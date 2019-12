Die Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere schwedische Medien. Den Zeitungen Aftonbladet und Expressen zufolge bestätigte ihre Managerin den Tod der Sängerin.

Bei Fredriksson war bereits 2002 ein Hirntumor diagnostiziert worden, sie galt aber als geheilt.

Sie hatte das schwedische Popduo Roxette zusammen mit Per Gessle gebildet. Die beiden waren unter anderem durch Lieder wie The Look und Joyride bekannt geworden.