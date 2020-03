Der bestgekleidete Saxofonist der Gegenwart trägt einen coolen Reißverschlußanzug mit Leopardenmuster, über den Kopf hat er eine Fellmütze mit Hasenohren gezogen. Er sieht sehr gut aus in seinem Video, mit dem glitzernden Instrument, das er in der Hand hält, die großen Kinderaugen auf die Kamera gerichtet. Alabaster DePlume, so der stage name des Musikers und Spoken-Word-Entertainers, hat eine universelle Botschaft auf den Lippen, die nur geflüstert ihre volle Wirkung entfalten kann: "Be nice to people".

Der Künstler macht vor, wie das mit dem Nice-Sein geht, er umhegt die Fan-Gemeinde bei seinen Auftritten in jedem Moment. "You're doing very well", gibt Alabaster DePlume dem Publikum mit auf den Weg. "So are you", ruft jemand zurück. Auf der Bühne erntet der 39-Jährige Applaus, wenn er den Fans erzählt, dass er sich selbst erst die Erlaubnis erteilen musste, so aufzutreten, wie er hier auftritt. Seine Shows haben eine gewisse Berühmtheit in der Clubszene in London erlangt. DePlume trommelt zu seinen Livesessions jedes Mal neue Mitstreiter mit unterschiedlichem Können und Hintergrund zusammen, um spontan gegen die Routinen des Popbetriebs anzuspielen. Diese Sessions haben etwas von einem sozialen Experiment, dem die Lust am Andersmachen und das Spiel mit den Unwägbarkeiten eingeschrieben sind, Inklusion und Barrierefreiheit garantiert. Das Konzert wird zu einem offenem Spielraum für Publikum und Musiker, der Zeremonienmeister hat nur eine Bitte auf den Lippen: "Give me a career in arts and a latte, thanks!"

Das mag milde Ironie sein, aber Alabaster DePlume weiß um den Glamour, den er so gewinnbringend auf die Bühne bringt. Er kann so sympathisch und ironisch davon erzählen, wie er versucht, den Faschismus zu bekämpfen, und sich in der nächsten Sequenz in einen Narren verwandeln, der behauptet, dass die Welt ihm gehöre und plötzlich über sein sehr schönes neues Fahrrad sinniert, bis die Sätze ins Surreale tanzen und jeder lacht. Willkommen im Alabasteriat!

So einen hätten Popstrategen natürlich nicht erfinden können: Künstlern werden Markenkerne zugedacht, die sie sicht- und hörbar machen im digitalen Häckselwerk. Alabaster DePlume springt aus allen Formaten raus, er existiert als Gesamtkunstwerk erst im Verein mit denen, die seine Kunst lieben, so viele und so seltsame Facetten sie auch hat. Man muss sich auch gar nicht entscheiden, wer oder was dieser Alabaster De Plume ist: ein Jazz-Träumer mit rot lackierten Fingernägeln und viel Geklunker um den Hals, ein vom Humanismus Beseelter, ein philosophisch inspirierter Komiker oder doch eher der Vorsprecher einer wachsenden Kohorte von Sehnsüchtigen, die sich im Verbund das Herz erwärmen wollen? Im Zweifelsfall alles auf einmal.

Im Schwarz-Weiß-Video zu Be Nice To People von 2017 wird Alabaster DePlume von einer Gruppe von Kindern begleitet, die in Zeitlupentempo auf Pappinstrumenten spielen und Styroporköpfe mit Pinsel und Farbe kreativ bearbeiten. Ein Erklärvideo fürs Grundschulfernsehen wird das dennoch nicht, irgendwann beginnen die Kleinen ihr Werk mit großer Wucht zu zerstören. Die dahingesummte Melodie aber verleiht dem Spektakel die Aura eines Antiaggressionstrainings, für das der Musikhandel eigentlich einen Friedenspreis ausloben müsste: Nimm die Musik und werde ruhig!

Noch vor nicht allzu langer Zeit half Alabaster DePlume anderen auf deren Produktionen aus, er spielte Saxofon für Liz Green und Rozi Plain und die Band Cymbals, absolvierte die Ochsentour durch kleine Clubs, jobbte hier und da. Er nahm ein Gesangsalbum mit quecksilbrigem Pop für ein Boutique-Label auf, das auf einer schottischen Hebrideninsel beheimatet ist, und veröffentlichte jazzige Instrumentals, die vom Rande der Welt gefallen zu sein schienen. Die bislang nur in Kleinstauflagen vertickten Tracks wurden inzwischen gerettet. Frisch kuratiert erscheinen sie jetzt auf einem Sammelalbum, todschick verpackt, ein junges Publikum im Visier. Hinter dem Künstler steht jetzt das Hipster-Label International Anthem, das international Aufsehen erregt, weil es Jazz-Klangräume für Leute öffnet, die noch nicht den Kanon von Coltrane bis Miles Davis studiert haben oder Jazz bislang für eine Nischenmusik von alten Herren für alte Herren hielten.