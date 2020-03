Der Film JFK von Oliver Stone handelt die Ermordung des 35. US-Präsidenten in drei Stunden und neun Minuten ab. Man könnte also sagen: Bob Dylan hat sich kurzgefasst. Nur knapp 17 Minuten dauert das Stück Murder Most Foul, das er am heutigen Freitag zum selben Thema veröffentlichte. Eine Ballade mit 15 Strophen, null Refrains und unzähligen Verweisen auf popkulturell einflussreiche Momente, Personen und Songs der Sechziger- und Siebzigerjahre – auf jene amerikanische Ära also, die Dylan geprägt hat und noch immer verkörpert wie kein zweiter Songwriter.

Murder Most Foul ist Dylans erste Eigenkomposition seit acht Jahren und dem ganzen Nobelpreistheater um Anwesenheitspflicht, Plagiatsvorwürfe und anderen Oberstufenkram. Der Song markiert das vorläufige Ende einer zunehmend ermüdenden Schaffensphase, die er mit Konzerten und Neuinterpretationen von Frank-Sinatra-Standards verbracht hat. Stattdessen führt die Spur zurück ins Jahr 2012, zu Dylans 35. Studioalbum Tempest. Auch damals waren die meisten Songs lang, sie bewegten sich langsam und ohne größere Variationen der überwiegend akustischen Instrumente voran. Es ging um den Untergang der Titanic und den Tod von John Lennon, um murder ballads im typisch ramponierten Stil des alten Dylan.

Vieles deutet darauf hin, dass auch Murder Most Foul aus dieser Zeit stammt. Klavier, Streicher und ein eher erahntes als wirklich gespieltes Schlagzeug führen den Song durch seine Strophen. Das Zusammenspiel der Instrumente scheint die letzten Atemzüge eines menschlichen Körpers zu imitieren. Dylans Stimme trägt die Last von 60 Karrierejahren, sie kriecht aus einer Zwischenwelt von Gesang und gesprochenem Wort herüber. Bruchstückhaft und raspelig, längst genauso ikonisch wie die nasale Verachtung seiner jungen Jahre. Zugleich ist da aber auch ein letztes Aufbäumen, eine neue Flexibilität, die den eigenwillig verbogenen Silben sanfte Züge und ungewöhnlich direkte Gefühlsbetonungen verleiht.

Dylan erzählt die Geschichte von Murder Most Foul nicht, er scheint selbst in ihr zu leben. Die Unmittelbarkeit seines Vortrags und die Zeiten des Ausnahmezustands, in die hinein er das Stück veröffentlicht, könnten den womöglich letzten großen Moment des ultimativen Popgroßkünstlers markieren. Natürlich kann man Murder Most Foul mit Textmarker in der Hand und amerikanischem Geschichtsbuch auf dem Schoß hören, seine Zeilen und Verweise quasi-wissenschaftlich abarbeiten, wie es die sogenannten Dylanologen in den kommenden Wochen sicherlich tun werden. Ebenso vielversprechend erscheint in diesen Tagen jedoch der direkte Zugang: hören und dann mal schauen, wohin das Lied einen weht.

Murder Most Foul ist ohne das Wissen um kommende Pandemien und Kontaktsperren entstanden, aber wie soll man den Song heute ohne dieses Wissen hören? Pop ist immer, was der Kontext hergibt, und jetzt gerade heißt das: Dylan beerdigt nicht nur John F. Kennedy, sondern auch die USA, die der Präsident verkörperte – einen Staat der unbesiegbaren Dynastien und verlässlichen Institutionen. Schon im November vor 57 Jahren, als Kennedy in Dallas erschossen wurde, mag dieses Amerika eine Illusion gewesen sein, geplagt von Vietnam, Kaltem Krieg, Generationenkonflikten und den Nachwehen der McCarthy-Paranoia. Heute aber wäre man schon zufrieden mit dieser beschönigten Version eines Landes, das seine eigenen Leute im Stich lässt.

Dylan hat Murder Most Foul mit einer Grußbotschaft versehen, in der er seinen Fans Gesundheit und Gottes Segen wünscht. Das Lied aber steht im Zeichen einer Religion, deren Mythen er seit den frühen Sechzigerjahren selbst schreibt. Nach kurzer Darstellung der Ereignisse von Dallas, die Kennedys Ermordung im Stil von Philip Roth als Verschwörung gegen die Seele der USA konzipieren, begibt sich Dylans Protagonist auf eine Fahrt durch die Stadt. Bedeutsame Figuren der Popkultur erscheinen Unheil verkündend am Straßenrand. Der DJ Wolfman Jack, eine weitere wichtige Reibeisenstimme der Rock-'n'-Roll-Geschichte, geht auf Sendung. Dylan legt ihm das Programm einer düsteren neuen Weltordnung auf den Plattenteller.

Der Künstler ruft nach Charlie Parker und Etta James, Nina Simone und John Lee Hooker, den Beatles, Miss Marple und all den anderen guten Geistern seiner eigenen Entwicklungsjahre. Ist das als letzter Appell gemeint? Oder doch schon die Playlist zur Beerdigung des Landes? Dylan wird natürlich weitermachen, egal wie die Sache ausgeht. Das perfekte Ende nimmt er mit Murder Most Foul vorweg. Wann Amerika den Song überholen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin: Good night, and good luck.

"Murder Most Foul" ist erschienen bei Columbia/Sony.