"Meine Kunst lasse ich nicht liegen, ich müsste mir ewige Vorwürfe machen" – die Stadt Leipzig kündigt mit diesem Tagebuchzitat der noch nicht zwanzigjährigen Pianistin und Komponistin Clara Wieck eine neue Briefmarke an. Ob die Verantwortlichen den gesamten Eintrag vom 24. August 1839 gelesen haben? Denn Clara Wieck hatte einen Grund, diesen Vorsatz zu notieren: ihre Befürchtung, nach einer Eheschließung mit dem Komponisten und Musikschriftsteller Robert Schumann nicht länger ihre Kräfte und ihre Zeit auf das Klavierspiel konzentrieren zu können. Vor dem Zitat heißt es nämlich: "Jetzt trachte ich auch darnach, so viel als möglich mit der Künstlerin die Hausfrau zu vereinigen. Das ist eine schwere Aufgabe!"

Clara Wieck war schon eine europäische Berühmtheit, als ihr Schumann ein Jahr vor der Hochzeit zu Weihnachten ein Kochbuch schenkte und auf den Einband schrieb: "Meiner Hausfrau gewidmet R. S.". Viel gekocht hat Clara Schumann sicher nicht in ihrer Ehe. Für diese Aufgabe wurde eine Hausangestellte engagiert, aber in Zeiten vor der Erfindung von Waschmaschinen und Staubsaugern waren die Anforderungen an eine Hausfrau erdrückend genug.

Geboren in Leipzig am 13. September 1819 war Clara Schumann ab dem fünften Lebensjahr von ihrem Vater, dem Leipziger Instrumentenhändler und Klavierpädagogen Friedrich Wieck, ausgebildet worden. Die Mutter war zwar auch Pianistin und Sängerin, hatte jedoch Wieck verlassen; die Kinder blieben nach damaligem Recht dem Vater. Friedrich Wieck steckte seine ganze Energie in die Ausbildung der Tochter. Wollte er beweisen, dass es auch weibliche Genies gab? Direkte Aussagen gibt es aus Wiecks Feder dazu nicht. Doch immer wenn die Tochter eigenen Willen zeigte, versuchte er sie zu erpressen: schließlich habe sie ihm gegenüber Verpflichtungen.

Berühmt wurde der sogar vor Gericht ausgetragene, letztlich vergebliche Kampf des Vaters gegen eine Ehe Claras mit Robert Schumann. Der schwer erkämpfte Sieg hatte einen Preis: Die Ehe musste ein Erfolg werden, messbar in Werken – und in Kindern, so schrieb es Robert Schumann in die Präambel des gemeinsam geführten Ehetagebuchs. "Fleiß, Sparsamkeit und Treue" lautete der Leitgedanke. Und in der Tat: Fleißig waren beide. Robert komponierte wie im Rausch, er eroberte sich eine Gattung nach der anderen. Clara hingegen musste ihr Klavierspiel stark einschränken. Ihr Mann fühlte sich gestört, wenn sie übte. Das zeigte den unlösbaren Interessenkonflikt: Er brauchte Raum und Zeit, sie auch.

Gleich in den ersten Ehetagen setzte Schumann den Vorrang seiner Interessen durch. Sein Argument: Meine Arbeit ist wichtiger. Sie passte sich an. Zehn Schwangerschaften und acht Kinder in vierzehn Jahren bedeuteten weitere Einschränkungen, aber Clara gab nicht auf. Auch sie hatte ein starkes Argument: das Geld. Angesichts der rasch wachsenden Familie und der sich nur langsam steigernden Einkünfte aus der Kompositionsarbeit reichte es hinten und vorne nicht, hinzu kamen die langen Krankheitsphasen Roberts. Das war ihre Chance. Sie bestand darauf, durch Konzertreisen Geld zu verdienen. In einer Eintragung ins Ehetagebuch vom November 1842 verpackte Clara ihr Angebot eines Rollentauschs folgendermaßen: "Ach Robert! wüßtest Du doch, wie es immer so liebevoll in meinem Innren aussieht, wie ich Dich auf Händen tragen, Dir das Leben immer nur rosenfarben zeigen möchte, wie ich Dich so unendlich liebe! all meine Sorge ist ja nur für Dich; der Gedanke, Du sollst für Geld arbeiten, ist mir der Schrecklichste, denn dies kann Dich einmal nicht glücklich machen, und doch sehe ich keinen anderen Ausweg, wenn Du nicht mich auch arbeiten läßt, wenn Du mir alle Wege, etwas zu verdienen, abschneidest. Ich möchte ja aber gerne verdienen, um Dir ein nur Deiner Kunst geweihtes Leben zu schaffen."

Neues Quellenmaterial in der von Michael Heinemann und Thomas Synofzik herausgegebenen Schumann-Briefedition (20.000 Briefe sollen es werden, 25 Bände sind bereits erschienen, Verlag Christoph Dohr, Köln 2008 ff.) zeigt es sehr viel deutlicher als bisher: Das Leben von Clara Schumann war bestimmt von Widersprüchen – objektiver wie subjektiv-psychischer Art –, von divergierenden Anforderungen, den sozialen Erwartungen und Zumutungen der Zeit. Erst sie machen ihre Leistung als Künstlerin begreifbar.