Mit ihrem Lied Sister hat das Duo S!sters den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. In der ARD-Show Unser Lied für Israel setzten sich die 19-jährige Carlotta Truman und 26-jährige Laurita Spinelli gegen sechs andere Kandidaten durch. Am 18. Mai werden die beiden Frauen in Tel Aviv gegen die Kandidaten der anderen europäischen Länder antreten.

Der deutsche ESC-Kandidat aus dem vergangenen Jahr, Michael Schulte, sagte, die Darbietung weise "ein unfassbar hohes Niveau" auf. Das Duo habe "unfassbar tolle Stimmen, die perfekt zusammenpassen".



Über den deutschen Teilnehmer für den ESC entschieden die Fernsehzuschauer, eine 100 Personen umfassende Eurovisions-Jury sowie eine internationale Experten-Jury. S!sters traten gegen Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds und Makeda an. Das Duo hatte sich für den ESC gegründet. Ein internationales Songwriterteam hatte ihr Lied geschrieben, erst danach waren die beiden Sängerinnen ausgesucht worden.

Truman kommt aus Hannover und gewann mit zwölf Jahren den "Deutschen Rock & Pop"-Preis als beste Solosängerin. Spinelli stammt aus Rheinland-Pfalz und wohnt inzwischen in Wiesbaden. Sie gewann 2002 als Zehnjährige den Kiddy Contest im ZDF. Sie komponiert und produziert laut ARD derzeit Songs für ihr erstes Album.



2018 hatte die israelische Sängerin Netta Barzilai den Eurovision Song Contest gewonnen. Sie siegte in Lissabon mit ihrem Lied Toy, einer gleichsam schrill albernen wie kraftvoll ernsten Hymne auf das Anderssein und das Recht auf Individualität.