Es gibt Rätsel, die sich hartnäckig ihrer Auflösung widersetzen. Eigentlich ein Unding in Zeiten der Allverfügbarkeit von Daten und Informationen. Eine Beleidigung fast, es macht die Leute verrückt. Diese Geschichte ist so ein Rätsel: ein Song aus den Achtzigerjahren, dessen Urheber und Titel keiner kennt, weshalb er nur The Most Mysterious Song of the Internet genannt wird. Seit Jahren treibt er auf der ganzen Welt eine wachsende Zahl von Menschen um. Sie alle suchen nach der Quelle und tauschen sich über jeden neuen Befund aus. Mancher investierte Hunderte Stunden ins Abhören der Musik von Bands, die ähnlich klingen, die irgendwer ins Spiel gebracht hat. Andere schreiben Mitglieder längst aufgelöster Bands und Expertinnen an, stellen Verbindungen zu Medien her, ein großer Artikel auf der Website des Rolling Stone war bislang wohl der größte Coup. All das nur mit dem Zweck, endlich jemanden zu finden, der etwas weiß über diesen Song, den keiner kennt.

In musikalischer Hinsicht ist der Most Mysterious Song gar nicht so interessant. Typischer Post-Punk-Sound, Hunderte Bands klangen damals so, irgendwo zwischen Depeche Mode und Lowlife, Philipp Boa und Sisters of Mercy. Die Besetzung ist klassisch: männlicher, emotional wenig involvierter Sänger, Gitarre, Bass, Schlagzeug und superbilliger Synthesizer – letzterer womöglich selbst gebastelt, die Diskussionen allein dazu sind in den einschlägigen Foren uferlos. Ein düsterer Midtempo-Song, das Ganze scheint halbwegs professionell aufgenommen zu sein, stammt also nicht bloß vom Proberaumtape einer Schülerband. Der Sound, der Sänger, die Akkorde: Alles klingt irgendwie vertraut, erinnert den einen an diese Band, die andere an jene. Das einzig wirklich Besondere ist eben nur: Trotz obsessiver Suche bleibt es ein Mysterium. Obwohl der Song auf YouTube inzwischen fast eine halbe Million mal aufgerufen wurde und obwohl der prominente YouTuber Whang den Fall in einem Beitrag aufgerollt hat. Nicht einmal über die Gema lässt sich etwas herausfinden, obwohl die eigentlich jeden je im Radio gespielten Song verzeichnet. Und auch und erst recht nicht über die Musikerkennungssoftware Shazam wird man fündig – sie gibt ein falsches Ergebnis aus, weil ein 16-jähriger Scherzkeks den Song als seinen eigenen bei Spotify eingestellt hat.

Die Suche begann eher unspektakulär: In einschlägigen Foren postete 2007 jemand das Lied, ohne Titel. Niemand kannte es, hohe Wellen schlug die Sache damals nicht. Bis dann vor zehn Wochen ein junger Brasilianer darauf stieß und den Song auf seinem YouTube-Kanal hochlud. Von dort aus zog die Sache so weite Kreise, dass zufällig auch die ursprüngliche Uploaderin darauf stieß. Seitdem ist sie – unter dem Namen Lydia – wieder an der Suche beteiligt. Glaubt man Lydia, und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, geht die Überlieferungsgeschichte des mysteriösen Songs so: Er wurde vermutlich 1984 in einer Radiosendung des NDR mit dem Namen Musik für junge Leute von dem aus Großbritannien stammenden Radio-DJ Paul Baskerville gespielt. Lydias Bruder Darius schnitt damals, wie so viele, Songs vom Radio mit. Die Kassette, auf der sich nun dieser Song befindet, ist bis heute erhalten. Nur leider weder die genaue Sendung, in der er lief, noch der Bandname noch der wirkliche Titel. "Blind the Wind" hat er notiert, aber das klingt eher nach Fantasieenglisch, und alle sind sich einig, dass die entsprechende Songzeile eher "Like the Wind" lauten dürfte. Zig Songs dieses Titels aus der damaligen Zeit haben die Detektive inzwischen aufgetrieben. Keiner ist der, den sie suchen. Aber der Titel könnte auch nach anderen Zeilen etwa "Check it in, check it out" benannt sein, oder "Subways of my Mind", oder ganz anders. In der philologischen Abteilung der Suche wird kontrovers über weite Teile des Songtextes diskutiert, bei kaum einer Zeile steht der Wortlaut eindeutig fest: Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass man selbst bei Lieblingssongs manches ein halbes Leben lang falsch versteht.