer. Sie fordern mehr Mut zum Wagemut. Sie fahren vermutlich Elektroroller.



Mumford & Sons ist der Albtraum, in dem es Ed Sheeran viermal gibt. Das ist das Netteste, was man über die Band sagen kann. Mit jedem neuen Album bekennt sich der Zirkel um den pastoral drauflos singenden Pastorensohn Marcus Mumford zu einem Weltbild der unerfüllten Ausbruchswünsche. Je heftiger sie das tun, desto schnurzpiepiger werden sie. Die vierte Platte von Mumford & Sons heißt Delta, das ist Griechisch für vier, aber es ist auch ein Service: Der Hinweis darauf, dass sie zum vierten Mal infolge ihre bisher schlechteste Platte gemacht haben.

Als Mumford & Sons vor knapp zehn Jahren ihr Debütalbum Sigh No More veröffentlichten, galten sie kurzzeitig als Darlings von Publikum und Kritikern zugleich. Die Band sah schon damals aus wie eine Guinnesstrinkerversion der Kelly Family und spielte eher einfach gestrickten Brachialfolk auf hohem Erbaulichkeitslevel. Aus einem Popbetrieb, der gerade dabei war, Trap Rap, das Gesamtkunstwerk Lady Gaga und den autoerotischen R'n'B von The xx zu begreifen, stachen Mumford & Sons jedoch mit jedermännlichem Auftreten und wirklich mitreißenden Auftritten heraus. Die Band war so bieder, dass man sie schon wieder originell finden konnte.



Und dann? Mumford & Sons machten ihr erstes Album noch mal mit schlechteren Songs und danach noch mal mit noch schlechteren Songs und elektrisch verstärkten Instrumenten. Marcus Mumford entwickelte Ambitionen: Es genügte ihm nicht mehr, Begeisterung und Erbarmen aus seinem Publikum herauszuprügeln. Er wollte echte Erleuchtung – oder wenigstens das, was die Besucher und Besucherinnen von Coldplay-Konzerten dafür halten. Also heiratete er die Starschauspielerin Carey Mulligan (Chris Martin hatte ja Gwyneth Paltrow) und salbte seine Songs noch dicker ein als bisher (Chris Martin bekam das ja auch hin). Der Griff zur E-Gitarre war keine Selbstermächtigung nach Bob-Dylan-Prinzip, sondern ein billiger Trick für mehr Power und Überwältigungskraft.



Delta ist der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung, also ein neuer Tiefpunkt. Mumford hat alle dynamischen Veranlagungen aus seinem Songwriting verbannt: Es gibt nur noch eine Richtung, immer hoch den Hügel, bei langsam anschwellender Dramatik und Lautstärke. Ein paar Mal schieben programmierte Beats mit an, nicht als Zugeständnis an 2018er Popstandards, sondern zur Verdoppelung der rhythmischen Mannschaftsstärke. Chorgesänge, Orgelgeorgel und plötzlich Richard Strauss aus allen Rohren. Gegen Ende der deutlich zu langen Platte singt Mumford sechsmal hintereinander: "If I say I love you, then I love you."



Große Träume von Wortgewalt

Das ist nicht nur ein grammatikalisch korrekter if-clause, sondern auch ein eigener Gedanke. Der Rest seiner Texte klingt auf Delta, als hätte Mumford eine Bibel zerschnitten und die Papierschnipsel beliebig neu angeordnet: Buße hier, Hoffnung dort, ein "guiding light" in Song Nr.1 und 2, Nächstenliebe hüben wie drüben. Mit gutem Willen könnte man daraus einen Kommentar auf die Floskelei vieler Selbsthilferatgeber ableiten, aber schon das würde wohl Mumfords subversives Potenzial überschätzen. Vermutlich ist er einfach ein Spießer, der Spießerdinge für sein Spießerpublikum singt.

Mumford & Sons machen Musik, in der sich Menschen wiedererkennen. Das ist die Gabe der Band, ihr Erfolgsgeheimnis – und ihr Todesurteil vor den Gerichtshöfen der Popkritik. Die Kritiker nämlich müssen Mumford & Sons hassen, weil sie alles in ihnen wiedererkennen, was sie an sich selbst hassen. Die Harmlosigkeit der eigenen Dorfjugend mit schlecht gedrehten Joints, Messdienerdebakeln und Zweier-Abitur. Das ganze kleingeistige, heteronormative Rumgemache ohne Aussicht auf Grenzverschiebung. Das geisteswissenschaftliche Verlegenheitsstudium. Große Träume von Wortgewalt und Generationsromanen – die dann doch nur für den bedeutungslosen Verriss einer ebenso bedeutungslosen Popband genügen.



Für einen Typen, der dauernd von Jesus singt, ist Marcus Mumford also ein ziemlicher Satansbraten. Der Mann hat den Finger am Puls seiner Leute, so wie Kendrick Lamar in Compton, Bruce Springsteen in New Jersey oder Bianca Heinicke im Internet. Solange er nicht lockerlässt, noch Zeichen am Himmel und Lichter in der Ferne sieht, die zu deuten und besingen sich lohnt, wird es wohl weitergehen mit der Erfolgsgeschichte von Mumford & Sons. Also rauf auf den E-Roller und immer dem Licht entgegen.

"Delta" von Mumford & Sons erscheint am 16. November bei Gentlemen Of The Road/Island/Universal.