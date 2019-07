Die Sache war offensichtlich. Dachte zumindest Lil Nas X, als er am 30. Juni kurz vor Mitternacht zwei seiner bisher knapp 5.700 Tweets postete. Seit 13 Wochen blockiert der Rapper und gelegentliche Sänger aus Atlanta, der eigentlich Montero Lamar Hill heißt, mit seinem Country-Trap-Hit Old Town Road die Spitze der US-amerikanischen Singlecharts. Nie zuvor war ein Song länger ununterbrochen Nummer eins. Nun schrieb der 20-Jährige: "Einige von euch wissen es schon, einigen wird es egal sein, und einige werden mich verstoßen." Dann verlinkte er das Video zu seinem neuen Song C7osure (You Like), schob ein Regenbogen-Emoji nach und betonte es noch einmal: "Ich dachte wirklich, die Sache sei offensichtlich."

Der letzte Tag des Pride Month war noch immer nicht vorbei, als sich die ersten Medien ihren Reim auf diese scheinbar eindeutige Botschaft gemacht hatten. "Lil Nas X comes out as gay", schrieben sie, während der Rapper selbst auf das Artwork seiner EP 7 verwies, die kurz zuvor erschienen war. Es zeigt Lil Nas X auf einem Pferd, mit Cowboyhut und umgeschnallter E-Gitarre. Im Hintergrund leuchtet die phallisch emporragende Skyline einer Metropole in Regenbogenfarben. Die textliche Unabhängigkeitserklärung, die der Künstler in C7osure abgibt, ließ sich vor diesem Hintergrund zumindest als Solidaritätsbekundung mit allen Absagen an eine eindeutig festgelegte, vermeintlich hetero- und Hip-Hop-normative Sexualität deuten.

Knapp zwei Tage sind seitdem vergangen, und Lil Nas X hat inzwischen bestätigt, was zahlreiche Onlineportale vermutet oder gleich behauptet hatten: Der derzeit größte Rapper der Welt ist schwul. Zum ersten Mal hat sich damit ein männlicher Superstar des Genres auf dem Höhepunkt seines Erfolgs geoutet. Zahlreiche weitere Stars beglückwünschten Lil Nas X daraufhin in den sozialen Medien, allen voran Miley Cyrus, die noch am 30. Juni gemeinsam mit dem Rapper beim Glastonbury-Festival aufgetreten war. Homophobe Reaktionen aus einschlägigen Hip-Hop-Lagern blieben weitgehend aus. Hatte das Coming-out überhaupt noch Nachrichtenwert?

"Lil Nas X rewrites Hip-Hop rulebook again", lautet eine gestrige Schlagzeile des US-Magazins Variety. Tatsächlich ist ihm mit Old Town Road eine Rap-Neuschöpfung aus knatterndem Südstaaten-Trap und Country-Twang gelungen, die bei den Aufsehern der US-amerikanischen Chartermittlungsbehörden zunächst auf Unverständnis stieß. Weil der Song angeblich zu wenige Country-Elemente enthielt, schmissen sie ihn aus der entsprechenden Hitparade – obwohl Old Town Road diese zuvor nicht gerade im Sturm erobert hatte. Erst der darauffolgende Shitstorm brachte den bis heute andauernden Triumphzug von Lil Nas X durch die Mainstreamcharts der USA und zahlreicher anderer Länder in die Gänge.

Die homoerotischen Untertöne des Songs und der zugehörigen Selbstinszenierung von Lil Nas X als trauriger Cowboy markieren jedoch nicht die queere Zeitenwende im Rap, die Variety in seinem Artikel suggeriert. Verschiedene Hip-Hop-Subkulturen haben in den vergangenen Jahren wirkmächtige Künstlerinnen und Künstler wie Cakes Da Killa, Le1f, Mykki Blanco und zahlreiche weitere hervorgebracht, die ihre Rapmusik mit LGBTQ-Aktivismus verbinden. Vor allem Blanco unterwandert den Mainstream immer wieder gekonnt, zuletzt etwa als Hauptdarstellerin und Widerstandstänzerin im Video des Madonna-Songs Dark Ballet.