Als hockte man in einem feuchtnebligen Teich, die Augen knapp über dem Wasserspiegel, und atmete mit gemächlich pumpenden Techno-Beats durch Froschschallblasen. Eine Art Amphibienurtakt, zu hören in einem frühen Musikstück von Dominik Eulberg mit dem Titel Die Rotbauchunken vom Tegernsee. Vor gut 15 Jahren begann der Naturfreund aus dem Westerwald in seiner Umgebung Tierstimmen und Landschaftsgeräusche aufzunehmen, sie zu sampeln und mit Minimal Techno zu verbinden. Das erste Album Flora und Fauna aus dem Jahr 2004 erschien wie die meisten seiner Platten beim Kölner Label Traum Schallplatten, einige EPs bei seinem eigenen Label Apus Apus.

Nach acht Jahren gibt es jetzt ein neues Album: Mannigfaltig. Im Infoblatt ist, mehr als von der Musik, von der Vielfalt der Natur als einem Sinnbild der Sinfonie des Seins die Rede und davon, dass der Künstler eine dringliche Mission habe. Wissenschaftler und Interessenverbände wie der WWF warnen: Die Artenvielfalt hat sich seit 1970 bereits halbiert. "Beim aktuellen Album geht es mir um Biodiversität, weil viele Menschen das immer noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ich nutze die Möglichkeit, mit der Reichweite meiner Musik den Menschen noch etwas mitgeben zu können", sagt Eulberg im Gespräch. Aber keine Sorge, in den 12 neuen Tracks mit viel Downtempo-Schmelz sind nach wie vor nur animalische oder pflanzliche Vocals zu hören – keine versteckten Botschaften von Greta Thunberg.

Tatsächlich ist Eulberg studierter Biologe, Ökologe und Botschafter des Naturschutzbunds. "Ich bin in meinem Herzen primär Naturschützer. Ich bin ohne Fernseher groß geworden und Natur war mir schon als Kind Entertainment und Inspirationsquelle. Ich hatte nie den Traum, Musiker zu werden, sondern wollte die Menschen für die Schönheit und Schützenswürdigkeit der Natur sensibilisieren", sagt er.



Bereits als Teenager in den frühen Neunzigerjahren packte ihn eine Faszination für die eher abstrakte und dem Natürlichen scheinbar zuwiderlaufende elektronische, technoide Musik. Sein Wissenshunger beförderte ihn vom Natur- zum Klangforscher, pfiffig verpasste er den Eigenproduktionen ein naturwissenschaftliches Briefing: Die Seeadler der Müritz, Die Invasion der Taschenkrebse, Der Tanz der Glühwürmchen. Etwas Vergleichbares gibt es kaum im weiten Feld von EDM, selten wurde in ganzen Tonträgerreihen die belebte Natur gefeiert. Zu den Ausnahmen zählen Wolfgang Voigt mit seinem clubtauglichen Waldesrauschen und das schwedische Duo Minilogue.

Zunächst trat Eulberg vor allem als DJ auf und ist bis heute an vielen Wochenenden als solcher unterwegs. Gerade deshalb (und ein wenig auch weil die Pioniertage des einst rebellischen Techno lange vorbei und alle diesbezüglichen Legenden auserzählt sind) entfernte er sich mit den Plattenaufnahmen immer mehr von der durchgängigen geraden Bassdrum: "Ich führe unter der Woche ein sehr ruhiges, kontemplatives Leben und bin viel in der Natur, da verspüre ich keinen Impuls, im Tonstudio dann Tanzgeballere zu fabrizieren."



Das erklärt die sanft bebenden Ambientszenarien und brömmelnden Breakbeats auf dem neuen Album. Ein insektoides Rascheln und Raunen, selbst einige Bläsermotive scheinen von Gliederfüßlern zu kommen. "Eigentlich stehen wir auf einem Planeten der Insekten", sagt Eulberg und führt anhand von Wildbienen und Käfern mathematische Beweise. So tummeln sich von Eintagsfliege als erstem bis Zwölfpunkt-Spargelkäfer als letztem Tracktitel lauter Krabbeltiere auf Mannigfaltig, nur zwei Vogelarten und der Siebenschläfer fallen aus dem Schema. Ein Hang zur Numerik spielt hier mit, fürs Plattencover noch mal extra schick gemacht.

Biodiversität auf dem Albumcover von "Mannigfaltig" © !K7

Wer den sonoren Feinheiten nachspürt, fragt sich, was denn bloß dem Dreizehenspecht passiert sein mag: Der Klangfluss gerät ins Stocken, es kracht und knurpselt, als kaute ein Wildschwein am Außenmikrofon. Und im Track Zweibrütiger Scheckenfalter, welches Ereignis hat wohl die unheilvoll dröhnenden Glitches hervorgerufen? Sie könnten von einem stillgelegten oder selten genutzten Truppenübungsplatz stammen, einem Noise-Biotop, wo das bunte Wildlife tobt – großer Lauschangriff in Sachen Biodiversität! Oft liegen jedoch ganz andere als die vermuteten Tonquellen zugrunde. Klingt es bei Minute 6:36 als wäre der Zehnpunkt-Marienkäfer in eine Pfütze gefallen, hat Eulberg in Wirklichkeit sich selbst aufgenommen – beim Ausatmen unter Wasser. Er stellt den Field Recordings über die digitale Verfremdung hinaus eine künstlerische Dramaturgie entgegen, die mit dem, was man wahrzunehmen glaubt, nicht zwingend zu tun haben muss. Er nennt es seine intrinsische Motivation, dazu gehören auch dem Synthesizer entlockte Frauenstimmen, die nie welche waren, ein Spuk für Hauntology-Fans? Indes kulminieren die fließenden, melodischen, mit breitem Pinselstrich aufgetragenen Wohlfühlklangfarben im Video zur Single Goldene Acht, einer Koproduktion mit dem Naturfilmer Jan Haft.

Dem auffälligen Fünffleck-Widderchen wiederum, einem tagaktiven Nachtfalter mit roten Punkten, steht eine interessante Polyrhythmik gut an. Die unterschwelligen Triolen im Vierviertelgerüst wirken geradezu rhizomatisch, der über den Taktrand wabernde Synthesizer vollbringt transzendentale Tänzchen – für die Dringlichkeit des Artenschutzes. Damit schafft Eulberg den Spagat zwischen einem gewissen Biologielehrercharme mit moralischem Zeigefinger und dem Image als cooler Produzent zeitgenössischer elektronischer Musik mühelos. Der ravende Ornithologe, wie er auch genannt wird, lässt das Unbedarfte, Spontane und Raue seiner frühen Platten hinter sich und ist an den immer komplexeren tontechnischen Möglichkeiten gereift. Die orchestrale Wucht vom Vorgängeralbum Diorama lockert er mit einer warmen, hellen Grundstimmung auf. Keine revolutionären Paukenschläge, nur diese kleinen Freudentaumel, mehr braucht es nicht für Dominik Eulbergs Achtsamkeitsmission. Auf Mannigfaltig entpuppt sie sich als Symbiose vom Besten aus beiden Welten, eine leichtfüßige Eleganz aus lebendigem Summsumm und künstlichem Brummbrumm.

"Mannigfaltig" von Dominik Eulberg ist bei !K7 Records erschienen.