Der legendäre brasilianische Sänger und Gitarrist João Gilberto ist tot. "Mein Vater ist gestorben. Sein Kampf war edel. Er hat versucht, seine Würde zu bewahren, während er seine Eigenständigkeit immer weiter verlor", schrieb sein Sohn João Marcelo Gilberto auf Facebook. Nach Angaben des Nachrichtenportals G1 starb Gilberto am Samstag im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Rio de Janeiro.

Der 1931 geborene Gilberto galt als Vater des Bossa Nova. Als junger Mann zog der Musiker 1950 aus dem Bundesstaat Bahia nach Rio de Janeiro, um vom Spiel auf seiner Gitarre zu leben. Nach Jahren erfolgloser Auftritte in der Zona Sul, im Süden Rios, flüchtete er 1955 vorübergehend zu seiner Schwester Dadainha nach Minas aufs Land. Den Überlieferungen zufolge soll er dort den Musikstil Bossa Nova erfunden haben.

Zwei Jahre später traf Gilberto in Rio de Janeiro auf den Sänger und Komponisten Antônio Carlos Jobim. Mit Jobim und dem Saxofonisten Stan Getz nahm er mehrere Alben auf – eines der gemeinsamen Stücke ist der weltberühmte Song The Girl from Ipanema, bei dem seine damalige Frau Astrud Gilberto mitsang. Der Song wird ein Nummer-Eins-Hit in den Charts und erhält einen Grammy als Single des Jahres. Heute ist The Girl from Ipanema der meistgespielte Popsong nach Yesterday.

Gilberto lebte zuletzt zurückgezogen in Rio de Janeiro.