Der Musiker Childish Gambino gilt als großer Gewinner der diesjährigen Grammy-Verleihung. So wurde er als erster Rapper für die beste Aufnahme und zugleich für das beste Lied geehrt. Diese beiden Hauptpreise bekam er – teils zusammen mit dem Produzenten Ludwig Göransson sowie dem Tontechniker – für seinen mit Sozialkritik aufgeladenen Song This Is America. Damit setzte er sich bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Drake mit God's Plan sowie Kendrick Lamar und SZA mit All The Stars durch.

This is America gewann auch den Preis für das beste Video des Jahres, das kurz nach seiner Veröffentlichung für große Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Gambino, der mit bürgerlichem Namen Donald Glover heißt, tanzt darin mit nacktem Oberkörper, während um ihn herum Gewalt und Chaos ausbrechen. Der Musikclip steckt voller Anspielungen auf den Rassismus und die Waffengewalt in den USA.

Für das beste Album des Jahres wurde die Country-Sängerin Kacey Musgraves ausgezeichnet. Die 30-Jährige setzte sich bei der Preisverleihung in Los Angeles mit Golden Hour gegen Konkurrenten wie die Rapper Drake, Kendrick Lamar und Cardi B sowie die R&B-Sängerin Janelle Monáe durch. Musgraves überzeugte die Mehrheit der abstimmungsberechtigten Grammy-Mitglieder mit der Verbindung aus Country und Elementen der psychedelischen Musik. So wie Gambino gewann auch sie insgesamt vier Preise: Ausgezeichnet wurde sie auch in der Country-Sparte für die beste Solo-Darbietung, den besten Song und das beste Album.

Generell gingen viele wichtige Preise an Frauen: Die Trophäe für das beste Rap-Album ging an Cardi B, die damit als erste Solo-Künstlerin derart ausgezeichnet wurde. Als beste neue Künstlerin des Jahres wurde die britische Sängerin Dua Lipa (New Rules) ausgezeichnet. Die 23-Jährige verwies in ihrer Dankesrede darauf, dass dieses Jahr viele großartige Künstlerinnen für Preise in den insgesamt 84 Kategorien nominiert worden seien. "Offenbar haben wir uns richtig gesteigert", sagte Dua Lipa.

Damit spielte sie auf Äuß0erungen von Neil Portnow an, den scheidenden Präsidenten der für die Grammys zuständigen Recording Academy. Portnow hatte vor einem Jahr gesagt, Frauen müssten sich "steigern", wenn sie bei der Verleihung stärker vertreten sein wollten. Nach Kritik von Fans und Musikerinnen erklärte er, den falschen Ton getroffen zu haben, und kündigte Maßnahmen an, um "eindeutige Hürden und unbewusste Vorurteile" gegenüber Frauen in der Musikindustrie abzubauen.

Die Zuschauer der von Sängerin Alicia Keys moderierten Gala erlebten Auftritte von Lady Gaga, Janelle Monáe, Jennifer Lopez und H.E.R. Besonders gefeiert wurden Soul-Sängerin Diana Ross und Country-Musikerin Dolly Parton. Die 73-Jährige sang mehrere ihrer Hits in Duetten mit Katy Perry, Musgraves und Miley Cyrus. Gleich zu Beginn der Veranstaltung war die frühere First Lady Michelle Obama als Überraschungsgast auf die Bühne gekommen.