Die Leute glauben, man könne mit einem Musikvideo nichts mehr bewegen, aber da kennen sie Charli XCX und ihren Benz schlecht. Im Clip zu ihrem neuen Song Gone trifft man den britischen Popstar in einer Fabrikhalle, gefesselt an die Motorhaube eines Stuttgarter Autos. Auf dem Kofferraum der Limousine reckt und streckt sich ihre Duettpartnerin Héloïse Letissier, besser bekannt als Christine and the Queens, ebenfalls Popstar und gefesselt. Schon zur zweiten Strophe jedoch winden sich beide aus ihrer Gefangenschaft heraus: Es kommt zu einem Engtanz auf dem Autodach, der erst die Sprinkleranlage in der Halle und dann auch noch eine Nebelmaschine auslöst – bis Flammenmeer und Feuerwerk schließlich die Trocknung der Szenerie übernehmen.

Feuer, Wasser, Nebel: Das sind schon mal drei Elemente, aus denen sich nahezu jeder gute Popsong zusammensetzt. Charli XCX paart diese Elemente im Gone-Video mit nackter Haut und dicker Karre, zwei Requisiten, die in den Neunzigerjahren wichtig wurden. Damals war MTV nicht mehr nur eine Popstarplattform, sondern selbst so etwas wie ein Popstar: einer, der sich den Einfluss und das Stilbewusstsein sämtlicher Mitbewerberinnen und Mitbewerber einfach einverleibte. Heute ist es Charli XCX, die sich dieses Konzept der Einverleibung einverleibt – obwohl sie die besten MTV-Zeiten höchstens von der Grundschulbank mitverfolgt haben kann.

Als Vorboten ihres dritten Albums Charli sind der Bombastsong Gone und das zugehörige Video mit offensichtlichen Botschaften erschienen: Niemand kann uns aufhalten, wir starten die Party, und wir sagen auch, wann Schluss ist. Nicht weniger offensichtlich sind die Neunzigerjahre-Popklischees, die den Transportweg dieser Botschaften pflastern: die Moves, das Make-up, die Halle, der Nebel, das Feuer, der Regen, die Unterwäsche, das Auto und so weiter. Charli XCX ist heute ein Popstar, weil sie diese Klischees besser mit Zeitgeist füllt als jede andere Künstlerin, die sich um ihre monatlichen Spotify-Abrechnungen schert. Sie übernimmt die Zeichen aus vergangenen Poptagen und entscheidet, was sie in Zukunft bedeuten werden.

Der Engtanz auf dem Autodach, nass bis auf die Haut und doch von Flammen umgeben: Ein schöneres Bild kann es kaum geben für die Partys in den Ruinen der Restwelt, mit denen sich stramme Millennials heute der freudigen Untergangserwartung hingeben. Charli XCX weist damit aber auch zum Anfang ihrer Karriere zurück. Auf illegalen Londoner Lagerhallen-Raves soll sie noch zu Teenagerzeiten das Interesse größerer Plattenfirmen geweckt haben. In den elf Jahren, die seitdem vergangen sind, hat die Musikerin, die eigentlich Charlotte Aitchison heißt, beinahe jeden Stein umgedreht, unter dem ein Pophit versteckt liegen könnte.

Charli XCX ist Co-Autorin und Refrainsängerin von Icona Pops I Love It und Iggy Azaleas Fancy, zweier Songs also, die zu den unerträglichsten und erfolgreichsten dieses Jahrzehnts gehören. Die bis heute alles fressende Allgegenwart beider Stücke war noch gar nicht abzusehen, als die Künstlerin im Winter 2014 den vermeintlichen Karrierebremsklotz Sucker veröffentlichte. In den Pop-Punk-Hymnen ihres zweiten Albums brachte Charli XCX die Themen der Spice Girls mit der Haltung von Bikini Kill zusammen. Girl Power und Riot Grrrl erschienen plötzlich nicht mehr als unversöhnliches Gegensatzpaar – doch im Kopf war Charli XCX schon wieder einen Schritt weiter.