In der Roten Flora hat Samy Deluxe Hausverbot. Sagt er zumindest im dritten Song seines neuen Albums Hochkultur. Gemeint ist das wahrscheinlich als Hip-Hop-typische Selbstüberhöhung: Dieser Typ ist so ein kranker Rapper, dass er selbst den letzten safe space der autonomen Szene im Hamburger Schanzenviertel unsicher machen könnte. Es ist aber auch ein bezeichnendes Statement für den Status seiner Karriere im Winter 2019. Vor mehr als 20 Jahren legte Samy Deluxe Dub- und Jungle-Platten in der Roten Flora auf, noch bevor ihn irgendjemand als Rapper auf dem Zettel hatte. Heute spielt er eine Taxifahrt weiter westlich in Hamburgs größter Halle, und 15.000 Leute gehen hin.

Gestern Abend war das, Barclaycard Arena, die größte Show im Leben von Samy Deluxe, absolviert an seinem 42. Geburtstag, als Unplugged-Konzert mit zahlreichen Stargästen. Mehr Rockopa geht nicht im Rap, aber einen aktuellen Anlass gab es auch: die Ankündigung des siebten Soloalbums von Samy Deluxe, das kurz nach dem Auftritt überall dort erhältlich war, wo Musik aus Computern kommt. Hochkultur soll der Realitätscheck zu dem ganzen Gefeier sein, der Kater danach in 16 neuen Songs, die sich abarbeiten an hiesiger Flüchtlings- und Integrationspolitik, verrohten Umgangsformen in Deutschrap und Gesellschaft sowie den besonderen Umständen, die den Aufstieg von Samy Deluxe ermöglicht haben.

Der staatstragende Rapper ist schon lange eine Nebenrolle von Samy Sorge aus Hamburg-Eppendorf. 2009 erfüllte er sie im Sinne eines anhaltend schwarz-rot-gold berauschten Landes und sinnierte über die Möglichkeiten von neuer Farbenfreude und positiv besetzten Nationalgefühlen. Deutschland sollte den Blick nach vorn richten, sich an kultureller Vielfalt und einem Popstar wie Samy Deluxe erfreuen. Das Album zu diesem Programm hieß Dis wo ich herkomm. Dis wo das hinführt, weiß man inzwischen auch.

Der Deluxe-Blick auf Deutschland hat sich seitdem wieder verdüstert. Das Selbstbild vom Künstler mit Bildungsauftrag malt der Rapper aber bis heute. Samy Deluxe gründete Fördervereine für Jugendliche und bespaßte sie mit Hip-Hop-Workshops. Auf seinem vorigen Album Berühmte letzte Worte stand der Songtitel Mimimi für Mitbürger mit Migrationshintergrund. Was aussieht wie ein missglückter Wort-des-Jahres-2016-Versuch, erwies sich als Abrechnung mit jenen Suggestivfragen und Mikroaggressionen, die den deutschen Smalltalk-Rassismus prägen. Erst drei Jahre später sollte Dieter Bohlen das Thema in die Wohnzimmer und Camp-David-Läden des Landes bringen.

Mit solchen Gedanken und offensichtlicher Reimbegabung hat es Samy Deluxe zur Deutschrap-Seltenheit gebracht. Er ist erfolgreich als Musiker mittleren Alters und muss dafür keinem Trend oder Schuhausrüster hinterherlaufen. Trotzdem sagen viele Beobachter: Samy Deluxe ist nie wieder so gut gewesen wie am Anfang seiner Karriere, als dauerbekiffter Battle-Rapper, der das eigene Ego und Handwerk auf eine Weise zelebrierte, die es hierzulande noch nicht gab. Aus heutiger Sicht klingen die Unverschämtheiten und Beleidigungen, die ihm in seiner Hamburger Hip-Hop-WG einfielen, geradezu drollig. Sein Wortwitz und gedankenschneller Vortrag setzten allerdings Maßstäbe.