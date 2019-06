Der Jazztrompeter, Komponist und Musikproduzent Dave Bartholomew ist tot. Bereits am Sonntag starb der Musiker in New Orleans. Das gab die Recording Academy bekannt, die auch für die Vergabe der Grammys zuständig ist. Bartholomew wurde 100 Jahre alt.

"Bartholomew war ein Pionier des Rock and Roll und seine innovative Herangehensweise an seine Kunst hat dazu beigetragen, den Sound von New Orleans zu definieren und die Stadt als eine der großen Musik-Metropolen der USA zu definieren", hieß es in einer Mitteilung der Recording Academy.

1918 kam Bartholomew im US-Bundesstaat Louisiana als Sohn eines Jazztrompeters zur Welt. Früh begann er, Tuba zu spielen, bald folgte die Trompete. Er arbeitete als Komponist, Produzent, Trompeter und Bandleader – meist hinter den Kulissen. Seine Musik erstreckte sich über verschiedene Genres, von R&B über Big Band und Swing zu New Orleans Jazz und Dixieland.



Eigentlich haben wir uns nie hingesetzt, um etwas zu schreiben. Er und ich haben nur gespielt. Dave Bartholomew über die Arbeit mit dem Musiker Fats Domino

Nach Anfangsjahren in der Bigband von Jimmie Lunceford und einer Militärband wurde seine eigene Band Dave Bartholomew & His Sextette vom Label DeLuxe Records entdeckt. 1949 begann Bartholomew als Produzent bei Imperial Records, wo er den Pianisten und Sängers Fats Domino kennenlernte. Mit ihm schrieb er Hits wie I'm Walkin', Let the Four Winds Blow oder Ain't That A Shame. Von Letzterem wurden mehr als eine Million Platten verkauft. Das Rolling Stone Magazine zählt Ain't That A Shame zu den 500 besten Lieder aller Zeiten.

Über seine Zusammenarbeit mit Domino sagte Bartholomew in einem Gespräch mit der US-amerikanischen Zeitung Times-Picayune im Jahr 2010: "Eigentlich haben wir uns nie hingesetzt, um etwas zu schreiben. Er und ich haben nur gespielt".

Für Imperial Records engagierte Bartholomew auch andere Künstler wie Lloyd Price, Shirley and Lee und Smiley Lewis. Einige seiner zahlreichen Songs wurden von Elvis Presley, Jimi Hendrix, Elton John oder Paul McCartney gecovert. Nach dem Verkauf von Imperial blieb Bartholomew in New Orleans. Er war weiterhin als Musikproduzent tätig und spielte in einer eigenen Band. Er war verheiratet und hatte fünf Kinder.



1991 wurde er als Non-Performer Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, 2007 erhielt er einen Platz in der Blues Hall of Fame. Sieben Jahre später wurde Bartholomew mit einem Ehren-Grammy für sein Lebenswerk ausgezeichnet.