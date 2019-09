Der amerikanische Singer-Songwriter und Künstler Daniel Johnston ist tot. Er sei am Mittwochmorgen in seinem Haus bei Houston eines natürlichen Todes gestorben, teilte seine Familie mit. Nach Angaben seines Bruders hatte der Sänger seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Johnstons Folksongs trugen Titel wie Life in Vain, True Love Will Find You in the End und Walking the Cow und handelten oft von unschuldigen Bitten um Liebe und Zuwendung. Zudem war er als bildender Künstler aktiv. Seine Werke wurden unter anderem im New Yorker Whitney Museum ausgestellt. Musiker wie Kurt Cobain, Tom Waits sowie der Simpsons-Erfinder Matt Groening schätzten sein Werk.



Als der Nirvana-Sänger Cobain 1992 bei den MTV Video Music Awards ein T-Shirt mit dem Titel einer von Johnstons selbst produzierten Musikkassette – Hi, How Are You – trug, wurde Johnston unter Indierockhörern schlagartig berühmt. Es bildete sich eine treue Fangemeinde. Johnston selbst nannte sich einen Sorry Entertainer: Mit Glanz und Erfolg im Musikgeschäft mochte und konnte er nicht umgehen. Der große Durchbruch blieb ihm wohl nicht zuletzt wegen psychischer Probleme verwehrt. Sein Kampf gegen seine manische Depression bildete das Herzstück der für einen Oscar nominierten Dokumentation The Devil und Daniel Johnston von 2005. Johnston wurde 58 Jahre alt.

"Hi, How Are You": Vor einer Wand im texanischen Austin, die Daniel Johnston gestaltet hat, legen Menschen am 11. September 2019 Blumen nieder. © Nick Austin/​AP/​dpa