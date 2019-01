Der französische Filmkomponist Michel Legrand ist tot. Er starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 86 Jahren in Paris, wie sein Presseagent mitteilte.

In seiner mehr als 50 Jahre währenden Karriere errang Legrand Weltruhm und arbeitete mit Größen wie Django Reinhardt, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Frank Sinatra, Jessye Norman, John Coltrane, Edith Piaf und Charles Trenet. Er schrieb die Musik zu rund 200 Kino- und Fernsehfilmen. Besondere Beachtung erhielt er für die Komposition der Filmmusicals Die Regenschirme von Cherbourg mit Catherine Deneuve (1964) und Yentl mit Barbra Streisand (1983).

Legrand wurde 1932 als Sohn eines Orchestermusikers in Paris geboren. Mit 20 Jahren schloss er sein Studium am dortigen Conservatoire ab, Komposition hatte er unter anderem bei Nadia Boulanger gelernt.

Fünfmal wurde Michel Legrand mit dem Grammy ausgezeichnet. Er war zwölfmal für den Golden Globe sowie ebenso oft für einen Filmmusik-Oscar nominiert. Den Preis der Oscar-Academy erhielt er schließlich dreimal, für die Soundtracks zu Sommer '42 und Yentl und für das Titelstück Windmills of your Mind zum Film Thomas Crowne ist nicht zu fassen mit Steve McQueen und Faye Dunaway in den Hauptrollen. Der Song wurde Ende der Sechzigerjahre in Versionen von Noel Harrison, Dusty Springfield und anderen zum Welthit. Darin verarbeitet Legrand Auszüge aus Mozarts Sinfonia concertante für Violine und Viola in Es-Dur.

Dass ihm die Anverwandlung anderer Musikstile nie Probleme bereitete, erzählte er 2011 im Videointerview mit ZEIT ONLINE: "Als Filmmusikkomponist sollte man alle Arten der Musik schreiben können. Jazz, Klassik, altertümliche, elisabethanische, moderne Musik, alles. Wenn Sie mich bitten, einen Mozart für Sie zu schreiben, mache ich das. Und niemand könnte sagen, dass es nicht er war." Legrand komponierte außerdem Ballettmusik für John Neumeier und trat selbst als Pianist auf. "Als ich noch sehr jung war, beschloss ich, in jeder Kategorie von Musik zu existieren. (...) Das Wunder meines Lebens ist: Es wird nie langweilig", sagte er 2011.



