Als Boris Johnson, Nigel Farage und ihre Wasserträger im Sommer 2016 mit der Leave-Keule durch Großbritannien tourten, waren Hejira gerade ganz woanders. Das gilt zunächst einmal buchstäblich: Die Band aus South East London hat weite Teile der vergangenen drei Jahre in Addis Abeba verbracht, dem Heimatort der Vorfahren ihrer Sängerin und Bassistin Rahel Debebe-Dessalegne. Es gilt aber auch bildlich: Zu Hause in England wurde gelogen, gehetzt und gejammert, bis sich die Balken und Mehrheitsverhältnisse bogen, da suchten Hejira gerade in der äthiopischen Hauptstadt nach Wahrhaftigkeit.



Die Band um Debebe-Dessalegne, die Multiinstrumentalisten Sam Beste und Alex Reeve sowie einige Teilzeitverbündete gibt es seit 2010, doch in Gang scheint sie erst jetzt zu kommen. Schlechtes Timing könnte der Grund sein: Während Hejira bodenhaftende Songs mit jazzigem Muckertum verbanden, formierte sich in ihrem Londoner Heimatstadtteil und den angrenzenden Vierteln eine neue Grime- und Straßenrapwelle, die mit ihren Beschreibungen von harter Lebensrealität und hedonistischen Ausbruchsversuchen beinahe alles unter sich begrub, was einen behutsameren Ton anschlagen wollte.



Also Addis Abeba. Dort gründeten Hejira ihre eigene Plattenfirma und schrieben jene Songs, die kürzlich auf ihrem zweiten Album Thread Of Gold erschienen sind. Debebe-Dessalegne betreibt damit Spurenanalyse und Wurzelbehandlung: Zwischen äthiopischer Musikgeschichte, der Vergangenheit ihrer Familie und ihrer britischen Gegenwart versucht sie eine in sich schlüssige Identität zu finden. Hejiras Sound bleibt erdig-organisch, ihre überbordende Musikalität jedoch tritt hinter Field Recordings aus dem Simien-Gebirge und anderen Anzeichen von Reiseromantik zurück. Endlich scheint die Band damit einen Nerv zu treffen.



Soul aus London war in den letzten Jahren entweder Adele oder Zerstückelungsmusik. Einflussreiche Künstlerinnen wie FKA twigs und The xx gaben dem einstigen Genre des entflammten Selbstausdrucks ein neues, weniger eindeutiges Erscheinungsbild. Ihre zurückgenommenen, vielfach gebrochenen Stücke entstanden unter dem Einfluss des maschinell hochgezüchteten Spätneunziger-R-'n'-B von Aaliyah, aber auch in Kollaboration mit elektronischen Grenzgängerproduzenten wie Arca. Es ging noch immer um Leidenschaft, Körperlichkeit und Sex, die Tischbeine unter beinahe jeder Soulplatte. Sie traten jedoch vermehrt in gehemmter, abgewandelter und unterdrückter Form auf.



Das war der Sound der Großstadt: ein scheinbar ewig währendes Bemühen um zwischenmenschliche Verbindungen und Intimität, das immer wieder an der eigenen Verunsicherung oder Unverbindlichkeit scheiterte. Die Körperlichkeit des Soul wurde zu einer Frage der richtigen Software – und durchlief damit eine Entwicklung, die sich zeitgleich auch in der menschlichen Interaktion unter dem Einfluss von Dating-Apps und Social Media beobachten ließ. Als Resultat daraus zersplitterten bei FKA twigs und zahlreichen ihrer Weggefährtinnen und Nachahmerinnen sowohl der Körper als auch die Stimme. Identität wurde nicht mehr gesucht, sondern permanent neu konstruiert.



London war Ausgangspunkt dieser Entwicklung. Durchsetzen sollte sie sich überall: bei transatlantischen Pendlerinnen wie Kelela und James Blake, bei Ibeyi aus Paris, sogar bei Ex-Folkies wie dem Londoner Sohn und Bon-Iver-Bandleader Justin Vernon aus Wisconsin. Wenn eine Band wie Hejira nun versucht, die Einzelteile ihres Sounds wieder in größeren Einklang zu bringen und auf Stimmenverfälschung, elektronische Verfremdung und sonstige Computerhilfe weitgehend verzichtet, macht sie das jedoch nicht zum Einzelfall. Es scheint in der britischen Hauptstadt eine neue Sehnsucht nach geordneten Soulverhältnissen zu geben.