Deutschrap, deine Slogans: Nach Fick mein Gehirn (Fishmob, 1995), Scheiß auf die Staatsanwaltschaft (Kollegah, 2005) und Brüder über Poloreiter (Gzuz, 2015) sind wir inzwischen bei Schmeck mein Blut angekommen. Es geht also aufwärts, dank Ebru Düzgün alias Ebow aus Wien. Die Rapperin und zertifizierte Architektin beendet ihr neues Album K4L mit einem Mission Statement der geöffneten Augen und Schleusen. In mindestens vier Sprachen und ebenso vielen Dialekten krönt sie sich zur neuen Sissi ihrer Heimatstadt, fordert Unterwerfung durch Oralsex und verspricht den Nazis in ihren Timelines "Beef mit den Habibtis". Grußwort zum Schluss: "Ertrink in meiner Flut."

Düzgün gilt seit einigen Jahren als Hoffnungsträgerin einer im weitesten Sinne deutschsprachigen Rapmusik, die sich nicht an Feuilletonschreiber wendet, aber all das überwindet, was Feuilletonschreiber an im weitesten Sinne deutschsprachiger Rapmusik stört. Sie textet politisch korrekt und grammatisch unkorrekt über Frauenverachtung in ihrer Szene und Fremdenverachtung in ihrem Land. Vor zwei Jahren schrieb sie den Song Asyl über die sogenannte Flüchtlingskrise – und nahm noch im selben Stück vorweg, was den Geflüchteten nach ihrer Ankunft im wilden Westen blühen würde. Merkels Waffenkatalog wollte sie schon wälzen, als es noch gar keinen Krieg im Jemen gab.



K4L zeigt als drittes Album von Ebow, dass die Rapperin nicht nur ein Gefühl für weltpolitische Zusammenhänge hat, sondern auch für den Moment, der ihr bevorsteht. Die Platte gilt als szeneninternes Ereignis, dem schon im vergangenen Jahr immer mehr Geschichten über Düzgün in immer größeren Medien vorausgegangen waren. Was für eine schöne Verzögerungstaktik also, dass K4L mit dem dreiminütigen Eren (Skit) beginnt, einem von Düzgüns Cousin auf Zazaki intonierten Gedicht. Dazu erklingen allerlei Zupf- und Schrammelinstrumente. Rap und Bass und all das folgen erst im zweiten Stück.



So wie Zazaki nicht der kurdische Dialekt ist, für den die Sprache immer wieder gehalten wird, ist aber auch Eren (Skit) nicht das Hinhaltestück, das es auf den ersten Blick zu sein scheint. Düzgün rückt ihre biologischen und selbstgewählten Familien in den Fokus, ihre kurdischen Vorfahren und heutigen Weggefährtinnen in Wien. Beide sind wichtig auf K4L. Der Titel des Albums steht für "Kanak for Life" – Düzgün beschwört damit das Selbstbewusstsein und den Zusammenhalt ihrer eigenen Leute. Auf beiden Seiten der Lieblingsgrenze von Markus Söder und Sebastian Kurz bläst diesen Leuten der Wind derzeit so stark wie lange nicht ins Gesicht. Ebows Antwort: Sie schmeißt eine Party.

Die Rapperin ist in München aufgewachsen, aber durch die Gnade der späten Geburt um eine Sozialisierung in der dortigen Studi-VZ-Rapszene herumgekommen. Nette Wortspielschlaubis wie Blumentopf galten lange Zeit als prägender Beitrag der Stadt zum Deutschrap-Boom der späten Neunziger- und frühen Nullerjahre. Düzgün konnte sich darin nicht wiederfinden. Lieber orientierte sie sich an der neu definierten Weltmusik von M.I.A. und verinnerlichte deren oberstes Gebot: Kampf- und Protestlieder über das verkorkste Weltgeschehen sind gut und schön. Radikal werden sie erst, wenn man auch dazu tanzen kann.

Ein weiteres Thema von K4L ist deshalb die Frage der richtigen Zudröhnung. Vor allem im R-'n'-B-lastigen Mittelteil der Platte geht es darum, was man alles einwerfen und welche Musik man dabei hören sollte, wen man dazu küsst, welche Probleme mit Realitätsverlust und Eifersucht sich daraus ergeben könnten und was letztlich übrig bleibt von der Nacht. (Spoiler-Warnung: ein "Hangover in Hannover".) Die Songs, die Düzgün mit ihrem Kollaborateur Walter P99 Arke$tra geschrieben hat, wären noch vor wenigen Jahren als Cloud-Rap durchgegangen. Heute freut man sich vor allem darüber, dass schon in der benebelten Produktion von K4L eine Absicherung gegen allzu große Ernsthaftigkeit steckt.



Denn hart ist das Album schon: eine Standortbestimmung für Künstlerin und Community, die bereits in der Abbildung des alltäglichen Miteinanders große Wirkmacht entwickelt, darüber hinaus aber auch ein explizites Gegeneinander formuliert. K4L grenzt sich ab von den Mehrheitsgesellschaften in Düzgüns Heimatländern, weil sich deren Reaktionen auf ihr Schaffen ohnehin meist in Feindseligkeit oder Fetischisierung erschöpfen. Man kann sich mit dieser Platte ganz wunderbar gegen Erdoğans Türkei verbrüdern – und wenig später ertappt fühlen, wenn Hengameh (Skit) an "alle Almans und Cis-Heten" rausgeht, "die sich migrantische, nicht-weiße und queere Ästhetiken aneignen".



"Ihr begehrt uns, aber ihr respektiert uns nicht", lautet die Schlüsselzeile des kurzen Zwischenstücks. Eingesprochen wurde es von Hengameh Yaghoobifarah. Sie und Fatma Aydemir haben gerade den Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum herausgegeben: wenn man so will, das Sachbuch des antideutschen Frühlings. K4L als zugehörige Tonspur zu bezeichnen, würde die Absichten des Albums verkürzt wiedergeben. Gemeinsam aber haben beide Projekte den Angriff auf jahrzehntelang eingeübte, häufig rassistische Verhaltensmuster im deutschen Umgang mit Migrantinnen, Gastarbeitern und weiteren marginalisierten Gruppen – und die Absage an kuschelige Annäherung oder gar Aussöhnung.



Bei Ebow heißt der Feind jedoch nicht nur Jan Fleischhauer, sondern auch Bastian Sick. Die gerade erwähnte Absage steckt ebenso in der Bedeutung von Düzgüns Texten wie im Sound ihrer Sprache. Diese ist offen für außerdeutsche Umwege, sie missachtet jede denkbare Syntaxregel und demonstriert ein erfrischendes Desinteresse an sauberen Endreimen und sonstigen Formalitäten. Stattdessen bricht Düzgün ihre Aussagen auf Schlüssel-, Schlag- und Stichwortketten herunter, deren Effekt schwindelerregend, in seiner Kernbotschaft aber auch politisch ist. Allen Hoffnungen auf baldige Besserung entgegnet K4L: Wir sprechen nicht einmal dieselbe Sprache. Da hilft nur zuhören und dazulernen.



"K4L" von Ebow ist erschienen bei Problembär/Rough Trade.