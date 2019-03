Keith Flint, langjähriger Sänger der britischen Band The Prodigy ist tot. Das berichten übereinstimmend mehrere britische Medien, darunter die Zeitungen Guardian und Sun sowie die Nachrichtenagentur PA. Eine offizielle Bestätigung lag bislang nicht vor.

Nach Informationen der Sun fand man den Musiker an diesem Vormittag in seinem Haus in der Grafschaft Essex. Die Zeitung zitiert einen Polizeibeamten, wonach sie zu dem Haus gerufen worden waren – "in Sorge um das Wohl eines Mannes". Leider habe man dann den Tod des 49-Jährigen feststellen müssen. Auch die Hilfe herbeigerufener Sanitäter kam demnach zu spät. Nach Angaben von PA stuft die Polizei den Tod als "nicht verdächtig" ein.