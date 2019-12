… aber fehlt da nicht ein e, dieser musikalische Buchstabe? Nein, Els ist richtig, ohne e hinten, nur mit E vorn. Denn Els Vandeweyer ist Belgierin, und man hört es ihrem flämisch getönten Deutsch auch an. Wir sitzen in ihrem Übungskeller nah dem Berliner Gleisdreieck, beim veganen Asiaten um die Ecke, im angesagten Schöneberger Musikklub Au Topsi Pohl oder in der abgeranzten Lobby des Neuköllner Kinos Wolf, wo sie mir nach und nach aus ihrem klingenden Leben erzählt.

Großes E, große Musikalität von Kind auf an. Ihr Instrument vom heiligen Nikolaus gebracht. Nun schau mal da: ein Vibrafon! Ob die kleine Els mit acht das Ding überhaupt schon überblicken konnte, das ihr Werden und Wirken fortan prägen würde?

Inzwischen tut sie es, ist mit 37 über sich und ihr Instrument längst hinausgewachsen. Wenn sie spielt, dann tanzen die Zimbeln wie Popcorn auf den vibrierenden Platten, stürzen pingend zu Boden und rollen auf das Publikum zu. Das diskrete, immobile, feine, kühle Vibrafon: Els traktiert es wie einen Grill, der bei ihren Nachbarn im geliebten Kleingarten stehen könnte. Rohe Stücke werden in der Hitze gewendet, es zischt und spritzt, und der Appetit der Umsitzenden wächst mit jeder Minute.

Nie hatte ich von ihr gehört, sie nie gesehen, als sie dann plötzlich vor mir stand: im Juni 2019 in Kalbe an der Milde auf der (((potentiale))), jenem sachsen-anhaltinischen Festival für ländliche Entwicklung und improvisierte Musik. Sie war eingeladen als Artist in Residence, und nach kaum einer halben Stunde war ich ihrer Musik verfallen. Nicht nur, was sie spielt zwischen Noise und Poesie, sondern auch wie. Musik scheint ihr eine Art von Meditation zu sein, sie versinkt in sich und ihrem Klang, die Augen geschlossen, löst magische Momente aus dem Gleichmaß der Zeit.

Versinken, versinken – was heißt hier versinken? Ihre Trance hat nichts Vergeistigtes. Blitzschnell kommen ihre Bewegungen, präzise, ja, hart. Die sonst so freundlich-fröhliche Musikerin verschwindet hinter dem Horizont ihrer Konzentration. Alle Überlegung weicht dem Leiblichen. Sie schiebt, mit vier Schlegeln in zwei Händen klöppelnd, ihr Becken an die Platten des Vibrafons, bis auch die Blechdosen, die von ihrem Gürtel baumeln, scheppernd in den Klang eingreifen.

Ihr großer Bruder hatte damals die Idee gehabt: Wünsch dir doch ein Vibrafon! Au ja. Els wusste nicht, wie das klingt, aber der Name klang gut.

Musikalischste Familie. Der Vater hat acht Brüder, sieben davon sind Musiker. Vibrafon spielt nur Els. Alle anderen Verwandten spielen das, was man in einem Fanfarenzug auf einem belgischen Dorf so braucht, um die Feste mit Pauken und Trompeten in Schwung zu bringen.

Schaffen heißt das Dorf, Skaffen gesprochen, aber gut genug für einen rustikalen Scherz. "Wir schaffen das", wird Els auf Deutsch begrüßt, wenn sie aus Berlin auf den elterlichen Hof kommt.

Von 8 bis 37 – drei Jahrzehnte Vibrafon, und jetzt die erste Platte unter eigenem Namen, Debut heißt das Solo, etwas kokett. Genau der richtige Zeitpunkt, findet sie aber, vor zehn Jahren hätte es ihrer Musik an Reife noch gefehlt.

Am rötlich glühenden Cover des Vinyls bosselte sie Wochen. Auf der Vorderseite das Vibrafon als emblematisches Urvieh, aus dessen Wirbelsäule die Metallplatten wie Dornfortsätze ragen und dessen Beine Schlegel sind. Die Füße könnten Knollen sein, die in flämischer Erde wurzeln.

Auf der Rückseite des Covers, gruppiert um ein Kinderbild der Künstlerin, eine grafische Autobiografie, collagiert mit Ausrissen aus einer alten französischen Enzyklopädie. Die Lage des Heimatdorfes zwischen Maastricht und Brüssel wild umkringelt, dazu Pflug, Egge und Harke, Dahlie und Karotte, Triangel und Tamburin und eine wahre Parade von instruments à vent, von der Posaune übers Kornett bis zur Kontrabasstuba. Von der Scholle beschwingt in die Welt!

Mit dem Vibrafon hat sie zwischendurch oft gehadert, wollte nach jahrelangem Studium gar nicht mehr spielen, hatte alles Akademische satt. Jazzstandards durch 20 Tonarten transponieren? Urgs. Kalt fand sie den Klang ihres Instrumentes und so limitiert. An diesem Punkt setzte ihre Suche, ihr Versuchen an.