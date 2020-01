Ein bestimmtes Werbeplakat für die sogenannte Tribute-Show "Simply The Best – die Tina Turner Story" darf wegen Verwechslungsgefahr nicht mehr verwendet werden. Das hat das Landgericht Köln entschieden. Der Name Tina Turner auf dem Poster gemeinsam mit dem Bild einer Doppelgängerin könne den falschen Eindruck erwecken, dass Turner selbst an dieser Show mitwirken würde, urteilte das Gericht. (Az. 28 O 193/19),





Die beklagte Veranstaltungsfirma habe nicht das Recht, ein potenzielles Publikum über die Mitwirkung von Tina Turner zu täuschen, befand die Kölner Zivilkammer. Im vorliegenden Fall überwögen die berechtigten Interessen von Tina Turner hinsichtlich ihres Rechts an ihrem Namen und ihrem Bild die Kunstfreiheit der Veranstaltungsfirma. Die Firma kann gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht einlegen.

Man könne missverstehen, dass Tina Turner selbst an dem Musical mitgewirkt habe oder höchstpersönlich auftrete. Beides ist nicht der Fall. Es handelt sich lediglich um eine sogenannte "Tribute Show", in der Tina Turner von Coco Fletcher verkörpert wird. Diese will ihr Alter zwar nicht verraten ("It's a secret"), sie dürfte aber Jahrzehnte jünger sein als die 80-jährige Tina Turner.



Laut Veranstalter gab es keine Zuschauerbeschwerden

Tourneeveranstalter Oliver Forster von Cofo Entertainment aus Passau hatte vor Gericht argumentiert, die "Tina Turner Story" sei schon mehr als 100 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgeführt worden, und noch nie habe sich ein Zuschauer anschließend darüber beschwert, dass er nicht die echte Tina Turner gesehen habe. Das hat das Gericht aber nicht überzeugt.

Oliver Forster, Geschäftsführer der Konzertagentur Cofo Entertainment, und Dorothea «Coco» Fletcher, Darstellerin der Tina Turner, mit dem inzwischen verbotenen Plakat. © Oliver Berg/​dpa

Es kämen hier drei Dinge zusammen, stellte Gerichtssprecherin Michaela Brunssen klar. Erstens lebt die Künstlerin noch. Zweitens steht ihr Name groß auf dem Plakat. Und drittens ist auch noch ein Foto zu sehen, das zwar nicht sie zeigt, aber eben ein Double. Zusammengenommen sei das zu viel. "Die beklagte Firma hat nicht das Recht, ein potenzielles Publikum über die Mitwirkung von Tina Turner zu täuschen", heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts.

Offen ist bislang, ob Cofo Entertainment Berufung gegen das Urteil einlegen wird. Vor der richterlichen Entscheidung habe man das Plakat bereits angepasst, sagte ein Unternehmensvertreter: Es trägt jetzt den Zusatz "Starring Dorothea "Coco" Fletcher". "Wir gehen davon aus, dass wir das Plakat so weiter verwenden dürfen", sagte er.

Tina Turner ist nicht der erste Star, der dagegen vorgeht, dass mit seinem Namen Geld gemacht wird. So bekam der Hamburger Schönheitssalon "Rihana Lamis" 2017 Probleme mit Rihanna. Die Sängerin sah eine Verwechslungsgefahr, weil sie ebenfalls eine Kosmetikkollektion vertreibt. Die Künstlerin und John-Lennon-Witwe Yoko Ono ging gegen die Szenekneipe "Yoko Mono" und die Bar "John Lemon" vor. Auch hier hieß es: Verwechslungsgefahr.