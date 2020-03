Seit den 1950er Jahren schauen die Spezialisten der Musikwelt regelmäßig im Schwarzwald vorbei. Dort, in Donaueschingen, wird die Neue Musik bis heute aufopferungsvoll betreut und bemuttert. Dabei gab es großzügige und magere Jahre. Doch in den frühen Sechzigern wäre man gern dabei gewesen, als sich ein Werk mit ungeheurer Strahlkraft in den Vordergrund schob – Atmosphères von György Ligeti. Durch Kubricks Film 2001: Odyssee im Weltraum wurde diese Klangflächenkomposition weltberühmt.



Gern vergisst die Musikgeschichte, dass Ligeti einen Vorgänger hatte, möglicherweise sogar einen Wegbereiter: den Polen Krzysztof Penderecki. Der hatte sich im Jahr zuvor in Donaueschingen mit einem neuen Werk gemeldet, mit Anaklasis für 42 Streicher und sechs Schlagzeuger. Das Stück beginnt mit einem rötlichen Klangfaden in der Mitte des Spektrums, von dem aus Schlieren in alle Richtungen laufen. Das Ganze spitzt sich zu und nimmt einen Verlauf, den man aggressiv nennen könnte. Insgesamt aber bleibt die Musik just in dem Moment, da sie von ihrer eigenen Wucht überwältigt zu werden droht – zurückhaltend. Sie trumpft nicht auf, gefällt sich nicht als Joker, sondern stakst vielmehr auf Spinnenbeinchen, als begäbe sie sich auf vorsichtigste Entdeckungsreise in den Urgrund der Klänge. Am Ende von Anaklasis steht ein gezupfter leiser Klavierakkord.

Die musikalische Öffentlichkeit hat dieses bahnbrechende Frühwerk Pendereckis oft ausgeblendet, wenn von der Musik des polnischen Komponisten die Rede war. Tatsächlich hat sich der Künstler vor allem mit geistlicher Musik einen Namen gemacht. Seine Lebensaufgabe bestand im Dialog zwischen ihm als frommem Katholiken und seinem Gott. Sein Komponistendasein fand sozusagen fortwährend auf der Himmelsleiter statt, weshalb man ihn in Polen liebevoll-ironisch den frommsten Menschen nach Karol Wojtyla nannte. Jedenfalls arbeitete Penderecki den Kanon aus biblisch-liturgischen Themen hingebungsvoll ab, und seine Lukas-Passion von 1966 ist gewiss sein bedeutendster Klassiker, der größten Aufwand betreibt, damit jahrhundertealte Musikgeschichte den Leidensweg Christi nach Golgotha säumt.

Den gregorianischen Choral weiß Penderecki hier ebenso zu bedienen wie Zwölftonstrukturen; fette Cluster aus beißenden Dissonanzen wechseln mit tonalen Feldern in reinem d-Moll. Das Werk ist eine voluminöse Etüde in der Spätnachfolge Johann Sebastian Bachs. Mit dem großen Thomaskantor verband Penderecki die spirituelle Empathie seiner Haltung. Man erlebt ihn förmlich als einen Wiedergänger des heiligen Christophorus, der seine Religiosität wie ein Bekenntnis durch die heidnischen Weltenstrudel trägt.

Penderecki, am 23. November 1933 in Debica im polnischen Karpatenvorland geboren, war Sohn eines musikbegeisterten Anwalts. Schon früh erhielt er Violin- und Klavierunterricht und studierte später Komposition an der Krakauer Staatsakademie. Aufsehen erregte er, als er 1959 beim Warschauer Wettbewerb junger polnischer Komponisten anonym drei Stücke einreichte und alle drei zu vergebenden Preise gewann.

Selbstgenügsame Brillanz und Klangluxus

Mit der Lukas-Passion drang Penderecki in das weithin unbeackerte Feld der Moderne vor. Während viele Kollegen noch ihren Standort zwischen Postserialismus und Aleatorik, Mikropolyphonie und Minimal Music, neuer Einfachheit und politischem Bekenntnis suchten, hatte Penderecki sein Navigationsgerät bereits installiert: Es war randvoll mit sakralen Bildern. Doch anders als etwa sein französischer Kollege Olivier Messiaen war er nicht am Abstrakten interessiert. Penderecki liebte barocke Präsentationen, die er mit Musik gleichsam illustrierte. Zwingend suchte und verlangte sie nach dem Element des Szenischen. Grablegung, Stabat Mater, Threnos (ein Hiroshima-Klagelied), sein Auschwitz-Oratorium oder die Sieben Tore von Jerusalem sind weitere Werke, in denen die Fantasie der Hörer vielfältig stimuliert wird.

Mit dieser Haltung und mit seiner polystilistischen Schreibweise zog er sich den Zorn der Zunft zu. Man unterstellte ihm schnelle Effekte, neidete ihm seine handwerkliche Virtuosität, die tatsächlich an die bisweilen selbstgenügsame Brillanz des späten Richard Strauss erinnert. Penderecki hätte dieser Vergleich sicher geschmeichelt. Er war selbst ein Dirigent von hohen Graden, ein ausgefuchster Praktiker, der die Klänge, die er komponierte, genau hörte und dosierte. Manchmal grenzte dieser Klangluxus freilich ans Geschmäcklerische.

Wie sein Kollege Ligeti wurde Penderecki gern von Filmregisseuren umgarnt. In William Friedkins Der Exorzist, Kubricks Shining, Peter Weirs Fearless oder Scorseses Shutter Island schieben sich immer wieder dröhnende, schillernde, verstörende Penderecki-Soundflächen unter die Bilder. Dass er, der komponierende Katholik, ausgerechnet im Horrorgenre willkommen war, verdross ihn wenig, denn die Tantiemen flossen reichlich. Am Sonntag ist Krzysztof Penderecki 86-jährig in Krakau verstorben.