Noch im Dezember 2019 hatte der Opernsänger Plácido Domingo alle Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen ihn zurückgewiesen, nun räumt der Spanier ein Fehlverhalten ein. Bei den betroffenen Frauen entschuldigte er sich. "Ich möchte, dass sie wissen, dass mir der Schmerz, den ich ihnen zugefügt habe, ehrlich leidtut", hieß es in einer Erklärung Domingos. Mehrere Frauen hatten ihm Übergriffe wie aufgezwungene Küsse und unangemessene Berührungen vorgeworfen. "Ich erkenne die volle Verantwortung für meine Taten an", hieß es in der Erklärung, die der 79-Jährige an die spanische Nachrichtenagentur Europa Press schickte.

Im August vergangenen Jahres hatte die US-Nachrichtenagentur Associated Press die Vorwürfe gegen Domingo publik gemacht. Insgesamt etwa 20 Frauen haben Domingo inzwischen vorgeworfen, ihnen Küsse aufgezwungen, sie unangemessen angefasst oder ohne ihr Einverständnis gestreichelt zu haben.

Die bisher bekannt gewordenen Fälle reichen teilweise bis in die Achtzigerjahre zurück. Domingo hatte die Vorwürfe zunächst immer zurückgewiesen und versichert, dass all seine sexuellen Beziehungen und Handlungen "immer willkommen und einvernehmlich" gewesen seien.

Die Vorwürfe haben insbesondere Domingos Karriere in den USA geschadet. So sah er sich gezwungen, all seine Auftritte an der New Yorker Met abzusagen. Auch Konzerte des Spaniers in Philadelphia, San Francisco und Dallas wurden abgesagt. Anfang Oktober trat Domingo als Generaldirektor der Oper von Los Angeles zurück.