Vor 62 Jahren hat Alfred Hitchcock einen Witz gemacht. Auf einem Album des Fernseh-, Film- und Theaterkomponisten Jeff Alexander gab der damals bereits hochdekorierte Regisseur den Zwischenrufer und sagte allen Zuhörern einen baldigen gewaltsamen Tod voraus. Music to be Murdered By hieß dieses Album, und nach Hitchcocks onkelig eingesprochenen Ansagen am Anfang jedes Stücks erklang darauf jene Streicher- und Blasmusik, zu der man in den Fünfzigerjahren die Wäsche aufhing oder den Ausbruch von Atomkriegen erwartete. "Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show", heißt es an einer Stelle. "Bis der Gerichtsmediziner kommt."

Am vergangenen Freitag waren diese Sätze noch einmal aus Hitchcocks Mund zu hören, nun aber als Sample auf einem Album von Eminem. Ohne vorherige Ankündigung veröffentlichte der Detroiter Rapper seine neue Platte und übernahm dafür neben einigen Sprachfetzen auch den Titel und die Covergestaltung von Music to be Murdered By. War es 1958 noch Hitchcock, der sich mit Axt und Revolver an den Schläfen aus zwei Richtungen gleichzeitig umbringen zu wollen schien, ist es diesmal Eminem, der die Waffen gegen sich selbst richtet. Aber nur auf dem Albumcover natürlich. Die Songs sind in längst gewohnter Manier als gesellschaftlicher und popkultureller Rundumschlag angelegt: Eminem gegen alle.



Music to be Murdered By beginnt mit Messerstichen, den Schreien einer Frau und Schaufelgeräuschen. Erstens: Urks. Zweitens: Gähn. Dann sagt Hitchcock Hallo und Angriffe auf schlechte Rapper und Stiefväter folgen, Beschwerden über die Gemeinheiten der Musikpresse (der Rolling Stone hat Eminem einst nur zweieinhalb von fünf Sternen gegeben), Vergewisserungen des eigenen Haltbarkeitsdatums, Gags über Terroranschläge bei Popkonzerten und schließlich ein ganzer Song, der das Thema in die Breite tritt. Zu Polizeisirenen, Pistolengeräuschen und Melodien von Simon & Garfunkel übernimmt Eminem in Darkness die Rolle jenes Mannes, der im Oktober 2017 bei einem Musikfestival in Las Vegas 58 Menschen erschoss.

Im Frühwerk des Rappers stehen ähnlich epische Gedankenspiele neben Furzwitzen, Gewaltfantasien und anderen Schockeffekten für zartbesaitete Sorgeneltern. Eminem zehrt bis heute davon, seine ernsten und ernst gemeinten Lieder haben ihm den Ruf des großen Storytellers eingebracht. Darkness aber verschränkt die vermeintlichen Gedanken des Mörders von Las Vegas durch Mehrdeutigkeiten und Wortspiele mit Eminems eigenen Versagensängsten. Der sprichwörtliche Fieberwahn des Täters und das ebenso sprichwörtliche Lampenfieber des Künstlers rücken in bedrohliche Nähe zueinander – bis der Song den moralischen Fallschirm aufspannt und strengere Waffengesetze für die USA einfordert.



Darkness ist ein schwieriger, musikalisch schwerfälliger Song, der wohl auch in den Händen eines formstärkeren Rappers zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Aus Music to be Murdered By sticht das Stück dennoch heraus, weil es als einziges versucht, den stilistischen und thematischen Widersprüchen des Albums mit einer kohärenten Erzählung beizukommen. Viel zu oft gibt sich Eminem mit viel weniger zufrieden. Seine Provokationen erscheinen von der Vorhersehbarkeit ihrer eigenen Ziele gelangweilt. Selbst der obligatorische Song gegen die #MeToo-Bewegung wird nur deshalb zum Ärgernis, weil Ed Sheeran den Refrain singt.