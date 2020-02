Der Musiker Andrew Weatherall ist tot. Wie sein Management mitteilte, starb der 56-Jährige an diesem Montagmorgen in einem Krankenhaus in London an den Folgen einer Lungenembolie.



Weatherall begann seine Karriere als DJ, Musikproduzent und Remixer in den 1990er Jahren und galt in der Folge als einer der wichtigsten Vertreter des Stils Acid House. Durch die Arbeit mit der Band Primal Scream, für die er 1991 deren Album Screamadelica produzierte, fasste er Fuß in der Musikindustrie und arbeitete für Künstler wie Björk, New Order, Stereo MCs und die Chemical Brothers.

Einem größeren Publikum wurde er auch durch die Beteiligung an zwei DJ-Projekten bekannt: 1992 bildete er mit Jagz Kooner und Gary Burns The Sabres Of Paradise, 1996 dann Two Lone Swordsmen mit Keith Tenniswood. 2001 gründete er sein eigenes Label Rotter's Golf Club, unter dem er 2009 sein erstes Soloalbum A Pox On The Pioneers veröffentlichte.