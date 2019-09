Dass Kreativität vor allem in Freiräumen wuchert, ist eine Binse der Kultur- und Stadtentwicklung. Dass sich aber ausgerechnet im ernsten, biederen Deutschland eine Verbindung von Party und Clubmusik ausbilden würde, die bis heute weltweit prägend ist, das hätten sich die Architekten des Mauerfalls wohl nicht träumen lassen. Damals besetzten Künstlerinnen, Musiker, Hausbesetzerinnen und andere glücklich-subversive Elemente viele leerstehende Gebäude in Berlin. Und wo Kultur geschaffen wird, muss auch gefeiert werden. Es entstand eine neue Clubszene, durch die schon sehr bald eine Musik hallte, die sich der kühlen Großräume der Industriebrachen anpasste: Techno. Tresor, Ufo, Planet und auch Loveparade hießen die Orte der hedonistischen Entgrenzung.

Und wo gefeiert wird, ist auch viel Geld zu verdienen. Heute ist Berlins Clubkultur ein wesentlicher Standortfaktor der deutschen Hauptstadt. Watergate, Berghain und immer noch der Tresor ziehen unzählige Touristen an – der sogenannte Easyjetset hat die Szene seit Mitte der Nullerjahre stark verändert.

Was aber in drei Jahrzehnten gleich geblieben ist: Die Tanzfläche ist eine Freifläche. Come as you are. Hier darfst du ausrasten. Und deshalb gilt in den meisten Clubs dieser Stadt ein striktes Fotoverbot. Was das Ganze ja nur noch geheimnisvoller, aufregender und begehrlicher macht und den Mythos nährt, dass die krassesten Abfahrten doch nur an der Spree zu haben sind.

Jetzt bricht die Ausstellung No Photos on the Dancefloor! Berlin 1989–Today mit diesem Tabu und zeigt Bilder, die es doch eigentlich gar nicht geben dürfte. Von Partygängern und Partymachern, unter anderem von Wolfgang Tillmans, Ben de Biel, Sven Marquardt und Carolin Saage. Im C/O Berlin ist die Schau bis zum 30. November zu sehen, begleitet von Clubabenden und Diskussionsrunden. Ein dazugehöriger Fotoband ist im Prestel Verlag erschienen. Wir zeigen eine Auswahl der Bilder.