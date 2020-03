Der US-Countrysänger Kenny Rogers ist tot. Er sei zu Hause im Kreise seiner Angehörigen im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte seine Familie mit. Nach einer langen Karriere mit Hits wie Lucille, Islands in the Stream und Lady hatte sich Rogers 2017 in den Ruhestand verabschiedet.



Markenzeichen des aus Houston stammenden Sängers waren seine rauchige Stimme und sein silberner Bart. Er verkaufte in seiner Karriere mehr als 120 Millionen Tonträger, gewann drei Grammys und war auch Star mehrerer Fernsehfilme, basierend auf seinem Song The Gambler.



Der 1938 im texanischen Houston als viertes von acht Kindern geborene Rogers konnte nicht nur Country. Er spielte auch Jazz, Rock, Pop und Folk, schrieb Bücher, arbeitete als Schauspieler und Fotograf. Doch Rogers kehrte immer wieder zur Country-Musik zurück – schließlich habe dazu einst schon seine Mutter gebügelt, wie er einmal sagte. Anders als viele seiner Kollegen beschwor der Sänger in seinen Songs aber nicht ausschließlich die konservative heile Welt, sondern nahm sich auch heikle Themen vor: Rassismus in Reuben James, Vergewaltigung in Coward Of The County oder das Leid der Kriegsveteranen in Ruby Don't Take Your Love To Town.



"Ich habe immer nach zwei Arten von Songs gesucht: Balladen, die alles enthalten, was Männer sagen und Frauen hören wollen – und gesellschaftlich wichtige Songs", sagte Rogers über seine Songauswahl.



Die Achtzigerjahre waren Rogers' musikalischer Höhepunkt. Er arbeitete unter anderem mit Kim Carnes, Lionel Richie und Dolly Parton zusammen. 2013 wurde Kenny Rogers in die Country Music Hall of Fame aufgenommen.