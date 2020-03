Vielleicht war es am Ende besser, dass das Interview nicht zustande kam. Im vergangenen Dezember hat der Rapper NF aus Michigan seine jüngste Single Paid My Dues veröffentlicht. Das Stück handelt von seinem schwierigen Verhältnis zur Presse und krönte ein Jahr der schlechten Vibes, in dem sich zuvor schon Lizzo und Lana Del Rey sowie einige Deutschrap-Anwälte auf den Musikjournalismus eingeschossen hatten. NF versuchte sich in dem Track an einer Erklärung des medialen Geschäftsmodells: Menschen und ihre Arbeit, befand er, würden zur Generierung von Klickzahlen in die Tonne getreten. Eigentlich könne er die Schnellschüsse seiner Kritiker gar nicht ernst nehmen. Aber es tue halt trotzdem weh.

NF heißt eigentlich Nathan Feuerstein, er ist gerade der erfolgreichste Rapper, über den kaum jemand spricht. Zwei seiner vier Alben erreichten Platz eins der US-Charts, voriges Jahr absolvierte er eine ausführliche, ausverkaufte Tour durch sein Heimatland. Dabei arbeitet NF nicht mit anderen populären Rappern oder Produzenten zusammen. Er wird nur selten für große Festivals gebucht und wurde lange Zeit vom einflussreichen US-Rapradio und anderen Musikmedien ignoriert. Seine Alben veröffentlicht NF auf einem eigens dafür gegründeten Label, über exklusive Deals mit Streamingdiensten ist nichts bekannt. Der Branchenführer Universal kümmert sich immerhin um den Vertrieb seiner Musik.



Wie also kriegt der Typ in den USA große und in Deutschland mittelgroße Hallen voll? Wie konnte sein jüngstes Album The Search, veröffentlicht im vergangenen Juli, dem ungleich bekannteren Hip-Hop-Go-Lucky-Darling Chance The Rapper die Nummer eins vermiesen? Hat all das mit NFs Wurzeln in der christlichen Popszene zu tun? Und rührt daher auch die langjährige Ablehnung der säkularisierten Rap- und Medienwelt? Solche und andere Fragen sollten eigentlich Anfang des Monats vor einem Berlin-Konzert des Künstlers besprochen werden. NF ließ das geplante Interview jedoch kurzfristig absagen, keine Zeit. Es scheint, als kehre auch bei ihm langsam Rapstarnormalität ein.





Christliche Rapper gibt es auf allen denkbaren Erbauungslevels. Kendrick Lamar rappt darüber, wie er mithilfe seines Glaubens den Verführungen kalifornischer Gangs und eines Hip-Hop-Klischeelebenswandels sowie US-amerikanischem Systemrassismus widersteht. Der eben erwähnte Chance The Rapper rappt darüber, wie er mithilfe seines Glaubens clean bleibt und in der Rolle des ultraempathischen Familienvaters aufgeht. Kanye West rappt heute darüber, wie er mithilfe seines Glaubens zu neuer mentaler Stabilität findet und sogar ertragen kann, nur fast genauso groß wie Jesus zu sein. All diese Künstler waren allerdings längst gemachte Rapper, als die Religion zur tragenden Wand in ihrer Musik wurde.



NF nähert sich diesen Rappern aus der entgegengesetzten Richtung. In seiner Erzählung und für seine Fanbase ist der christliche Background nach wie vor wichtig, obwohl er in seiner Musik immer unwichtiger wird. Mit halsbrecherischem Tempo und extremer Wortdichte rappt der 28-Jährige über mögliche Ursachen und die Auswirkungen seiner Depression. Er beschreibt sein konfliktreiches Verhältnis zu neu erlangter Berühmtheit und einer Musikindustrie, die lange Zeit nichts für diese Berühmtheit getan hat. Vage Verweise auf seinen Glauben gibt es in vielen Songs von NF. Was ihn antreibt, sind jedoch die Zweifel: am eigenen Selbstwert, an der Verlässlichkeit des Ruhms und einem Gott, der alles regelt.



Selten zuvor klang Rap gleichzeitig so gut und so freudlos wie auf The Search. Wo es anderen Silbenfressern gelingt, ihr Publikum und sich selbst mit der eigenen Schnelligkeit und Beweglichkeit zu berauschen, scheint sich NF mit jeder neuen Strophe weniger über seine technische Meisterschaft freuen zu können. Wenig hilfreich auch, dass sich seine Songs kaum auseinanderhalten lassen: Immer erklingt das Unglück in Form von bombastischen Bröckelbeats, orchestralen Anwandlungen, Überwältigungsrefrains und anderen Effekten, mit denen man Hochhäuser abreißen könnte. Bald 100 Songs gibt es von NF, aber noch immer keinen einzigen Witz.