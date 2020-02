Sie waren vorher verzweifelt, und hinterher waren sie noch weitaus verzweifelter. Ende der Achtzigerjahre hatten sich Primal Scream – bis dahin eine der erfolgreichsten britischen Bands – musikalisch in einer ranzigen Bluesrock-Variante verlaufen, während die Jugend des Landes um sie herum lieber zu elektronischer Tanzmusik feierte. Plötzlich waren Primal Scream von sich selber gelangweilt und von ihrem nostalgischen Sound. "Auf den Raves war die Musik besser", hat sich ihr Sänger Bobby Gillespie später erinnert, "die Leute waren besser, die Mädchen waren besser und die Drogen auch". Das Album Primal Scream fiel 1989 dann auch noch bei den Kritikern durch und verkaufte sich mäßig, darum wollten sie für ihr nachfolgendes Werk etwas Anderes versuchen, das zeitgemäßer erschien. Also baten sie einen der aufstrebenden jungen Rave-DJs um den Remix eines ihrer älteren Songs, I’m Losing More Than I’ll Ever Have.



Andrew Weatherall hatte zwar noch nie irgendetwas remixt, aber ihn reizte der Job. Und er hatte "confidence in ignorance", wie er es – nach einem Satz von Orson Welles – nannte. Er setzte sich an das Mischpult und bastelte eine Version zusammen, die ihm gefiel.

Die Band war entsetzt, sie erkannte nichts wieder. Von der Melodie des Songs war nichts übrig geblieben, und von dem markanten Basslauf hörte man nur noch die letzten Takte am Schluss, die Weatherall zu einer Schleife verflochten hatte. Was blieb, war ein untertouriger, Dub-Reggae-artiger Track mit einem dumpfen Drum-Loop, einem knisternden Gospel-Chor-Schnipsel von der alten Stax-Band The Emotions und einer Dialogzeile aus Roger Cormans Rocker-Film Die wilden Engel mit Peter Fonda und Frank Maxwell: "We wanna be free! We wanna get loaded and have a good time!"

"Wir waren sprachlos, wir haben es sofort gehasst, es hatte mit uns überhaupt nichts zu tun", hat Bobby Gillespie gesagt. Dennoch brachte die Band die Version als Single heraus, unter dem aus dem Rocker-Dialog stammenden Titel Loaded. Es wurde Primal Screams bis dahin größter Erfolg: Anfang 1990 veröffentlicht, verkauften sich sofort über 100.000 Stück davon.

Andrew Weatherall durfte weitermachen, und seine nächsten Primal-Scream-Produktionen waren noch radikaler in ihrer Abkehr von klassischen Remix-Techniken – und noch konsequenter in der daraus allmählich entstehenden Verbindung von Rock und Rave, von Band- und DJ-Musik. Come Together machte er mit Kirchenorgel, Gospelchor und einem Sample aus einer Predigt von Jesse Jackson zu einer erhabenen Emanzipationshymne; in Higher Than The Sun (A Dub Symphony in Two Parts) fand er schließlich zu einer Symbiose aus dem psychedelischen Rock der Sechzigerjahre und der neuen, elektronischen Dancefloor-Psychedelik, wie sie auf den endlosen Raves jener Zeit gefeiert wurde.



Das Screamadelica-Album von Primal Scream, auf dem sich 1991 all diese Songs und noch mehr im selben Geist fanden, wurde zu einem der großen prägenden Pop-Ereignisse der Neunzigerjahre: ein Werk, auf dem die überkommenen Traditionen der Rockmusik erstmals vollständig und schlüssig in der elektronischen Musik der Gegenwart aufgingen; ein Werk, das Generationen von Musikern maßgeblich beeinflusst hat, vom britischen Big Beat des folgenden Jahrzehnts (mit Bands wie den Chemical Brothers und The Prodigy) über die Indie-Disco und den Punk-Funk der Nullerjahre von LCD Soundsystem, Hot Chip und The Rapture bis zum bis in unsere Gegenwart reichenden Electro-Clash.

Und dass das so ist, haben wir Andrew Weatherall zu verdanken. Auch wenn sein Name vielleicht nicht zu denen gehört, die dem breiten Publikum sofort etwas sagen, so ist seine Bedeutung für den Pop der letzten Jahrzehnte gar nicht zu überschätzen. Geboren 1963 in Windsor, hatte er seine Karriere zunächst auf der dunklen Seite der Musik begonnen, er liebte den menschenfeindlichen und weltanschaulich verwirrenden Industrial von Throbbing Gristle, Coil und Chris & Cosey, er spielte in einer Postpunk-Band, "mit Hitlerjugend-Haarschnitt, deutschen Armeeklamotten und allem, was dazu gehört", wie er sich später erinnerte; bis er schließlich als DJ im Shoom debütierte, einem Club in einem aufgelassenen Fitness-Studio im Londoner Stadtteil Southwark, der zu einer der Geburtsstätten des britischen Acid House wurde – und zu einem der ersten Orte, an dem das Publikum geschlossen auf der damals noch völlig neuen Droge Ecstasy tanzte.