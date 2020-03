Es gibt nicht viele No-Brainer im deutschen Rap, aber #unhatewomen hätte eigentlich ein solcher sein müssen. Vor wenigen Tagen ist die Kampagne "gegen frauenverachtende Hate Speech" gestartet, wie es auf der zugehörigen Website heißt. Dort finden sich unter anderem acht Videos, in denen Frauen besonders sexistische, niederträchtige und/oder gewaltverherrlichende Texte von einigen deutschen Rappern zitieren. Man kann die Initiative unterstützenswert finden, auch wenn man nicht alle Positionen der federführenden Organisation Terre des Femmes teilt. Ihre Notwendigkeit bewies sich jedenfalls nahezu unmittelbar: In dem Moment nämlich, als der ebenfalls zitierte Musiker Fler seine Instagram-Benachrichtigungen checkte.

Eine Nutzerin des sozialen Netzwerks hatte die #unhatewomen-Kampagne geteilt und Fler in ihrem Post markiert. Der Rapper schrieb daraufhin ihr und später auch einigen anderen Unterstützerinnen der Initiative drohende Nachrichten. Auf eine der Frauen, die ihn kritisierten, lobte er ein Kopfgeld aus: "Wer die Nutte ran bringt 2000€ Berlin Charlottenburg", hieß es in seiner Instagram-Story. Die erste von Fler bedrohte Frau hatte sich in der Zwischenzeit schon an einige reichweitenstarke Rapjournalistinnen und -journalisten sowie den Comedian Shahak Shapira gewendet. Shapira machte den Chatverlauf zwischen Fler und der Frau sowie Text- und Sprachnachrichten öffentlich, in denen auch er von Fler bedroht wird.



Nun wäre es an der Zeit gewesen, sich mit den betroffenen Frauen zu solidarisieren. Rapmedien und -künstler, sonstige Medien und Künstler, Fans, Social-Media-User und vielleicht sogar Dietmar Hopp hätten ihre Unterstützung aussprechen und betonen müssen: Misogynie und Sexismus haben keinen Platz in unserer Gesellschaft und damit auch nicht im Deutschrap, und Musiker wie Fler werden mit den Konsequenzen leben müssen. Anschließend hätten alle gemeinsam überlegen können, wie man diesen Worten am besten Taten folgen lässt.



Drohungen gegen alles und jeden

Stattdessen entwickelte sich das, was in der soziologischen Forschungsliteratur als veritabler clusterfuck bezeichnet wird. Fler, Shahak Shapira, ihre jeweiligen Fans und einige Twitter-Passanten meckerten einander durch ihre Smartphones an. Das Hip-Hop-Portal 16 Bars empfahl nicht etwa Fler, sondern dem jüdischen Comedian, die Fresse zu halten. Shapira erhielt antisemitische Hassbotschaften von Anhängern des Rappers. Dieser sprach Drohungen gegen alles und jeden aus. Die Berliner Polizei versuchte, witzig zu sein. Ein Reporterteam von RTL verfolgte Fler über den Berliner Kurfürstendamm, bis der Musiker sich offenbar veranlasst sah, dem Kameramann die Nase blutig zu schlagen. Viel Brunftgebrüll, aber kaum noch Beschäftigung mit dem Ausgangsproblem.

Um zu verstehen, wie all das sein kann, muss man Flers Bedeutung für deutsche Rapmusik und das schwierige Verhältnis der sogenannten Szene und ihrer Medien zum Rest von Gesellschaft und Medienlandschaft kennen. Fler war Mitte der Nullerjahre neben Bushido und Sido das dritte Aushängeschild der Plattenfirma Aggro Berlin. Bevor sich alle Beteiligten zerstritten, wieder vertrugen und wieder zerstritten, führten diese Männer einen neuen Ton in den zuvor weitgehend bildungsbürgerlich geprägten deutschen Hip-Hop ein. Dem Straßenrap bescherten sie einige seiner ersten Mainstreamerfolge. Sido und Bushido wurden sogar zu Popstars.