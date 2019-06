Der Plan war immer, nicht erwachsen zu werden. Warum sonst hätte Philippe Zdar seine Karriere in den Achtzigerjahren als Laufbursche in einem Pariser Tonstudio beginnen sollen? Wieso hätte er einige Jahre später sein eigenes Studio bauen sollen, angeblich zugestapelt bis unter die Decke mit analogem Aufnahmespielzeug? Und welche andere Erklärung könnte es für die Rastlosigkeit seiner vielen Projekte geben, das permanente Hin und Her zwischen Gemeinschaftsprojekten und Auftraggeberinnen wie Cat Power, Kanye West und Phoenix, zwischen Club und Mischpult, House und Hip-Hop? Als Zdar in der vergangenen Woche bei einem Unfall verstarb, war er 52 Jahre alt. Gegen das Erwachsenwerden hatte er sich bis zum Schluss erfolgreich gewehrt.



Das populärste Projekt des Mannes, der eigentlich Philippe Cerboneschi hieß und aus den Alpen stammte, war das Elektroduo Cassius. Zdar betrieb es gemeinsam mit Hubert Blanc-Francard alias Boom Bass – doch als kurz vor der Jahrtausendwende ihr Debütalbum 1999 erschien, markierte es bereits einen Endpunkt. Mit charakterstarken Filtereffekten, überlebensgroßen Poprefrains und einem Hang zur effektvollen Endlosschleife hatte sich der sogenannte French House im Lauf der Neunzigerjahre als prägende Form europäischer Clubmusik bewiesen. Daft Punk waren die Abräumer der Bewegung, Zdar und einige andere lieferten mit Projekten wie Motorbass und La Funk Mob den Unterbau der Tanzfläche.

Ob es nun an gerade absolvierten dreißigsten Geburtstagen, allgemeiner Y2K-Untergangsstimmung oder dem Wissen um die Endlichkeit aller Elektrotrends lag: Cassius entwickelten noch zu French-House-Lebzeiten einen von süßer Wehmut geprägten Blick auf das Genre. Ihr Debütalbum betonte die grelleren und kindlicheren Elemente der angeblich typisch französischen Clubmusik. Ihr Auftreten schmückten Zdar und Blanc-Francard häufig mit Kostümen und Requisiten aus. Als im Spätsommer 2006 das dritte Album von Cassius erschien, nannten sie es 15 Again. Noch einmal Teenager sein? Für sie das höchste aller Discogefühle.



Das fünfte und letzte Album des Duos heißt nun Dreems, sein Cover sieht aus wie das Kinderzimmer eines neureichen Kunstsammlers. Die Platte ist am vergangenen Freitag erschienen, zwei Tage nach Zdars Tod und zeitgleich mit dem neuen Album der englischen Elektropop-Band Hot Chip, an dessen Entstehung Zdar ebenfalls mitgewirkt hat. Was möglicherweise geplant war als großes Zwei-Baustellen-Comeback des Produzenten, DJs und Multiinstrumentalisten wird nun durch jene Nostalgiebrille betrachtet werden, die er selbst so gern trug: rückblickend, verklärend, tendenziell überhöhend.



Hot Chip gibt es inzwischen seit 20 Jahren und ihre Karriere zerfällt, grob gesagt, in zwei Schaffensphasen. Anfangs ging es der Band um den Sänger, Multiinstrumentalisten und Nerd-Styler Alexis Taylor darum, wie man sich mit weichen Knochen und abgerundeten Ellbogen am sichersten auf der Tanzfläche bewegt. Hot Chip schrieben unvorstellbar sanfte Banger über die Freuden der Wiederholung, Taylor punktete außerdem als Balladensänger mit besonders beseelter Hühnerbrust. Später rückte jedoch eine andere Frage in den Fokus: Wie bewegt man sich mit weichen Knochen und abgerundeten Ellbogen am sichersten auf der Tanzfläche – ohne dabei auszusehen wie ein alter Sack?