Prince malte sich 1992 das Wort "Slave" auf die Wange, George Michael zog 1994 in London vor Gericht, und Taylor Swift veröffentlichte nun am Sonntag einen Blogpost auf Tumblr: Die Protestformen ändern sich mit den Zeiten, aber irgendwann knallt es scheinbar zwischen Popstars und Plattenfirmen immer. In Swifts Fall (Prince und George Michael hatten damals noch nicht wirklich Internet) konnte man die Explosion live auf verschiedenen Social-Media-Kanälen verfolgen. Das ist nicht nur der Darreichungsform nach neu. Derart öffentlich wurde selten über Geschäftsgebaren, Kleingedrucktes in Verträgen und gleich auch noch die ganze Wahrheit im Musikgeschäft gestritten, von teilweise ziemlich berühmten Leuten.

Einzig die Rahmenhandlung ist in der Causa Swift halbwegs unkompliziert. Zwei Tage vor ihrem Tumblr-Post wurde bekannt, dass das Plattenlabel Big Machine Records (BMR), das Swifts bisher sechs Alben herausgebracht hat, an eine Holding namens Ithaca Ventures verkauft wurde. Hinter der steht der Musikmanager Scooter Braun, der durch die Übernahme auch der neue Besitzer von Swifts Master-Bändern ist, das sind die Originalaufnahmen der Lieder. In analogen Zeiten waren Master schon deshalb von größtem Wert, weil deren Toninformationen auf den (akustisch minderwertigeren) Schallplatten landeten; in digitalen Zeiten spielt das keine wesentliche Rolle mehr, dafür tun es aber die Verwertungsrechte, die sich mit den Master-Bändern verbinden. Taylor Swift möchte ihre deshalb selbst besitzen, hat die Rechte daran jedoch 2005 mit ihrem Vertrag an BMR abgetreten. Ende 2018 hat sie die Plattenfirma gewechselt. Universal, ihre neue, hat Swift nach deren eigener Aussage vertraglich die Rechte über alle Master-Bänder künftiger Songs eingeräumt. Soweit die Rahmenhandlung.

Der kompliziertere Teil hat mit den handelnden Personen zu tun und ihren offenkundig schwierigen persönlichen Beziehungen untereinander. Scooter Braun, nunmehr also Herr über Swifts Backkatalog, kümmert sich unter anderem auch um die geschäftlichen Belange von Justin Bieber und Ariana Grande, er war in der Vergangenheit mitunter auch Kanye West zu Diensten. Swift, und damit beginnt das öffentliche Drama, wirft Braun nun in ihrem Tumblr-Post vor, sie über Jahre unaufhörlich gemobbt zu haben.

Der Grundkonflikt Swift vs. Braun war am Sonntag kaum eröffnet, da äußerten sich schon haufenweise mehr oder weniger Beteiligte aus dem Musikgeschäft. Die einen solidarisierten sich mit Swift, die anderen mit Braun. Dessen wohl bekanntester Zögling Justin Bieber antwortet auf Instagram auf Swifts Tumblr-Post, Musikgrößen wie Halsey oder Haim gaben auf ihren Social-Media-Kanälen Stellungnahmen ab, und selbst der Chef von BMR, der seine Position auch nach der Übernahme behalten soll, schrieb einen Blogpost.

Das Hin und Her der Posts ist nur für Unbeteiligte kein reines Zuschauervergnügen. Doch tatsächlich geht es in diesem Drama um bedeutsame Dinge: vor allem darum, wem Musik eigentlich gehört. Es geht auch um die Wirkung von Memes und Anspielungen. Und es geht um die erkämpfte Deutungshoheit durch Popstars in Zeiten der (behaupteten) Fan-Nähe im Netz. Weil das Drama aber so verwirrend wirken kann, lohnt es sich, ganz von vorne zu beginnen.

Erster Akt: der Aufstieg von Taylor Swift



Im Jahr 2005, die heute 29-jährige Taylor Swift war 15, unterschrieb sie ihren Vertrag bei der Plattenfirma BMR. Die war zu diesem Zeitpunkt ein junges Label und Swift eine der ersten Künstlerinnen dort. Und noch jemand stieg ein: Swifts Vater erwarb drei Prozent der Anteile des Labels für eine Summe von angeblich 120.000 US-Dollar.



Swifts selbstbetiteltes Debütalbum war dann 2006 ein derart großer Erfolg, dass das junge Label davon überfordert war: Swift und ihre Familie mussten angeblich selbst CDs an Radiosender verschicken, damit die Swifts Lieder spielen konnten.