Die Faszination, die Steven Patrick Morrissey über Jahrzehnte hinweg auf nicht wenige Menschen ausgeübt hat, ist das Resultat eines Vierklangs: Da ist erstens seine Stimme, diese weiche, immer leicht in die Wehmut und in den Schmerz tendierende, in den Anfangszeiten noch oft ins Falsett brechende Stimme, die sich zweitens in die Melodiebögen der Gitarre hineinschmiegt; eine Gitarre, die in seinen Jahren mit der Band The Smiths (1982 bis 1987) noch virtuos von Johnny Marr, später dann etwas weniger virtuos, aber lauter und brachialer von Boz Boorer gespielt wurde, der 1991 das musikalische Songwriting für Morrissey übernommen hat. Drittens sind es Morrisseys Texte, die im Grenzgebiet von narzisstischem Einsamkeitspathos und identifikationsfreundlicher Underdogpoesie mit – viertens – dem Gestus des exzentrischen Dandys in der Nachfolge von Oscar Wilde bis James Dean zu einem unangreifbaren Gesamtkunstwerk verschmolzen sind.



Wer Morrissey, dieser rein in ästhetischen Kriterien denkenden und funktionierenden Figur, heutzutage unterstellt, er habe einen politischen Wandel nach rechts vollzogen (was manche seiner öffentlichen Äußerungen durchaus nahelegten), hat nicht verstanden, dass Morrisseys Prämissen niemals dezidiert politisch, sondern immer subjektiv kasuistisch, streng individualistisch und auch schlicht wirr waren. 1985 hat er der Queen den Tod gewünscht, sich 1988 Margaret Thatcher auf die Guillotine fantasiert, 1992 einen perspektivlosen Jugendlichen in die National Front Disco (so der Titel eines Songs aus dem Album Your Arsenal) geschickt und bei seinem gefeierten Comeback You Are the Quarry 2004 davon geträumt, endlich wieder ohne Scham zur englischen Flagge stehen zu dürfen. Nun also teilt Morrissey im Titel seines neuen Albums mit, er (oder jemand anderes, der "Ich" sein soll) sei kein Hund, der am Halsband zu führen wäre: I Am Not a Dog on a Chain. Keine Angst, der will nur spielen.



Dass Morrissey in der Wahrnehmung nach rechts gerückt scheint, liegt daran, dass er älter geworden ist und dass alte Männer zurzeit allgemein nicht eben hoch im Kurs stehen; und vor allem daran, dass sich die Kriterien zur Beurteilung von Kunst in den vergangenen Jahren von einer ästhetischen hin zu einer moralischen Bewertung zunehmend verschoben haben. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt: Wenn sich jemand, sei es gerechtfertigter- oder ungerechtfertigterweise, immer stärker in eine Ecke gedrängt fühlt, beginnt er oder sie offenbar, diese Rolle anzunehmen und darin ein unangenehmes Eigenleben zu führen.



Wer hat sich verändert, der Künstler oder die Welt?

Anders gesagt: In seinem Wesen hat Steven Patrick Morrissey sich nicht verändert. Bloß die Welt hat sich verändert, womit er nur schwer zurande kommt, was ihm wiederum übel genommen wird.



Ein Wechselspiel, von der Morrisseys neue Platte, sein unheilvollerweise 13. Soloalbum, aufgefressen wird. Morrissey ist, wie auch viele Schriftsteller, ein Künstler mit einer Gemeinde, die ihm bedingungslos folgt. Der Autor dieses Textes ist seit seinem 14. Lebensjahr Mitglied der Gemeinde und hat keine Wahl, es auch zukünftig zu bleiben. Wem im Jahr 2004, nach sieben Jahren ohne neues Morrissey-Album, beim Hören von You Are the Quarry Freudentränen über das Gesicht liefen, der gibt auch die Hoffnung nicht auf, dass Morrissey sich vielleicht auch nach I Am Not a Dog on a Chain noch einmal zu großer Form aufschwingen könnte. Obwohl diese Platte fraglos mit Maladjusted (1997) einen harten Kampf um den letzten Platz der ewigen Morrissey-Rangliste führen wird.

Der Vierklang von Stimme, Musik, Text und Charisma lässt sich zur Not auch als Dreiklang ertragen, wie das sehr passable Album Low In High School 2017 unter Beweis gestellt hat. Irgendwas fehlt ja immer; es geht gut, wenn nicht immer dasselbe fehlt.