Ginger Baker, Schlagzeuger des legendären Rock-Trios Cream, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Seine Familie teilte am Sonntag per Twitter mit: "Wir sind sehr traurig zu sagen, dass Ginger an diesem Morgen im Krankenhaus friedlich entschlafen ist."

Baker bildete mit Gitarrist Eric Clapton und Bassist Jack Bruce von Juni 1966 bis November 1968 die Supergruppe Cream. Zu den großen Hits der Gruppe gehörten White Room, I Feel Free und viele andere Songs. Baker führte bei den Reunion-Konzerten in der Londoner Royal Albert Hall im Mai 2005 sein Schlagzeugsolo Toad auf, das seinen Ruhm als einer der besten Schlagzeuger der Rockmusik begründete.

Nach Cream war Baker auch bei der ebenfalls kurzlebigen Supergruppe Blind Faith mit Clapton und Steve Winwood dabei. 1970 gründete er Ginger Baker's Airforce.