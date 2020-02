Der Sänger Ben Dolic geht in diesem Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) an den Start. Die Juryentscheidung für den 22-Jährigen mit seinem Song Violent Thing wurde am Donnerstag in Hamburg während der Aufzeichnung der Fernsehshow Unser Lied für Rotterdam durch den Norddeutschen Rundfunk bekannt. Dolic hatte im Jahr 2018 in der Castingshow The Voice of Germany den zweiten Platz belegt.

"Es ist eine Tanzhymne", sagte Dolic. Das Lied Violent Thing soll an Songs von Michael Jackson und Justin Timberlake erinnern. Es wurde von Boris Milanov geschrieben, der in den vergangenen vier Jahren seine Lieder immer wieder unter den Top 7 des ESC platzieren konnte.



Dolic wurde am 4. Mai 1997 in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana geboren. Mit zwölf Jahren stand er bei der slowenischen Version von Das Supertalent auf der Bühne und kam ins Halbfinale. Als Mitglied der Gruppe D Base nahm er 2016 am slowenischen ESC-Vorentscheid teil. Mit 18 Jahren zog Dolic mit seiner Familie in die Schweiz. Für die ESC-Teilnahme musste er nun in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys überzeugen.

Auswahlverfahren immer wieder verändert

Der NDR ist innerhalb der ARD für den Eurovision Song Contest zuständig. Die nun aufgezeichnete Nominierungssendung wird am Donnerstagabend im ARD-Spartensender One ausgestrahlt. In den vergangenen Jahren wurde das Auswahlverfahren für den deutschen Beitrag nach enttäuschenden Ergebnissen im ESC-Finale immer wieder verändert. Diesmal gab es daher keine Vorentscheidung mit Publikumsbeteiligung mehr.

Die Entscheidung wurde von zwei Jurys getroffen, die gemeinsam über Kandidaten und Beitrag entschieden. Die eine Jury bestand aus Profis aus dem Musikgeschäft, die andere aus 100 von der ARD ausgewählten ESC-Fans. Gut 600 Künstlerinnen und Künstler wurden gehört. Am Ende blieben 20 Kombinationen aus zehn Künstlern und 17 Liedern übrig. Im vergangenen Jahr war die Entscheidung noch in einem Verfahren gefallen, bei dem die Jurys und Fernsehzuschauer während einer Liveshow im Fernsehen direkt nach den Auftritten der Bewerber abstimmten.

Die Verantwortlichen erhoffen sich von dem geänderten Verfahren bessere Chancen für den deutschen Starter. 2019 wurde das deutsche Duo S!sters nur Vorletzter. Das ESC-Finale läuft dieses Jahr am 16. Mai in Rotterdam. Deutschland ist für das Finale gesetzt.