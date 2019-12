Was hat unsere Welt in der vergangenen Dekade kulturell geprägt? In der Miniserie "Die Zehner" spüren wir den kleinen und großen Revolutionen dieser Jahre nach. Hier sammeln wir nach und nach alle Artikel zum Thema.



Jay-Z ist aufgeregt, backstage, im Sommer 2008. Sein Leben ist in Bewegung, erst vor wenigen Wochen hatte er den Superstar des R 'n' B geheiratet: Beyoncé. Und gleich sollte er die Bühne des englischen Glastonbury Festivals betreten, als erster headlinender Rapper. Seiner Show auf einem der größten Musikfestivals der Welt ging eine monatelange Kontroverse voraus, die heute keinen mehr jucken würde: Darf ein Hip-Hop-Musiker das Line-up eines Rockfestivals anführen? Die damals medial aufgeblähte Antwort des Oasis-Gitarristen Noel Gallagher: "Hip-Hop is wrong for Glastonbury."

Jay-Zs Waffe ist das Sample: Sein Auftritt beginnt mit Wonderwall. Ich selbst sehe das YouTube-Video seiner Show heute, im Dezember 2019, noch einmal auf meinem iPhone beim Frühstück. Ich bin berührt von der einfachen Kraft des Liedes, das Publikum singt es inbrünstig mit, während er nur Stichworte dazu ins Mikro spricht, "I said maybe", und ich erinnere mich an die Wonderwall-Momente meines Lebens, daran, wie mir Ilka 1996 die Kopfhörer im Chemieunterricht aufsetzte und sagte "Hör mal" und mir das Tafelgeschehen egal wurde, und ich hörte und ich sang es noch oft und fortan immer mit Bier und selig. Das Gefühl dazu heißt Nostalgie. Nach dem Refrain hält Jay-Z inne, ruht für eine halbe Minute im sich nun auf ihn fokussierenden Lärm der Zigtausend, bevor sein Hit 99 Problems aus den Boxen dröhnt. Das Bad im Applaus markiert das erste Aufleuchten der neuen Dekade – die Zeiten der klaren Verhältnisse, in der Pop künstlich ist und Indie echt, sind endgültig vorbei, Rockism ist Geschichte, Poptimism die Zukunft. Der Strom der Chimären beginnt.

Nur ein Jahr später, im Sommer 2009, nimmt Solange Knowles ihre Schwester Beyoncé und deren Mann Jay-Z mit auf ein Konzert der Indie-Band Grizzly Bear ins damalige Hipster-Epizentrum Williamsburg. Twitter hyperventiliert kurz beim Anblick eines Fotos des Royal-Pop-Couple beim Nerdkonzert und auch der gesamte US-Musikjournalismus berichtet über die Anwesenheit der Familie Carter-Knowles, als sei die Musikwelt aus den Fugen. Aber warum? In der ganzen Aufregung zeigt sich ein erschreckend enger Begriff von Musik auf der einen und Menschsein auf der anderen Seite. Die Implikation: Bestimmte Musik ist für bestimmte Personen.

Ein Thema übrigens, das auch Solanges 2016er Meisterwerk A Seat At The Table berührt. Es geht um Black Womanhood, um Wut, Traurigkeit, Ermächtigung und Teilhabe. Erschienen kurz vor Trumps Inauguration, widmete die Sängerin ihre sinnstiftende, antirassistische Empowerment-Musik der anderen Seite Amerikas. In Hamburg war die US-amerikanische Musikerin im September 2019 in der Elbphilharmonie zu Gast und hat gezeigt, wo weiterhin an Berührungspunkten gearbeitet werden muss, hat gezeigt, wie weiß deutsche Hochkulturräume sind. Ganz zu Recht wird A Seat At The Table dieser Tage von vielen Kritikerinnen zu den wichtigsten Alben der Dekade gewählt. Oft an ihrer Seite: ihre Schwester Beyoncé sowie Rihanna und Frank Ocean, deren Alben übersprudeln vor Neugier, politischem Statement, vor spannenden Dancefloor-Bangern und zukunftsweisendem Pop. Doch liegt all das an einem Nachmittag in Williamsburg? Jay-Z jedenfalls wird nach dem Konzert mit einer Art Prophezeiung zitiert: "Indierock ist inspirierend. Ich hoffe, dass Bands wie Grizzly Bear und Dirty Projectors Rapper dazu bringen, bessere Musik zu machen."

Zunächst müssen wir über zwei Dinge sprechen. Erstens: Was gut ist und was nicht, ist ja heute beinahe eine moralphilosophische Frage. Für viele gilt rund um den letzten Dekadenwechsel: Handgemachtes steht über dem Künstlichen, Authentizität über der Performance. Natürlich ist das ein Trugschluss, denn Kunst ist immer, nun ja, künstlich. Ich erinnere mich, wie ich in schummrigen Vinylläden die B-Seiten obskurer Singles hörte und nachts ironisch bei Bad-Taste-Partys tanzte, erinnere mich an die sogenannten guilty pleasures, die alternde DJs am Ende der Party spielten, wie um zu zeigen: Wir sind nicht nur Teil der Distinktionsgewinnmaschine, wir sind unabhängig. Doch, zweitens: Was bedeutet eigentlich Indie? Der Begriff meint ursprünglich Musikveröffentlichungen bei unabhängigen Musikverlagen (Independent Labels) im Unterschied zu Major-Labels. Doch entlang der bekannten Gesetze der kapitalistischen Einverleibung wurde aus dem Begriff ein Verkaufsargument, das Musik beschreibt, die auf den Klangraum des Untergrunds verweist, diesem aber nicht entstammen oder in ihm bleiben muss. Man kann das Knistern von Vinyl in der Postproduktion einfügen. Der Indie-Gestus ist heute ein Filter, ein Sample.



Doch warum ist das so?

Da ist zum einen die Gewöhnung an das Künstliche, an das performative Moment des Alltags durch die sozialen Netzwerke, in denen auch das Individuum sein Leben inszeniert. Bilder zeigen Menschen mit Dingen und die Dinge addieren sich zu ihrer Persönlichkeit, es ist eine Art Sampling der Zeichen. Außerdem völlig klar: Der Markt für physische Tonträger ist vollends zusammengebrochen und das Streaming hat sich in astronomische Höhe katapultiert. Wir hören Musik situativ, überall. Kein Album im Discman auf dem Weg zur Schule, sondern all the songs, all the time. Was der iPod begonnen hat, die Loslösung des Liedes aus dem Kontext des Albums, hat Spotify auf die Spitze getrieben. Die Feature-Angaben funktionieren wie Hyperlinks bei Wikipedia, man klickt sich durch und entdeckt ständig neue Musik. In thematischen Playlists spült uns ein Algorithmus neue Musik zwischen die vertraute und da die Musik befreit ist vom Kontext, wir vielleicht gar nichts über die Künstlerinnen wissen, wissen wir auch nichts über deren Authentizität. Der Kontext ist tot, die Musik ist frei.