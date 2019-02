Was auch immer in den folgenden acht Absätzen passiert: Das hier wird nicht der langweiligste Text über das neue Album von Beirut. Zach Condon hat den nämlich schon selbst geschrieben. Mit dem Eifer eines artigen Leistungssportlers, der die Antidopingagenturen der Welt über seine Aufenthaltsorte informiert, legt Condon auf der Website seines Einmannprojekts dar, wann er in den vergangenen drei Jahren wo war, welche Instrumente er dabei mitschleppte und welche Kollaborateure zu Besuch kamen. Fast 1.400 Wörter verschwendet er auf die Entstehungsgeschichte seiner fünften Platte Gallipoli, aber nichts steht darin über Absichten, Überzeugungen und Erschütterungen, die sie geprägt haben könnten.

Das ist nicht ohne Grund so. Seit Mitte der Nullerjahre gilt Condon als Typ des gediegenen Tons, als solider Songwriter und talentierter Arrangeur, der seine Popsongs um einstmals überraschende Einflüsse aus Chanson, Klezmer, Polka oder Mariachi-Musik erweitert und damit die mittelgroßen Konzertlocations der mittelaufregenden Städte in Europa und den USA füllt. Auch im kommenden Sommer werden sich Berliner Berufsjugendliche und deren Erbschaftsverwalter wieder in dieselbe U-Bahn Richtung Spandau setzen, um Condon dabei zuzuhören, wie er von Wanderlust und anderen Sehnsüchten singt, trompetet und orgelt. Und wieder wird niemand wissen, wofür dieser Mann eigentlich stehen will.

Gallipoli hilft einem da auch nicht weiter. Es ist das erste Beirut-Album seit dreieinhalb Jahren, Condon hat es nach einer apulischen Kleinstadt benannt und geschrieben, während er vom Wahl-New-Yorker, der sich über zu hohe Mieten aufregt, zum Wahlberliner wurde, der sich schon bald über zu hohe Mieten aufregen wird. Es soll außerdem eine Rückkehr markieren zum unbedarften Sound seines Debütalbums Gulag Orkestar. Dieses war vor 13 Jahren mitverantwortlich für einen kleinen Balkan-Folk-Trend im überprivilegierten US-Indie-Rock, an den sich heute niemand mehr erinnern können will.

Condons Bildungsroman geht so, dass er mit 17 die Highschool schmiss, sich einen Wanderrucksack besorgte, durch Mittel-, Süd- und Osteuropa reiste, dabei viel trank und anderen Romantikkram tat, bis er seine Erfahrungen schließlich zu Songs verdichtete, die überraschenderweise nicht nur den Powerusern des Messageboards auf lonelyplanet.com gefielen. Wie ein Klangarchäologe, der lang verloren geglaubte Exotikschätze aus unzugänglichen musikalischen Ländern zutage gefördert hatte, wurde der Teenager dafür gefeiert, dass er öfter mal Trompete und Akkordeon benutzte. Es war eine einfachere Zeit, in der noch kaum jemand über die Legitimität von arglosen kulturellen Aneignungen nachdachte.

Toll waren an Gulag Orkestar nicht der Tastenkitsch und die Bläserklischees. Toll waren einige Melodien, die Condon dazwischenwarf, und vor allem das rumpelig aufgenommene Schlagzeug, mit dem Jeremy Barnes (Ex-Mitglied der Kultband und offensichtlichen Beirut-Vorbilder Neutral Milk Hotel) den Songs eine unerwartete Punk-Energie verlieh. Von dieser ist auf der Rückbesinnungsplatte Gallipoli jedoch nichts zu spüren. Das Schlagzeug klingt genauso gestriegelt wie alle anderen Instrumente, die zum Einsatz kommen. Condon singt mit bewährtem Kloß im Hals und erholt sich in strategisch gesetzten Instrumentals von seinem Weltschmerz. Man wartet die ganze Zeit auf ein Dudelsacksolo, aber es kommt einfach keins.

Und warum ist diese Musik dann so erfolgreich? Na, eben drum. Ein Blick unter die Oberfläche von Condons Songs verrät nichts über etwaige Abgründe, seine Texte entfernen sich nie zu weit von alltäglichen Befindlichkeiten, die Reisezieltitel seiner Lieder enthalten meist schon alles, was er über Gallipoli, Corfu oder seine Erlebnisse On Mainau Island erzählen will. Das macht Lust auf unerforschtes Terrain, aber es beruhigt auch in seiner schönen Aufbereitung des vermeintlich Ausgefallenen, die Condon vor allem als Livemusiker mit vielköpfiger Backingband entfaltet. Beirut-Konzerte sind Fernwehfolklore mit solider Rückführungsversicherung im Krankheitsfall.

Für Gallipoli ist Condons Versiertheit allerdings ein Problem. Zahlreiche Stile und Instrumente treffen ausschließlich in den schönsten aller denkbaren Ausprägungen aufeinander, nichts stichelt, verkantet oder reibt sich aneinander, stets glaubt man die Streckenführung der Bläser voraussagen zu können. Selbst wenn Condon oder einer der Gastmusiker einen Fehler macht, ist es immer der richtige Fehler. Kleinere Ungenauigkeiten und Aufnahmetricks klingen wie nachträglich eingefügt. Gerade wenn Gallipoli dreckig tut, merkt man sofort, wie sauber es ist.

In einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Sun hat Condon kürzlich gesagt, sein neues Album markiere auch den Versuch, sich über seinen eigenen unverkennbaren Sound lustig zu machen. Ob die Selbstverarschung nicht schon bei einem Interview mit der Sun beginnt, soll uns hier nicht weiter aufhalten, denn tatsächlich funktioniert Gallipoli am besten, wenn man es als Beirut-Parodie hört. Das wortlose Gesülze im ukulelischen Schmachtfetzen Varieties Of Exile ist dann sehr lustig, und das instrumentale Corfu trotzt seiner Café-del-Mar-minus-Bummsbeat-Formel sogar einen subversiven Touch ab. Also nicht erschrecken, wenn Condon im nächsten Open-Air-Sommer zwischen zwei Trauermärschen plötzlich in schallendes Gelächter ausbricht.

"Gallipoli" von Beirut ist erschienen bei 4AD / Beggars / Indigo.