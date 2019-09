Zu den wesentlichen Fragen bei Beethoven gehört die nach dem richtigen Tempo; für den Weg zum Flügel hat sich Igor Levit für ein stürmisches Allegro con brio entschieden. Die meisten Kollegen gehen eher Andante maestoso, einige sogar Adagio sostenuto, als müssten sie zur Arbeit oder zu einem Gerichtstermin. Levit läuft, als ginge er nach Hause.

Und dann spielt er auch, als wäre er zu Hause, und zwar: in den Klaviersonaten.

Igor Levit, 32, bringt im Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie alle 32 Klaviersonaten Ludwig van Beethovens zur Aufführung, an acht Abenden, verteilt auf diese und die nächste Konzertsaison – die ersten zwei Abende fanden diese Woche statt. Die Sonaten sind nicht als Zyklus geschrieben, es gibt also eigentlich keine künstlerische Notwendigkeit, sie komplett aufzuführen (sondern nur künstliche wie etwa das Beethoven-Jahr). Wenn man nicht aufpasst, bekommen solche Projekte eher einen artistischen denn einen musikalischen Wert. Levit macht es auch nur aus einem einzigen Grund: weil er kann.

Und ungefähr in dem Moment, in dem das Hauptthema des ersten Satzes der Sonate Nr. 1 auf einmal anders abbiegt als erwartet, weil die Exposition vorbei ist und die Durchführung beginnt, zeichnet sich ab, was Levits wahre Motivation sein muss: Er spielt jeden einzelnen Satz so, als ginge es überhaupt nicht anders. Wenn er spielt, erscheint es völlig logisch, dass das alles jetzt gespielt werden muss, ganz so, als wäre es ein Fehler, das jetzt nicht zu machen.

Die Beethoven-Sonaten gelten, und das wird bei jeder sich bietenden Gelegenheit vermerkt, als das Neue Testament der Klavierliteratur. Die Behauptung wird aber nicht richtiger dadurch, dass man sie ständig wiederholt. Von der Erlösung, in der der Plot des Neuen Testaments kulminiert, ist nichts zu hören. Es gibt auch nichts, das die Erlösung nötig machte.



32 Sonaten sind kein Gegner

Musiklehrer nehmen die Sonate Nr. 1 immer gern als Beispiel, um zu erklären, wie eine Sonate funktioniert. Exposition, Durchführung, Reprise, Hauptthema, Nebenthema, Kopfsatz, Seitensatz, alles säuberlich nach Bauplan ausgeführt. Levit drückt das Hauptthema in die Klaviatur wie ein sehr motivierter Klavierschüler. Es ist eine schöne Ironie, genau damit anzufangen, es dauert ein paar Takte, dann hat er seine Nachricht an die Zuhörer übermittelt: Vergesst es einfach. Das Stück ist, wie es ist, aus Gründen und es ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Läufe im zweiten Satz lässt er beiläufig wegschnurren, die Schlussakkorde tupft er auf die Tasten, als meine er sie nicht ernst. Die Läufe im dritten Satz verschmiert er absichtlich mit dem Pedal, darf man das? Wie denn sonst, sagt sein Spiel. Ein Hauch Impressionismus, nur um zu zeigen, dass der Rest dieser Musik ja ganz anders ist. Und im vierten Satz hat die Musik dann auf einmal Beat, woher kommt der auf einmal? Er wird im weiteren Verlauf immer wieder auftauchen, das muss man sich erst mal trauen, aber auch hier sagt die Musik: Wenn nicht so, wie denn dann?

Levit sitzt und spielt und spielt und spielt, und je länger er spielt, desto weniger macht er den Eindruck, als hätte er die Musik unter Kontrolle. Denn um Kontrolle geht es hier nicht, die 32 Sonaten sind ihm kein Gegner, den er zu bezwingen und vor dessen Finten er sich in Acht zu nehmen hätte. Ganz anders: Er macht ja diese Musik. Er spielt.

Es gibt an den zwei Abenden in der Elbphilharmonie aber natürlich doch einen Gegner – aber es ist ein anderer als in anderen Konzerten. Nicht die Tücken der Stücke, nicht die eigene Nervosität. Sondern das Publikum. In der Stille vor dem ersten Ton der Sonate Nr. 1 klingelt ein Handy, etliche Zuhörer scheinen eine schlimme Bronchitis mitgebracht zu haben, im zweiten Satz der Waldstein-Sonate entlädt sich der Katarrh eines Zuhörers im Parkett – nach dem Ende der Sonate wünscht Levit vom Flügel aus: "Weil es gerade nicht ging, aber aus Gründen der Höflichkeit: Gesundheit!" Am zweiten Abend zieht sich ein leises Sirren durch den Saal, ob es die Zugluft an einer undichten Tür ist oder ein lautgedrehtes Hörgerät, lässt sich nicht feststellen. Levit schaut einmal kurz irritiert, belässt es dann aber dabei und spielt auch bei atemberaubendem Husten, als wäre nichts.

Die Waldstein-Sonate macht er zu seinem Meisterstück. Den ersten Satz durchrast er in blühender Lebensfreude und mit einer Geschwindigkeit, die mit dem Wort "Affenzahn" wohl am besten beschrieben ist. Man fürchtet wirklich, es könnte ihn aus der Kurve tragen. Reinster, bester Beethoven, voll unter Strom, schon kurz vor dem Wahnsinn. Den zweiten Satz spielt Levit dann, als hätte ihn der alte Franz Liszt geschrieben – jeder Ton steht wie eine Säule für sich selbst, keine Melodie strebt mehr in eine Richtung, jeder Takt trägt schwer an der Musik und schafft es trotzdem noch, zu schweben. Und dann beginnt der Finalsatz – mit Rachmaninov. Dann wieder Liszt. Dann auf einmal Bach, die Kunst der Fuge, dann plötzlich Debussy, auf einmal auch: Philip Glass. Eindeutig, jede Note ist nachweislich von Beethoven komponiert, doch Levit sucht und findet darin einen Gutteil der Musikgeschichte – auch die Kapitel, die nach Beethoven kamen. Und wieder: alles völlig logisch und musikalisch aus sich heraus begründet. Levit spielt, als ginge es nicht anders. Als müsste das alles so sein.

Und man glaubt ihm jeden einzelnen Ton.

Der dritte Sonatenabend mit Igor Levit in der Elbphilharmonie findet am Sonntag, 17. November statt, der vierte am Dienstag, 19. November.