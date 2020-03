Rejoicer: "Spiritual Sleaze" (Stones Throw) © Stones Throw

Nachtaktiv in Tel Aviv

Der Produzent Yuvi Havkin mit dem Künstlernamen Rejoicer gehört zur jungen Dance-Beat-Szene von Tel Aviv. Er benennt musikalische Einflüsse von Sun Ra bis Aphex Twin, von Steve Reich bis Erik Satie, nicht zu vergessen seine Hip-Hop-Helden. Auf Spiritual Sleaze sind seine Beats heruntergeschraubt in nachdenkliches Schlendern, in einen fast nachlässigen Groove. Dazu gehauchte Gastgesänge und eine Coolness wie aus der Latin-Phase von Stan Getz – wie kann das gehen in 80 Kilometer Entfernung vom Gazastreifen? Irgendwo tief dahinter ahnt man den Konflikt, wenn die hellen Keyboardstimmen in Moon Hike sich mit den Bässen jagen. Tagträumerisch und nachtaktiv, festen Schrittes in Lemons und Third Eye Jungle Run oder camoufliert im Ambient-Nebel wandelt laut Albumtitel ein "schmieriger Typ", vielleicht auch ein "spiritueller Schleimbolzen". Etwas Selbstironie schadet ja nicht.

Pinky Rose

Carla Bley: "Life Goes On" (ECM) © ECM Records

Kurzmitteilungen an den Präsidenten

Das Leben als Blues, süß und melancholisch. So beginnt das neue Album der inzwischen 83-jährigen Pianistin Carla Bley, das sie mit ihrem ziemlich gleichaltrigen Lebensgefährten, dem E-Bassisten Steve Swallow, und dem zwei Jahrzehnte jüngeren Saxofonisten Andy Sheppard im italienischen Lugano aufgenommen hat. Doch bleibt es nicht beim Schwelgen im Gefühl. Inmitten ihrer melodischen Kompositionen zeigt sich die Amerikanerin einmal mehr widerständig. Immer schon hat sie Musik politisch verstanden. Die derzeitige Situation in den USA kommentierend, zitiert sie ironische Gedichte. Patriotisches Liedgut vom Yankee Doodle bis zum Star-Spangled Banner blitzt auf, immer nur kurz, unter Hinweis auf die Aufmerksamkeitsspanne des Twitter-Präsidenten. Intensiv, lyrisch, kompromisslos.



Maxi Sickert

Avishai Cohen: "Big Vicious" (ECM) © ECM Records

Unter Rockgitarren

Es ist tatsächlich etwas anderes als bisher, was der israelische Trompeter Avishai Cohen mit Big Vicious auf die Bretter legt. Bisher kannte und schätzte man ihn als einen sehr ökonomisch und sensibel phrasierenden Vertreter der Miles-Davis-Schule; nun umgibt er sich mit zwei dröhnenden Rockgitarren, von denen eine häufig in das Bassregister herabsteigt, mit elektronischen Klangblasen, mit dem mächtigen Puls von zwei Schlagzeugen und lässt im Gestus einer Jamsession die Musik seiner Jugend wieder aufleben: Mahavishnu, Beethoven, Massive Attack. Big Vicious ist eine Band alter Freunde, die Cohen wiederbelebte, als er vor acht Jahren von New York zurück nach Tel Aviv zog. Der Trompeter ist in den ausgedehnten Improvisationen des Quintetts der unumstrittene Frontmann, seine Trompete die Sängerin, die dem Ganzen Halt und Kraft gibt.

Stefan Hentz

Jeff Parker: "Suite for Max Brown" (International Anthem) © International Anthem

Gegenwärtig und nostalgisch

Als Gitarrist der Chicagoer Band Tortoise trieb Jeff Parker von 1997 an der Rockmusik alles Breitbeinige und Auftrumpfende aus; Postrock nannte man das damals. Auch im Jazz übt er Ich-Verzicht. Suite for Max Brown, das vierte Soloalbum des 52-Jährigen, erscheint beim Chicagoer Label International Anthem, das musikalische Grenzen aller Art öffnet, hier die zu Hip-Hop und anderen samplebasierten Genres. In seiner Skizzenhaftigkeit entfaltet das Werk einen assoziativen flow, gegenwärtig und nostalgisch zugleich, wie ein Strom aufblitzender Erinnerungsbilder. Parker spielt auf der Gitarre nur das Nötigste, und was sich beim ersten Hören unscheinbar anhören mag, geht in seiner geschmeidigen Kantigkeit doch nicht so schnell aus dem Ohr. Die titelgebende Max(ine) Brown ist Parkers Mutter – das Cover zeigt sie, eine stolze Afroamerikanerin, auf einer leicht unscharfen Fotografie –, die Vorgänger-LP The New Breed war seinem Vater gewidmet. Mit dabei sind alte Freunde und neue Bekannte, von dem Kornettisten Rob Mazurek (Chicago Underground Duo) bis zu Makaya McCraven am Schlagzeug; auf einem Stück singt Parkers Tochter Ruby. Es heißt: Build a Nest.

Christian Staas

Henning Sieverts Symmethree: "Triple B" (nWog) © nWog

B-A-C-H & B-A-C-H

Symmetrie spielt eine Rolle, das verrät schon der Bandname. Triple B, der Albumtitel, verweist auf den kompositorischen Kniff, mit dem Henning Sieverts, Bassist und Cellist sowie Mastermind des Trios Symmethree, seine Auseinandersetzung mit der Musik von Johann Sebastian Bach aufzäumt. Sieverts hat beobachtet, dass sich das B-A-C-H-Motiv in der Oktave zweimal transponieren lässt und aus diesem Zusammenhang das Spielmaterial für das Trio mit dem Posaunisten Nils Wogram und dem Gitarristen Ronny Graupe generiert. Die Musik entsteht im Spiel, im Miteinander der drei Musiker, die sich in den entstehenden Räumen permanent bewegen, die Zeit dehnen und stauchen, einander begegnen, kommentieren, umgarnen, immer wieder Rollen tauschen und mit hörbarem Vergnügen neue Klangkonstellationen entwerfen. Ein großer Spaß, das müsste auch Bach zugeben.

Stefan Hentz